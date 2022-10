Traders schätzen, dass diese 7 Coins 10x pumpen werden nachdem der Dogecoin Preis explodiert

Mit dem DOGE-Preis, der heute 0,10 $ erreicht hat, und dem BTC, der sich gut um die 20-21 $ hält, richten sich alle Augen auf Kryptowährungen - was ist jetzt die beste Kryptowährung zum Kauf?

Hier ist ein Überblick darüber, was einige der besten Krypto-Händler auf Twitter tippen, um die nächsten Token zu pumpen, für diejenigen, die die Dogecoin-Preisaktion verpasst haben.

Wie viele erwarten würden, folgt SHIB oft, sobald DOGE einen Schritt macht.

GCR (@GiganticRebirth), der fast 300k Follower auf zwei Twitter-Konten hat, postete gestern von seinem zweiten Konto:

1 DOGE ist derzeit etwa 8000 SHIB wert. Damit nähern wir uns dem Zweijahreshoch dieses Verhältnisses, das historisch gesehen ziemlich stabil bei ~5000 liegt. Die Chancen stehen gut, dass wir in den nächsten Monaten eine kleine Umkehrung des Mittelwerts bei diesem Paar erleben werden.

Gigantic Rebirth ist dafür bekannt, dass er das Bitcoin-Top im Jahr 2021 und den Bärenmarkt im Jahr 2022 sowie den Zusammenbruch von UST und der ehemaligen Terra (LUNA) Monate vor dem Absturz genau vorhergesagt hat und dabei eine berühmte 10-Millionen-Dollar-Wette mit Do Kwon gewonnen hat.

Sobald sich Dogecoin zu konsolidieren beginnt, könnte das Geld in Low Caps und brandneue Token fließen, die in den kommenden Monaten auf den Markt kommen sollen.

Unser ansässiger CryptoNews-Analyst hat drei Krypto-Vorverkäufe untersucht, die derzeit laufen.

Dash 2 Trade könnte für Trader interessant sein, die auf der Suche nach dem nächsten 10- bis 100-fachen sind, da sich nicht nur sein nativer Token in einem frühen Stadium des Vorverkaufs befindet, sondern auch die Plattform, die er betreiben soll, ein neues Krypto-Analyse-Toolset ist.

D2T-Token können unter Dash2trade.com erworben werden.

Die Calvaria-eigene Coin RIA, ein Spiel mit Fantasy-Themen, befindet sich ebenfalls im Vorverkauf. Das Spiel könnte das nächste Gods Unchained werden, wenn es 2023 auf den Markt kommt.

RIA-Token können auf Calvaria.io gekauft werden.

Der IMPT-Token, der sowohl von Jacob Bury als auch kürzlich von Crypto Ahoy hervorgehoben wurde, hat in seinem Vorverkauf bereits 11 Millionen US-Dollar eingesammelt und zielt darauf ab, die Blockchain-Technologie auf die Kohlenstoffausgleichsbranche anzuwenden.

IMPT-Token ist im Vorverkauf unter impt.io erhältlich.

Anfang dieses Monats stieg die neue Kryptomünze Tamadoge (TAMA) um fast 2.000 % von etwa 0,01 $ auf einen Höchststand von 0,197 $.

Mit einer geringen Marktkapitalisierung von 24 Millionen Dollar und einer Konsolidierung an der Unterstützung könnte TAMA mit seinem Doge-Meme-Thema und seinem zusätzlichen Nutzen als Belohnungs-Token eines kommenden NFT-basierten Kryptospiels ein interessantes Produkt sein.

TAMA ist an der OKX-Börse notiert und wird derzeit bei 0,023 $ gehandelt, was einem Anstieg von 1,5 % entspricht.

Wir berichteten über DonAlt und Jim Talbot, zwei der besten Krypto-Händler und die meistbeachteten Accounts, die beide bullische SUSHI-Kursprognosen abgeben.

Lesen Sie mehr darüber hier. Eine Bewegung zurück zum Allzeithoch von SUSHI ($23) wäre eine mehr als 10-fache Bewegung nach der Korrektur - derzeit bei $1,7 gehandelt.

Bored Ape NFTs sind zu einer Art Mem geworden, und Yuga Labs, das kürzlich mit 5 Milliarden Dollar bewertet wurde, ist kein Unternehmen, das man aufgeben sollte.

Viele Top-Trader, darunter @HackermanAce, erwarten, dass sich die native Währung des Otherside-Metaverse, APE, trotz des jüngsten Rückgangs langfristig gut entwickeln wird.

Der ApeCoin-Preis wird nach einer 5,6-fachen Bewegung von seinem aktuellen Preis (etwa 5 $) wieder auf seinem ATH (28 $) liegen.

Bluntz (@SmartContracter) hat heute auch gepostet, dass "wenn Sie $DOGE verpasst haben, haben Sie immer noch eine Chance, in $SHIB mit denen zu springen, die es kaufen werden, weil sie denken, dass sie DOGE verpasst haben".

Bemerkenswert ist jedoch, dass er nicht glaubt, dass DOGE bereits am Ende ist.

Zurück am 4. Oktober, er gepostet:

Doge/btc hat die am verrücktesten aussehende High Timeframe Akkumulation am Laufen, ich habe seit langem nichts mehr gesehen, was nach einer so sauberen Akkumulation aussieht wie diese.