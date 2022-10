Dieser neue Bericht zeigt die am schnellsten wachsenden Regionen für Kryptowährungen

Source: AdobeStock / Pakhnyushchyy

Obwohl der Mittlere Osten und Nordafrika (MENA) im Global Crypto Adoption Index 2022 einer der kleineren Kryptomärkte ist, ist er auch der am schnellsten wachsende Markt, so ein Bericht des großen Blockchain-Analyseunternehmens Chainalysis.

Diesem jüngsten Bericht zufolge,

"MENA-basierte Nutzer haben von Juli 2021 bis Juni 2022 566 Milliarden US-Dollar in Kryptowährung erhalten, 48% mehr als im Jahr zuvor."

In dem Bericht wird darauf hingewiesen, dass drei der dreißig führenden Länder im Index 2022 des Unternehmens in der MENA-Region liegen: Türkei (12), Ägypten (14) und Marokko (24).

Gründe dafür sind Anwendungsfälle rund um die Erhaltung von Ersparnissen und Überweisungszahlungen sowie "zunehmend freizügige Krypto-Vorschriften".

Bei einer genaueren Betrachtung dieser drei Länder stellte Chainalysis fest, dass sich die schwankenden Kryptopreise mit den raschen Fiat-Abwertungen in der Türkei und Ägypten überschnitten, was "die Attraktivität von Kryptowährungen für die Erhaltung von Ersparnissen" noch verstärkte.

Die Türkei ist der größte Kryptomarkt in der Region, dessen Bürger zwischen Juli 2021 und Juni 2022 192 Milliarden Dollar erhalten haben. Es hat jedoch ein "viel langsameres" Wachstum im Jahresvergleich [YoY] gesehen.

Was Ägypten betrifft, so ist sein Überweisungsmarkt sehr bedeutend. Überweisungszahlungen machen etwa 8 % des BIP des Landes aus, während die Nationalbank bereits mit der Arbeit an einem Projekt zum Aufbau eines kryptobasierten Überweisungskorridors zwischen Ägypten und den VAE begonnen hat, wo viele Ägypter arbeiten, so der Bericht.

Er fügte hinzu, dass,

"Ägyptens Position an der Schnittstelle von wachsenden Kryptoüberweisungen und erhöhtem Inflationsdruck erklärt, warum es in diesem Jahr der am schnellsten wachsende Kryptomarkt in ganz MENA ist."

Zwischen Juli 2021 und Juni 2022 hat sich das Transaktionsvolumen in Ägypten im Vergleich zum Vorjahr verdreifacht.

Was schließlich Marokko betrifft, so stellte Chainalysis fest, dass "die bemerkenswerte Akzeptanz an der Basis eher mit der neuen liberalen Haltung der Regierung gegenüber Kryptowährungen zusammenhängt als mit einem bestimmten makroökonomischen Rückenwind."

Die marokkanische Zentralbank hat sich Anfang des Jahres mit dem Internationalen Währungsfonds (IWF) und der Weltbank zusammengetan, um Krypto-Vorschriften zu schaffen, die "Innovation und Verbraucherschutz betonen".

Source: Chainalysis

Afghanistan war früher führend in der Region, wenn es um die Akzeptanz von Kryptowährungen an der Basis ging. Seit der Machtübernahme durch die Taliban im vergangenen August ist das Land jedoch auf den letzten Platz der Liste gefallen und rangiert im Chainalysis-Index für die Kryptoakzeptanz 2021 auf Platz 20.

Das Unternehmen argumentiert, dass,

"Das harte Durchgreifen der Taliban hat die Kryptomärkte des Landes massiv abgeschreckt. Unter den derzeitigen Bedingungen haben Kryptotrader drei Möglichkeiten: aus dem Land fliehen, den Betrieb einstellen oder eine Verhaftung riskieren."

Die Mitgliedsstaaten des Golf-Kooperationsrates (GCC) - Saudi-Arabien, Kuwait, die Vereinigten Arabischen Emirate, Katar, Bahrain und Oman - sind wichtige Wirtschaftszentren in der MENA-Region, aber sie stehen nur selten an der Spitze des Chainalysis-Index für die Krypto-Basisakzeptanz, "da er die Länder nach der Kaufkraftparität pro Kopf gewichtet, die ärmere Länder begünstigt", so der Bericht.

Der Bericht stellt jedoch fest, dass die Rolle dieser Länder im Krypto-Ökosystem nicht unterschätzt werden sollte. Saudi-Arabien ist dem Bericht zufolge der drittgrößte Kryptomarkt in der gesamten MENA-Region, während die VAE an fünfter Stelle stehen.

