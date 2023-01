Die Londoner Residenz der vermissten "Kryptoqueen" Ruja Ignatova wird für 11 Millionen Pfund gelistet - Wo ist sie?

Image Source: YouTube Video

Ein Londoner Penthouse, das vermutlich Ruja Ignatova, der Schöpferin des berüchtigten OneCoin-Ponzi-Schemas, gehört, steht mit einem Richtpreis von 11 bis 2,5 Mio. GBP zum Verkauf.

Ignatova, die auch als "verschwundene Cryptoqueen" bekannt ist, behauptete Berichten zufolge letzte Woche, Eigentümerin der Immobilie zu sein. Sie gilt seit 2017 als vermisst, als US-Beamte einen Haftbefehl gegen sie ausstellten, nachdem sie einen 3,2 Milliarden Pfund schweren Kryptowährungsbetrug eingefädelt hatte.

Die Immobilie befindet sich im exklusiven Abbots House Apartment-Gebäude in Kensington, wird als "beeindruckendes Penthouse mit vier Schlafzimmern" beschrieben und ist mit einem Richtpreis zwischen 11 Millionen und 2,5 Millionen Pfund gelistet, weniger als die Summe, die Ignatova angeblich dafür bezahlt hat.

Die in Ungnade gefallene Gründerin von OneCoin soll 2016 kurzzeitig in dem Anwesen gewohnt haben. Seitdem steht die Immobilie jedoch weitgehend leer, abgesehen von gelegentlichen Besuchen von Personen, die mit OneCoin in Verbindung stehen, darunter ihr Bruder Konstantin.

Die Immobilie gehört der Abbots House Penthouse Limited, einer anonymen Briefkastenfirma auf Guernsey, was bedeutet, dass Ignatovas Name nicht in Grundbucheinträgen oder öffentlichen Aufzeichnungen erscheinen muss.

Die Wohnung wurde von Knight Frank, einem unabhängigen britischen Immobilienberatungsunternehmen, zum Verkauf angeboten. Jamie Bartlett, der Moderator des Podcasts The Missing Cryptoqueen, bezeichnete die Nachricht als "eine der interessantesten Entwicklungen in dieser Geschichte". He added:

"Die meistgesuchte Frau der Welt ist nun offiziell als wirtschaftliche Eigentümerin eines Londoner Penthouses aufgeführt. Das deutet darauf hin, dass sie noch am Leben ist, und dass es irgendwo da draußen Dokumente gibt, die wichtige Hinweise auf ihren jüngsten Aufenthaltsort enthalten."

Bartlett, der bereits 2021 zusammen mit der BBC recherchierte, um Ignatova und andere Mitglieder der OneCoin-Führung ausfindig zu machen, schlug vor, dass die Behörden dieses Vermögen einfrieren und "vielleicht sogar damit beginnen könnten, den Opfern ihr Geld zurückzugeben."

Die in Bulgarien ansässigen Offshore-Unternehmen OneCoin Ltd und OneLife Network Ltd, die in Dubai und Belize registriert waren, versprachen den Anlegern des OneCoin-Betrugs garantierte Renditen von bis zu 300 %. Die US-Staatsanwaltschaft wirft OneCoin vor, Anleger in aller Welt um 4 Milliarden Dollar betrogen zu haben.

Ignatova wurde im Juli letzten Jahres in die Top-10-Liste der meistgesuchten Personen des FBI aufgenommen. Damals wurde in einer Bekanntmachung des FBI eine Belohnung in Höhe von 100.000 US-Dollar für Hinweise ausgesetzt, die zur Festnahme von Ignatova führen, die 2019 in acht Fällen angeklagt wurde, darunter Draht- und Wertpapierbetrug.

Es wird angenommen, dass sie sich mit hochwertigen gefälschten Identitätsdokumenten versteckt und möglicherweise sogar ihr Aussehen verändert hat. Ignatova wurde zuletzt im Jahr 2017 an Bord eines Fluges von Bulgarien nach Griechenland gesehen und ist seitdem verschwunden.