Dash 2 Trade sammelt $9 Millionen und bestätigt Changelly Börse Listing - Krypto Presale endet bald

D2T, der Zugangstoken der Handelsintelligenz-Plattform Dash 2 Trade, wird an der führenden Kryptobörse Changelly Pro notiert werden, wie das Projekt heute bekannt gab.

Die Nachricht kommt kurz nach dem Start der letzten Phase des Vorverkaufs, der heute den 9-Millionen-Dollar-Meilenstein erreicht hat.

Changelly hat ein tägliches Handelsvolumen von rund 1 Milliarde Dollar.

Dash 2 Trade hat nun drei große zentralisierte Börsen für erste Börsenangebote (IEOs), wenn die Vorverkaufsphase abgeschlossen ist. LBank und BitMart sind die beiden anderen Börsen, die bereits zugestimmt haben, D2T zu listen.

D2T-Token gehen schnell weg - 500.000 $ wurden in weniger als 24 Stunden verkauft, wobei Analysten eine 10-fache Rendite erwarten

Das Interesse am Handelsanalyse- und Signalsystem, das von Dash 2 Trade entwickelt wird, wächst wie Pilze aus dem Boden, da die Angst, eine mögliche 10-fache Rendite zu verpassen, überhand nimmt.

Allein in den letzten 24 Stunden hat Dash 2 Trade mehr als 500.000 Dollar von Investoren erhalten, da die Gelder in Strömen fließen.

Nach der Berichterstattung über den Vorverkauf in den Krypto-Medien und der Unterstützung durch die Börsen zu urteilen, können Token-Inhaber vernünftigerweise davon ausgehen, dass der Preis am Tag der Notierung in die Höhe schießen wird.

Trotz der aktuellen Baisse ist der Markt für qualitativ hochwertige Vorverkäufe immer noch stark, und Projekte mit soliden Geschäftsmodellen, wie Dash 2 Trade, können Analysten zufolge 10-fache Renditen für frühe Investoren erwarten.

Bei dem derzeitigen Tempo werden bis zum morgigen Tag 10 Millionen Dollar erreicht, und das Ziel von 13.420.000 Dollar rückt in greifbare Nähe.

D2T, die native Münze des Trading-Intelligence-Systems, liegt bei einem Preis von 0,0533 $, nachdem sie in der ersten Vorverkaufsphase zu einem Preis von 0,0476 $ an Investoren verkauft wurde.

Nach dem Zusammenbruch von FTX fordern die Investoren Werkzeuge zur Durchführung einer professionellen Due Diligence

Angesichts des Zusammenbruchs von FTX, der vielen Kryptomarktteilnehmern noch in den Knochen steckt, ist Dash 2 Trade ein Produktangebot zur richtigen Zeit am richtigen Ort.

Händler und Investoren verlangen wie nie zuvor nach Werkzeugen und Metriken, die ihnen helfen, in den für erfahrene und unerfahrene Investoren gleichermaßen tückischen Krypto-Gewässern zu navigieren.

Dash 2 Trade entwickelt ein vollwertiges Trading-Informationssystem, das Funktionen wie Social Sentiment Analysis, Backtesting und Social Trading mit neuen Elementen kombiniert, die es sonst nirgendwo gibt, und zwar in Form der mit Spannung erwarteten Dashboard-Funktion für den Vorverkauf.

Nur noch 30 % der Token zu kaufen, also müssen Investoren schnell handeln



Nur noch etwa 30 % der Token können verkauft werden. D2T verfügt über einen Gesamtbestand von 1 Milliarde Token, von denen 26,25 % im Rahmen des Vorverkaufs für die Öffentlichkeit verfügbar sind. Für diese Token gibt es keine Sperrfrist oder Vesting-Periode. Es hat keinen privaten Verkauf gegeben.

Der Vorverkauf wurde vorgezogen, um den Vorteil zu nutzen, dass die Produktionsentwicklung dem Zeitplan voraus ist und die Nachfrage nach dem Produkt sehr hoch ist. Infolgedessen sind die Token, die nicht mehr am Vorverkauf teilnehmen und 43,75 % (437.500.000) des Gesamtangebots ausmachen, nun für fünf Jahre gesperrt.

Der Startpartner von Dash 2 Trade ist Learn 2 Trade, eine schnell wachsende Trading-Community mit 70.000 Mitgliedern, die dem Krypto-Projekt von Anfang an einen Pool von teilweise konvertierten Kunden zur Verfügung stellt.

Viele der Trader und Quants, die hinter Dash 2 Trade stehen, haben auch bei Learn 2 Trade gearbeitet. Die Erfahrungen, die sie dabei gesammelt haben, werden beim Aufbau von Dash 2 Trade sinnvoll eingesetzt.

Nach dem Erhalt einer Anschubfinanzierung Anfang des Jahres hat Dash 2 Trade alle seine Ziele für Q4 2022 erreicht.

Beta-Version des Vorverkaufs-Dashboards in Kürze verfügbar

Eine Betaversion des Vorverkaufs-Dashboards wird das erste Element des gesamten Dashboards sein und soll in Kürze starten, so dass es wahrscheinlich in den Händen von Investoren und Händlern sein wird, bevor D2T gelistet wird.

Das Presale Dashboard Beta verfolgt einen neuartigen, granularen Ansatz bei der Durchführung von Due Diligence-Prüfungen für Presale-Projekte, wobei automatisierte Systeme und menschliche Intervention zum Einsatz kommen.

Das Team von Dash 2 Trade wird unter anderem eine manuelle Bewertung der Projekte vornehmen, um Schlüsselkennzahlen zu beurteilen, die von automatisierten Softwaresystemen nicht bewertet werden können.

Das Scoring-System berücksichtigt wichtige Metriken, wie z.B. die Glaubwürdigkeit des Teams hinter dem Projekt, ob der Vertrag angemessen geprüft wurde und die Tokenomik des Projekts.

Der Token-Wert von D2T wird durch Abonnement-Zahlungen untermauert

Dash 2 Trade ist ein Abonnementdienst, der Funktionen und Metriken in institutioneller Qualität zu einem Bruchteil der Kosten konkurrierender Systeme wie Bloomberg Terminal oder Glassnode Enterprise Account bietet.

Die Abonnements werden mit dem D2T-Token bezahlt und sorgen so für eine dauerhafte und steigende Nachfrage nach dem Utility-Token.

Es wird auch eine kostenlose Stufe geben, um den Einstieg zu erleichtern, indem die Nutzer eine abgespeckte Version der Tools und Funktionen nutzen können.

Das Projekt hat vor kurzem ein neues Teammitglied begrüßt, was ein weiteres wichtiges Zeichen für das hohe Engagement für seine Roadmap ist - Community Manager Trevor M, ein erfahrener Videoproduzent für Coinmarketcap, ist an Bord gekommen.

Wo und wie man D2T-Token kaufen kann

Wer keine finanzierte Krypto-Brieftasche hat, kann ETH mit einer Debit- oder Kreditkarte direkt auf der Dash 2 Trade-Website kaufen.

Mobile Nutzer sind am besten bedient, wenn sie Trust Wallet verwenden und über den integrierten Trust Wallet-Browser zur Vorverkaufsseite navigieren.

Der Smart-Contract-Code von Dash 2 Trade wird vollständig von SolidProof geprüft und das Team wird von Coinsniper verifiziert.