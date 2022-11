Bitcoin-Preis und Ethereum-Vorhersage - Trust Wallet Token pumpt 85%

Trotz der anhaltenden Unsicherheit auf dem Kryptowährungsmarkt ist Bitcoin weitgehend unverändert und konsolidiert sich in einer engen Handelsspanne von 15.800 bis 17.200 $. Ethereum, die zweitwertvollste Kryptowährung, bewegt sich mit einer Preisspanne von 1.175 $ bis 1.280 $ ebenfalls seitwärts.

Auch wenn der globale Krypto-Marktwert am Vortag um 0,16% auf 836 Mrd. $ gestiegen ist, wurden die wichtigsten Kryptowährungen am 18. November früh im roten Bereich gehandelt.

Das Gesamtvolumen in DeFi betrug 2,62 Mrd. $, was 5 % des gesamten 24-Stunden-Volumens auf dem Kryptomarkt ausmacht. Darüber hinaus belief sich das Gesamtvolumen aller stabilen Münzen auf 48,64 Mrd. US-Dollar, was 93 % des gesamten 24-Stunden-Volumens des Kryptomarktes ausmacht.

Werfen wir einen Blick auf die Top 24-Stunden-Altcoin-Gewinner und -Verlierer.

Top Altcoin Gewinner und Verlierer

Litecoin (LTC), UNUS SED LEO (LEO) und Aptos (APT) sind drei der Top-100-Münzen, die in den letzten 24 Stunden an Wert gewonnen haben. Der LTC-Preis ist um mehr als 7 % auf 62 $ gestiegen, der LEO-Preis um mehr als 7 % auf 4,15 $, und der APT-Preis ist um fast 6,5 % gestiegen.

Solana (SOL) ist in den letzten 24 Stunden um mehr als 4% gefallen und notiert bei $13,65. Synthetix (SNX) ist in den letzten 24 Stunden um mehr als 3,5% gefallen und notiert bei $1,75.

Tim Draper sagt Bitcoin voraus: Wird er 250.000 $ erreichen?

Tim Draper, ein bekannter Risikokapitalgeber, sagte kürzlich gegenüber Bloomberg, dass der Preis von Bitcoin 250.000 $ erreichen und sogar über dieses unglaublich bullische Kursziel hinausgehen könnte.

Obwohl der Markt deutlich gefallen ist, bleibt Draper bei seiner Vorhersage hartnäckig.

"Es wird einen Moment dauern, in dem Sie Ihr Essen, Ihre Kleidung und Ihre Unterkunft in Bitcoin kaufen können."

Er sagte weiter, dass Frauen für achtzig Prozent aller Konsumausgaben verantwortlich sind. Draper ist sich sicher, dass es ihnen gelingen wird, Bitcoin zu popularisieren.

"Es muss ziemlich schnell gehen, wenn Frauen erkennen, dass sie Geld sparen können, indem sie in Bitcoin bezahlen, und wenn Geschäfte erkennen, dass sie ihre Gewinne verdoppeln können, indem sie Bitcoin akzeptieren."

Der Risikokapitalgeber, der wiederholt vorausgesagt hat, dass der Bitcoin-Kurs bis Ende 2023 die Marke von 250.000 Dollar erreichen kann, war ein früher Geldgeber für so erfolgreiche Unternehmen wie Skype und Hotmail.

Der Präsident von El Salvador wird Bitcoin kaufen

El Salvador, das im September 2021 als erstes Land der Welt Bitcoin als legale Währung anerkannte, hat seine BTC-Käufe wieder aufgenommen, nachdem es sie mehrere Monate lang ausgesetzt hatte, da der Markt eine pessimistische Haltung einnahm.

Der Präsident von El Salvador, Nayib Bukele, sagte, dass die zentralamerikanische Nation ab dem 17. November täglich mit dem Kauf von Bitcoin beginnen wird. Die Ankündigung erfolgte fast drei Monate nach dem letzten BTC-Kauf des Landes im Juli 2022.

Erst im September 2021 hat El Salvador Bitcoin offiziell als gesetzliches Zahlungsmittel anerkannt. Zu dieser Zeit gab es einen Bullenmarkt für Bitcoin, der den Anschein erweckte, dass das Land mit jeder Investition Geld verdienen könnte, da der Bitcoin-Preis ständig Rekorde brach.

Im zweiten Quartal 2022 schienen die frühen BTC-Käufe El Salvadors jedoch ein gefährliches Spiel zu sein, das zu großen Verlusten führte, als der Bärenmarkt zu greifen begann.

Die Daten zeigen, dass der durchschnittliche Preis, der für die 2.381 BTC-Bestände El Salvadors gezahlt wurde, 43.357 $ beträgt. Das Land hat also fast 103,23 Millionen Dollar für den Kauf von Bitcoin ausgegeben, während der aktuelle Preis für einen Bitcoin bei 39,4 Millionen Dollar liegt. Angesichts des jüngsten Krypto-Winters gibt es vielleicht nicht viel Grund zum Optimismus, was die Zukunft von Bitcoin in El Salvador angeht.

