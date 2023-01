Coinbase kündigt dritte Entlassungsrunde an und reduziert die Zahl der Mitarbeiter um 950

Source: AdobeStock / gguy

Die große Kryptowährungsbörse Coinbase hat inmitten des anhaltenden Bärenmarktes ihre dritte Entlassungsrunde angekündigt und damit insgesamt 950 Mitarbeiter bzw. 20 % der Belegschaft entlassen.

In einem Brief an die Mitarbeiter sagte CEO und Mitbegründer Brian Armstrong heute, dass sie die Entscheidung getroffen haben, um sicherzustellen, dass sie "die angemessene betriebliche Effizienz haben, um Abschwünge auf dem Kryptomarkt zu überstehen." Er fügte hinzu, dass die Entscheidung dem Unternehmen helfen wird, die Betriebskosten um 25% im Vergleich zum letzten Quartal zu senken.

Armstrong sagte, er sei zu dieser Entscheidung gekommen, nachdem er verschiedene Szenarien für den Kryptomarkt im Jahr 2023 untersucht hatte, darunter Bullen-, Basis- und Bärenmarkt. Anschließend sagte der Krypto-Chef, dass sie sich von einigen ihrer Mitarbeiter trennen mussten. He said:

"Als wir unsere Szenarien für 2023 untersuchten, wurde klar, dass wir unsere Ausgaben reduzieren müssen, um unsere Chancen zu erhöhen, in jedem Szenario gut abzuschneiden. Es ist zwar immer schmerzhaft, sich von Kollegen zu trennen, aber es gab keine Möglichkeit, unsere Ausgaben deutlich genug zu senken, ohne Änderungen bei der Mitarbeiterzahl in Betracht zu ziehen."

Der CEO erwähnte auch, dass sie einige Projekte, die eine geringere Erfolgswahrscheinlichkeit haben, stilllegen werden.

Coinbase gehört zu den vielen Krypto-Unternehmen, die von der jüngsten Krypto-Kernschmelze, bei der rund 2 Billionen Dollar aus dem Markt gewischt wurden, hart getroffen wurden. Der Preis von Bitcoin, der größten Kryptowährung der Welt, ist auf 17.000 US-Dollar gefallen, nachdem er Ende 2021 einen Höchststand von 65.000 US-Dollar erreicht hatte.

Coinbase begann erstmals im Juni letzten Jahres mit dem Abbau von Arbeitsplätzen. Damals erklärte das Kryptounternehmen, es sei "zu schnell gewachsen" und müsse sich verkleinern, um den Krypto-Winter zu überstehen, und entließ 1.100 Mitarbeiter, was etwa 18 % seiner weltweiten Belegschaft entspricht.

Anfang November, inmitten des wütenden Krypto-Winters, entließ Coinbase weitere 60 Mitarbeiter, um die Kosten zu senken. "Wir konzentrieren uns gewissenhaft auf die Kostenoptimierung und das Cash-Management", sagte die Börse in ihrem Ergebnisbericht für das dritte Quartal.

In der Zwischenzeit sind die Aktien von Coinbase, die im April 2021 an die Börse gingen und ein Allzeithoch von rund 370 US-Dollar erreichten, im Sturzflug gefallen und haben im Vergleich zu ihren Allzeithochs fast 90 % ihres Wertes verloren. Die Aktien des Unternehmens beendeten den letzten Handelstag am Montag bei 38,27 $, was einem Rückgang von mehr als 15 % entspricht.

Neben Coinbase haben auch fast alle anderen großen Krypto-Börsen Entlassungen angekündigt. In der Zwischenzeit sind einige hochkarätige Krypto-Plattformen, darunter FTX, in Konkurs gegangen, was den Absturz des Kryptomarktes weiter verschärft hat.

Ein weiterer Schlag für Coinbase ist, dass die Börse zugestimmt hat, insgesamt 100 Millionen Dollar zu zahlen, um eine Beschwerde wegen "bestimmter historischer Mängel" bei der Einhaltung von Vorschriften beizulegen.