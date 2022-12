Bitcoin-Kurs und Ethereum-Vorhersage; Machen Sie sich bereit für die heutigen US CPI-Zahlen

Bitcoin ist am 13. Dezember während des asiatischen Handels stabil, nachdem der Kurs wieder über die Marke von $17.000 gestiegen ist. In ähnlicher Weise hat Ethereum nachgezogen und die Kontrolle über 1.272 $ gewonnen, da die Anleger die US CPI-Zahlen erwarten, die für 13:30 GMT geplant sind.

Die globale Krypto-Marktkapitalisierung stieg am Vortag um 0,27% auf 848,96 Mrd. $, da die wichtigsten Kryptowährungen am 13. Dezember früh im grünen Bereich gehandelt wurden. Das gesamte Krypto-Marktvolumen ist in den letzten 24 Stunden um 29,04% auf 35,10 Mrd. $ gestiegen.

Das Gesamtvolumen von DeFi beträgt derzeit 2,13 Mrd. $ und macht 6,06 % des gesamten Kryptomarktvolumens der letzten 24 Stunden aus. Das Gesamtvolumen aller Stablecoins beträgt jetzt $33,82 Milliarden, was 96,35% des gesamten 24-Stunden-Volumens des Kryptomarktes ausmacht.

Werfen wir einen Blick auf die Top-24-Stunden-Altcoin-Gewinner und -Verlierer.

Markt bereitet sich auf US CPI heute vor

Die letzte wichtige Wirtschaftsnachricht vor der Fed-Sitzung, die Inflationsdaten für November, werden voraussichtlich einen nachlassenden Preisdruck zeigen. Die Indikatoren deuten auf einen Anstieg von 0,3 % gegenüber dem Vormonat hin, was etwas langsamer ist als der Anstieg von 0,4 % im Oktober.

Auf Jahresbasis wird die Inflation voraussichtlich von 7,7 % auf 7,3 % sinken. Es ist noch viel Arbeit nötig, um die Inflation zu senken, aber der Trend ist vorerst positiv.

BTC Verbesserte Funktionalität: Smart Contract

Die DFINITY Foundation hat den Internet Computer (IC) entwickelt, die erste öffentliche Blockchain, die für das Internet konzipiert wurde. Das IC-Mainnet hat seine Integration mit Bitcoin angekündigt, wodurch modernste Smart-Contract-Funktionen für die weltweit beliebteste Kryptowährung verfügbar werden.

Es ist möglich, dass der Internet Computer bald als Bitcoins Layer 2 dienen wird und es intelligenten Verträgen ermöglicht, Bitcoin direkt zu speichern, zu senden und zu empfangen, ohne irgendwelche Blockchain-Brücken zu durchlaufen. Er bietet eine zuverlässige Grundlage für die Entwicklung Bitcoin-basierter DeFi- und Web3-Anwendungen.

Threshold ECDSA-Bridges, eine sicherere Alternative zu zentralisierten Bridges, sind über die Bitcoin-Integration von Internet Computer verfügbar (Elliptic Curve Digital Signature Algorithm).

Durch die ECDSA-Fixierung können die Smart Contracts von Internet Computer direkt Bitcoin-Transaktionen durchführen, ohne einen Mittelsmann oder eine Bridge zu benötigen. Sie ebnet den Weg für die vertrauenswürdige Unterstützung von Bitcoin-basierten DeFi-Apps und ermöglicht es IC-Entwicklern, Bitcoin-Code in ihrer Muttersprache zu erstellen. Der BTC/USD profitierte von der Ankündigung der Integration, da der Kurs stieg.

Bitcoin Preis

Der aktuelle Bitcoin-Kurs liegt bei 17.179 $, und das 24-Stunden-Handelsvolumen beträgt 17 Milliarden $. Das Paar BTC/USD hat in den letzten 24 Stunden um fast 1,3 % zugelegt, während CoinMarketCap derzeit mit einer Live-Marktkapitalisierung von 360 Mrd. $ an erster Stelle steht, während es gestern noch 325 Mrd. $ waren.

Bitcoin Price & Tokenomics - Source: coinmarketcap

Aus technischer Sicht hat Bitcoin wieder ein zinsbullisches Momentum oberhalb der wichtigen Unterstützungsmarke von $19.900 erreicht. Auf der 4-Stunden-Chart handelt Bitcoin in einem zinsbullischen Channel, der ihn wahrscheinlich bei $16.900 unterstützen wird.

Der Hauptwiderstand von Bitcoin liegt nach wie vor bei $17.350, und ein zinsbullischer Crossover über dieses Niveau könnte BTC bis auf $17.760 bringen.

Bitcoin Price Chart - Source: Tradingview

Da die Indikatoren MACD und RSI auf einen Kauftrend hindeuten, sollten Anleger heute nach einer Kaufposition oberhalb von $17.350 Ausschau halten.

Ein bärischer Ausbruch über die 16.900 $-Marke könnte BTC hingegen bis zur 16.700 $-Marke führen. Weiter unten dürften die nächsten Unterstützungen für Bitcoin bei $16.350 und $16.000 liegen.

Ethereum Preis

Der aktuelle Ethereum-Kurs liegt bei 1.271 $, mit einem 24-Stunden-Handelsvolumen von 4 Milliarden $. In den letzten 24 Stunden ist Ethereum um fast 2 % gestiegen. CoinMarketCap führt Ethereum derzeit mit einer Live-Marktkapitalisierung von 155 Mrd. $ auf Platz zwei.

Ethereum Price & Tokenomics - Source: coinmarketcap

Auf der 4-Stunden-Chart hat Ethereum den einfachen gleitenden 50-Tage-Durchschnitt überschritten, der bei $1.260 einen Widerstand darstellte. Dieses Niveau fungiert nun als Unterstützung. Die zinsbullische Tendenz wird durch den gleitenden 50-Tage-Durchschnitt, den RSI und den MACD-Indikator angezeigt.

Auf der Oberseite liegt der unmittelbare Widerstand von Ethereum weiterhin bei $1.300, und ein zinsbullischer Crossover über dieses psychologische Handelsniveau könnte ETH in den Bereich von $1.345 bringen.

Ethereum Price Chart - Source: Tradingview

Alternativ dazu könnte ein Durchbruch unter 1.260 $ ETH dem Niveau von 1.220 $ aussetzen.

Dash 2 Trade (D2T) - Letzte Phase des Vorverkaufs

Dash 2 Trade ist eine Ethereum-basierte Trading-Intelligence-Plattform, die Anlegern Echtzeit-Analysen und soziale Handelsdaten zur Verfügung stellt, um ihnen zu helfen, bessere Handelsentscheidungen zu treffen. Sie wird Anfang 2023 in Betrieb gehen, und ihr D2T-Token wird verwendet, um die monatlichen Abonnementkosten der Plattform zu bezahlen.

Der Dash 2 Trade-Vorverkauf, der sich nun in der vierten und letzten Phase befindet, hat bereits über 9,6 Millionen Dollar eingebracht. Es hat auch angekündigt, dass es Anfang nächsten Jahres auf Uniswap, BitMart und LBANK Exchange gelistet wird, was bedeutet, dass frühe Investoren bald in der Lage sein werden, einige Gewinne zu sichern.