Wenn das Land jedoch bis zum nächsten Bullenzyklus durchhält, könnte es in der Lage sein, seine Verluste mit Leichtigkeit wieder auszugleichen. Die Rückkäufe könnten auch gut für BTC/USD sein, da sie neue Investoren anziehen.

Bitcoin Preis

Der aktuelle Bitcoin-Preis liegt bei 16.802 $, und das 24-Stunden-Handelsvolumen beträgt 27 Milliarden $. Bitcoin hat in den letzten 24 Stunden über 1% zugelegt. CoinMarketCap führt Bitcoin derzeit mit einer Live-Marktkapitalisierung von 352 Mrd. $ an, gegenüber 349 Mrd. $.

Das maximale Angebot beträgt 21.000.000 BTC-Coins und das zirkulierende Angebot 19.210.375 BTC-Coins.

Bitcoin bewegt sich in einer breiten Handelsspanne zwischen $16.000 und $17.000, wobei ein Ausbruch das weitere Kursgeschehen bestimmt.

Momentan steht Bitcoin vor unmittelbarem Widerstand bei $17.250, und eine Überschreitung dieses Wertes hat das Potenzial, BTC in Richtung des nächsten Widerstandsbereichs von $18.100 zu führen.

Auf der Unterseite liegt die unmittelbare Unterstützung für Bitcoin bei $16.300, und ein Durchbruch dieser Marke nach unten kann weiteren Raum für Verkäufe bis $15.800 eröffnen.

Ethereum Preis

Der aktuelle Preis von Ethereum liegt bei $1.218, mit einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $8 Milliarden. In den letzten 24 Stunden ist Ethereum um über 1% gestiegen. Mit einer Live-Marktkapitalisierung von $149 Mrd. steht Ethereum bei CoinMarketCap derzeit an zweiter Stelle. Es gibt einen zirkulierenden Bestand von 122.373.866 ETH-Coins.

Auf der Tages-Chart ist ein zinsbullisches Retracement eingetreten, und Ethereum hat die Marke von $1.220 zurückerobert. Auf der 4-Stunden-Chart hat Ethereum ein symmetrisches Dreiecksmuster gebildet, das die Unentschlossenheit der Anleger signalisiert und den ETH-Preis bei 1.202 $ hält.

Ethereum steht unmittelbar vor dem Widerstand des gleitenden 50-Tage-Durchschnitts bei 1.260. Oberhalb dieses Wertes dürfte ein Doppeltop-Muster den Widerstand bei 1.280 $ ausweiten. Sollte der zinsbullische Crossover über $1.280 halten, könnte sich die Erholung auf $1.350 oder $1.400 beschleunigen.

Die Unterstützung liegt immer noch bei $1.170 oder $1.095. Wenn ETH unter dieses Niveau fällt, könnte es sich $1.000 oder $881 nähern, aber das ist vorerst unwahrscheinlich.

Trust Wallet Token pumpt 85%

Trust Wallet Token wird derzeit bei 2,19 $ gehandelt, mit einem 24-Stunden-Handelsvolumen von 165 Millionen $. In den letzten 24 Stunden ist Trust Wallet Token um 1,24% gefallen, hat aber in den letzten sieben Tagen um über 85% zugelegt. CoinMarketCap rangiert derzeit auf Platz 44 mit einer Live-Marktkapitalisierung von $910 Millionen.

Es sind 416.649.900 TWT-Coins im Umlauf, mit einem maximalen Angebot von 1.000.000.000 TWT-Coins.

Aus technischer Sicht hat TWT das 50%ige Fibonacci-Retracement bei 1,85 $ überwunden und ist zurückgekommen, um seinen Aufwärtstrend fortzusetzen.

Ein Triple-Top-Muster blockiert derzeit den Weg nach oben bei 2,35 $, und ein zinsbullischer Ausbruch könnte TWT auf 2,65 $ führen.

Presale Kryptowährung mit enormem Gewinnpotenzial

Dash 2 Trade (D2T)

Dash 2 Trade, das vom Learn 2 Trade Service entwickelt wurde, bietet Anlegern marktorientierte Einblicke, Handelssignale und Prognosedienste. Das Kryptowährungsprojekt beabsichtigt, Benutzer mit genügend Informationen zu versorgen, um profitable Entscheidungen zu treffen.

D2T ist eine Ethereum-basierte Handelsintelligenzplattform, die Händlern aller Qualifikationsstufen Echtzeit-Analysen und soziale Daten zur Verfügung stellt, die es ihnen ermöglichen, fundiertere Entscheidungen zu treffen.

Der Coin Launch begann vor drei Wochen und hat bereits mehr als 6,4 Millionen Dollar eingebracht. Außerdem kündigte es seine erste CEX-Notierung an der LBank-Börse an. 1 D2T ist derzeit 0,0513 USDT wert, aber es wird erwartet, dass dieser Wert in der nächsten Verkaufsphase auf 0,0533 USD und in der letzten Phase auf 0,0662 USD steigen wird.

