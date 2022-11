Chiliz Kurs Prognose: CHZ pumpt um 17 % - kommt nach dem FTX-Crash die WM-Rallye?

Zwischenzeitlich notierte der Chiliz Token am heutigen Morgen schon über 17 % im Plus. Mit einer hohen Volatilität osszillierte CHZ in den vergangenen 24 Stunden zwischen 0,20 und 0,24 $. Aktuell steht beim Schreiben dieser News ein Kursplus von rund 17 % für den Chiliz Token zu Buche, sodass dieser im vergangenen Monat immerhin noch über 27 % steigen konnte. Trotz FTX-Crash stellt CHZ schon wieder relative Stärke unter Beweis und könnte wenige Tage vor dem Start der FIFA-Fußballweltmeisterschaft in Katar eine WM-Rallye starten. Unsere CHZ Kurs Prognose:

Chiliz pumpt: Stärkster Top 100 Coin in den vergangenen 24 Stunden

Mit einem Kursplus von rund 17 % ist Chiliz heute mit Abstand der stärkste Top 100 Coin. Nachdem die FTX Börse crashte, konnte sich Chiliz bei 0,14 $ stabilisieren. Auf diesem Kursniveau kehrten die Bullen zeitnah zurück und trieben den CHZ Token bereits auf einen Tagesschlusskurs bei über 0,18 $. Rund um dieses Kursniveau befindet sich auch eine wichtige Unterstützungszone, die auch in den nächsten Wochen bei bearischen Kursentwicklungen berücksichtigt werden muss. Kürzlich konnte der CHZ Kurs jedoch den SMA 20 und 50 wieder überwinden. Bullische Kaufsignale wurden generiert.

Bullisch stellt sich auch der Stunden-Chart dar, in welchem sich der CHZ Token in einem aufwärtsgerichteten Kanal bewegt. Mehrere bullische Crossover wurden in den vergangenen Stunden durch die gleitenden Durchschnitte gebildet. Der RSI notiert nach gesunden Korrekturbewegungen weiterhin im neutralen Zustand und bietet Spielraum für die nächste Aufwärtsbewegung.

WM-Rallye oder langfristiges Investment? Darum ist Chiliz beides

Kurzfristig kommt bei Chiliz aktuell ein bullisches Momentum auf. Beim heutigen, deutlich zweistelligen Kursanstieg indiziert das steigende Handelsvolumen (um 80 %) ein zunehmendes Interesse an Chiliz. Nach einem kurzen Dip in der vergangenen Woche könnte nun das Handelsvolumen wieder zunehmen und die Erholung vor der WM begünstigen. Sollten dann Fan Sport Token während der Katar-WM mehr Aufmerksamkeit erfahren, liegt eine signifikante Outperformance während der FIFA-WM im Bereich des Möglichen.

Derweil schickt sich Chiliz mit CEO Alex Dreyfus an, die Sportwelt langfristig mit der Blockchain-Technologie zu verändern. Dafür entwickelt man aktuell Chiliz 2.0 – denn der native CHZ Token soll in Zukunft deutlich mehr Utility erhalten, als die führende Blockchain für Fan Token, Socios.com, zu unterstützen. Wer an die Potenziale von Blockchain in Sport und Entertainment glaubt, findet somit nicht nur einen potenziell lukrativen WM-Trade, sondern auch eine langfristig spannende Kryptowährung mit First-Mover-Vorteil.

Dash 2 Trade Presale: Während CHZ von der WM profitiert, könnte D2T nach dem FTX-Crash pumpen

Mit der ersten Winter-WM der Geschichte könnte Chiliz in den nächsten Tagen an bullischem Momentum gewinnen. Die charttechnische Ausgangslage macht Hoffnung auf eine Fortsetzung der Rallye bis auf 0,25 $. Dafür müssen Bullen jedoch das Setup zunächst bestätigen. Während Chiliz-Holder somit auf ein bevorstehendes Event blicken, könnte die neue Kryptowährung Dash 2 Trade von dem kürzlichen Schock im digitalen Währungssektor profitieren.

Denn mit dem FTX Crash ging massiv Vertrauen in Kryptos verloren. Innerhalb weniger Tage wurde rund 200 Milliarden $ Kapital aus Kryptowährungen abgezogen. Wenn in Zukunft Investoren und Trader weitere digitale Coins handeln, werden sie wohl verstärkt auf fundierte Informationen und eine umfassende Analyse achten. Diese stellt das KI-Dashboard von Dash 2 Trade bereit, eine kleine Auswahl an Features sind die Handelssignale, On-Chain-Daten, Metriken, Social-Media-Indikatoren, ICO-Bewertungen, Presale-Scores und vieles mehr. Sowohl das Raising Capital als auch die Follower in den sozialen Netzwerken entwickelten sich in den ersten drei Wochen Presale überaus bullisch.

