Wo ist Do Kwon? Terra Luna Boss behauptet, er sei nicht auf der Flucht vor dem Gesetz

Terra's Co-Founder Do Kwon in October 2019. (Source: Screenshot, YouTube/Terra)

Do Kwon, der Gründer der inzwischen aufgelösten Blockchain-Firma Terraform Labs, hat sein Schweigen über den jüngsten Haftbefehl gebrochen und behauptet, er sei nicht auf der Flucht vor dem Gesetz.

Ein Gericht in Südkorea hat letzte Woche Mittwoch einen Haftbefehl gegen Do Kwon ausgestellt, wie es in Berichten hieß. Neben Do Kwon erlaubt der Haftbefehl die Verhaftung von fünf weiteren Personen, die mit Terra in Verbindung stehen. Nach Ansicht des Gerichts haben Do Kwon und seine Partner gegen die Bestimmungen des südkoreanischen Kapitalmarktgesetzes verstoßen.

Während mehrere Befürworter, vor allem die Gesamtheit der Krypto-Twitterer, glauben, dass Kwon sich nun den Behörden entzieht, hat sich der Terra-Chef zu Wort gemeldet, um solche Vermutungen zu zerstreuen. Ich bin nicht "auf der Flucht" oder etwas Ähnliches", sagte Kwon in einem Tweet am Samstag, drei Tage nachdem Berichte über den Haftbefehl aufgetaucht waren.

Weiter erklärte Kwon, dass er und sein Team bereit seien, mit den zuständigen Behörden zu sprechen, um eine Verständigung zu erreichen. Sie seien bereit, auf die Forderungen der Behörden einzugehen, weil sie "nichts zu verbergen haben".

"Wir sind dabei, uns in mehreren Gerichtsbarkeiten zu verteidigen - wir haben uns an eine extrem hohe Integrität gehalten und freuen uns darauf, die Wahrheit in den nächsten Monaten zu klären", fügte Kwon hinzu und deutete damit an, dass er geneigt ist, sich jeder Form von Rechtsstreitigkeiten zu stellen.

Über seinen Aufenthaltsort schweigt sich der Terra-Chef jedoch aus Gründen der Privatsphäre aus. Er wies darauf hin, dass er seinen Aufenthaltsort nur Personen preisgeben wird, die mit ihm befreundet sind, mit denen er sich zu treffen gedenkt oder mit denen er ein GPS-basiertes Web3-Spiel spielt.

Die singapurischen Behörden sind bereit, mit Südkorea zusammenzuarbeiten, aber Kwon hält sich möglicherweise nicht mehr im Land auf

Der Haftbefehl war die erste offizielle Genehmigung zur Verhaftung des Terra-Chefs seit dem Terra-Debakel, das zu Anlegerverlusten in Höhe von mehreren zehn Milliarden Dollar führte.

Es sei daran erinnert, dass Do Kwon im vergangenen Monat bei seinem ersten offiziellen Interview nach dem Terra-Absturz erklärte, dass er mit den Behörden zusammenarbeite. Außerdem erwähnte Kwon, dass er nach Singapur umgezogen sei, wollte aber seinen genauen Aufenthaltsort nicht preisgeben.

Einen Tag nach Bekanntwerden des Haftbefehls tauchten Berichte auf, wonach die südkoreanischen Behörden Kwon den Reisepass entziehen wollten. Einer lokalen Nachrichtenagentur zufolge hat Dan Seong-han, der Leiter der Staatsanwaltschaft des südlichen Bezirks von Seoul, einen Antrag an das südkoreanische Außenministerium gestellt, in dem er darum bittet, Kwon und fünf weiteren Personen die Lizenz zu entziehen.

Sollte Kwon der Pass entzogen werden, hätte der 31-jährige Bauunternehmer in Singapur den Status eines "illegalen Ausländers", wenn er keinen anderen Pass besitzt. Obwohl kein Auslieferungsabkommen mit Südkorea besteht, haben die singapurischen Behörden ihr Interesse bekundet, Südkorea in dem Fall gegen Kwon zu unterstützen.

Dennoch scheint es, dass sich Kwon nicht mehr in Singapur aufhält. Die singapurische Polizei teilte am Samstag mit, dass sich der CEO von Terra nicht im Land aufhält.