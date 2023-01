XRP Preisvorhersage, da XRP wieder über $0,30 klettert, kann es bald $1 erreichen?

Der XRP-Preis hat eine grüne Kerze neben anderen ausgewählten Kryptowährungen wie Bitcoin (BTC) mit einem Plus von 1,1 % und Ethereum (ETH) mit einem Plus von 2 % an diesem Tag gezeigt. Der Anstieg des internationalen Geldtransfer-Tokens über 0,30 US-Dollar könnte als Neujahrsgeschenk für Investoren gesehen werden, die sich noch vom Krypto-Winter 2022 erholen.

XRP-Preis erwägt bullischen Ausbruch auf $1

Der Moving Average Convergence Divergence (MACD) ist auf dem Weg, ein Kaufsignal auf dem 12-Stunden-Chart zu zeigen. Eine solche positive Geste würde sich darin manifestieren, dass der MACD (blaue Linie) die Signallinie (rot) überschreitet.

Zurückgezogene Investoren scheinen inmitten eines optimistischen Ausblicks für den XRP-Preis im Jahr 2023 zurückzukehren. Der Token und die Kryptowährungsbranche könnten davon profitieren, wenn Ripple den Prozess gegen die United States Securities and Exchange Commission (SEC) gewinnt. Beide Parteien reichten ihre endgültige Einreichung gegen Ende des Jahres 2022 ein und warten auf das endgültige Urteil - möglicherweise vor Ende des ersten Quartals 2023.

Ripple hat bessere Aussichten, als Sieger aus dem Rechtsstreit hervorzugehen, der sich seit Dezember 2020 mehr als zwei Jahre hinzieht. Allerdings könnten die Gewinnchancen aufgrund der jüngsten chaotischen Ereignisse in der Kryptowährungsbranche sinken.

Ich spreche vom Fall der FTX-Börse, der eine große Regulierungslücke in der Kryptowährungsbranche aufgedeckt hat. Daher könnte die Regierung den Fall nutzen, um zu zeigen, dass sie bereit ist, Maßnahmen zum Schutz der Anleger zu ergreifen.

Im Moment können sich die Anleger nur darauf vorbereiten und sich positionieren. Die kurzfristigen technischen Daten von XRP bestätigen, dass der Weg mit dem geringsten Widerstand nach oben führt. Ein Ausbruch über 0,35 $ würde daher mehr Privatanleger auf den Markt locken.

XRP price 12-hour chart

Für einen Anstieg auf 1 US-Dollar müsste XRP mehrere wichtige Hürden überwinden, angefangen beim hartnäckigen 50-Tage-EMA (rot), der mit der fallenden gepunkteten Trendlinie bei 0,3587 US-Dollar zusammenfällt.

Weitere Zuwächse auf 0,45 $, 0,55 $ und 1 $ werden davon abhängen, wie der XRP-Kurs mit dem Widerstand am 100-Tage-EMA (in blau bei 0,3746 $) und dem 200-Tage-EMA (in lila) bei 0,3990 $ umgeht.

Laut negheart8, einem Analysten von Tradingview, wartet XRP auf "eine letzte Etappe nach unten, bevor es nach oben geht", wenn sich die Geschichte wiederholt. Der Analyst gibt einen wöchentlichen Ausblick auf den XRP-Preis, wie unten dargestellt.

Jaydee_757, another analyst, chimed in on the state of XRP via Tradingview, saying it is time to buy, especially with the crypto market in shambles. He reckoned "whales/elites will not miss any opportunities into making money. They simply buy the fear, hype up the market, take profit and crash it again after taking profit."

Auf der anderen Seite müssen Anleger vorsichtig sein und die Vorhersagen anderer Experten von Coinbase berücksichtigen. In dem am 20. Dezember veröffentlichten Marktausblicksbericht sagten die Analysten, dass der Krypto-Winter bis Ende 2023 andauern könnte, wobei eine Trendwende im Jahr 2024 erwartet wird.

Auf der anderen Seite muss sich der XRP-Preis über der Unterstützung bei 0,30 US-Dollar halten, um das Vertrauen der Anleger in den grenzüberschreitenden Geldtransfer-Token im Jahr 2023 zu erhalten.