Wird dieser neue Metaverse Coin der größte Vorverkauf 2022?

Das Metaverse ist den Nutzern innerhalb der Kryptoszene längst ein Begriff. Einige dieser virtuellen Welten erzielten bereits einen großen Erfolg. Nun wird bald ein neues Projekt veröffentlicht, das ebenfalls eine digitale Welt auf den Markt bringen möchte. Der Vorverkauf der RobotEra Token begann vor wenigen Tagen. In diesem Artikel erklären wir Ihnen, welche Thematik die Plattform mitbringen wird und wie Sie dort schon früh einsteigen können.

Das ist RobotEra

Die Entwickler von RobotEra arbeiten derzeit an einem neuen Metaverse auf Blockchain-Basis. In der digitalen Welt werden die Benutzer durch einen Roboter-Avatar zum Spieler. Dieser Charakter wird sie ihr gesamtes Spiel über begleiten. Sie können ihn durch NFTs nach Belieben anpassen oder verbessern.

Mit ihm können Sie durch das Metaversum spazieren, die Nachbarschaft erkunden, Spiele entdecken oder das eigene Land bebauen. Die Entwickler beschreiben in ihrem Whitepaper, dass der Fokus auf dem Play to Earn Mechanismus liege. Dieser soll in zahlreichen Funktionen Anwendung finden. So wird beschrieben, dass es den Benutzern durch die vielen Anwendungsfälle möglich sein wird, sich ein regelmäßiges Einkommen zu sichern. In ihrem Whitepaper erklären die Devs, dass mit RobotEra gar die Möglichkeit bestehen soll, für den Lebensunterhalt der eigenen Familie zu sorgen.

Das können die Metaverse-Nutzer zum einen durch Spiele tun. Jeder Benutzer der Welt kann eigenes Land erwerben. Hier können sie NFT basierte Games erstellen, die allen anderen Nutzern zur Verfügung stehen werden. Für Gewinne erhält sowohl der Spieler als auch der Betreiber TARO Token.

Neben den Spielmöglichkeiten können sich die Benutzer auch auf den Bau von digitalen Immobilien fokussieren. Ähnlich wie im Sandbox-Metaverse können die Spieler auf ihrem Land ein Haus erbauen, welches sie dann vermieten. Sie können ein Hotel erbauen und gleich mehrere Gäste empfangen oder eine Werbefläche erbauen und diese vermieten.

Gründer von RobotEra Jason Chan, Slimane Lee Der Hauptsitz von RobotEra Singapore Datum der Veröffentlichung Laufender Vorverkauf Token ERC 20 Abkürzung TARO

Kontakte, Games, Marktplatz – Robotera bietet zahlreiche Möglichkeiten

Der Fokus der Entwickler liegt zwar auf Play to Earn, doch das Metaverse soll weitere zahlreiche Möglichkeiten bieten, um sich dort vergnügen zu können. Die Roboter können das Museum besuchen, einen Themenpark unsicher machen oder einem Konzert lauschen. Spieler, die sich mehr Handlung wünschen, können den Player VS. Player Modus testen.

Wer sich nicht auf das eigene Land konzentriert, kann durch die Nachbarschaft spazieren und dort neue Kontakte knüpfen. Die Entwickler geben an, dass es unbegrenzte Möglichkeiten geben soll, um das Metaversum zu gestalten, ein Nebeneinkommen zu generieren oder für Unterhaltung zu sorgen.

Damit das Ökosystem rund um das geplante Metaverse funktioniert, braucht es eine Währung. Der TARO Token wird in der digitalen Welt die Währung sein, mit der die Nutzer bezahlen können. Neben den bereits genannten Möglichkeiten können sie im Shop Avatar-Zubehör, In-Game-Produkte und Zubehör für ihr Eigentum kaufen. Alle zur Verfügung stehenden Gegenstände basieren auf dem NFT-Mechanismus. Kein Roboter gleicht also dem anderen.

Der RobotEra Vorverkauf beginnt – so steigen Sie in das Metaverse-Projekt ein

Der Presale des Projektes ist in drei Phasen unterteilt. Dabei durchläuft er regelmäßige Preiserhöhungen. Im ersten Abschnitt werden die Token zu einem Preis von 0,020 USD zur Verfügung stehen. Danach steigt der Verkaufspreis auf 0,025 USD. In der letzten Stage sollen die Münzen dann 0,032 USD kosten.

Betrachtet man ausschließlich die Preise des Vorverkaufs, wäre ein Einstieg in der ersten Phase also am preiswertesten. Dennoch ist nicht vorhersehbar, wie weit sich der Wert nach Handelsbeginn verändert. Grundsätzlich ist es möglich, dass der Wert nach der Veröffentlichung sinkt.

Insgesamt stehen im Presale 240.000.000 Token zur Verfügung. Mit einem erfolgreichen Vorverkauf könnte das Projekt also 6.930.000 USD einnehmen. Zum jetzigen Zeitpunkt wurden Münzen im Wert von 201.850 USD eingenommen.

Dem Projekt wird durch das Metaverse viel Potenzial zugesprochen. Metaversen gelten als Zukunftstechnologie. Dennoch ist eine Investition in eine Kryptowährung grundsätzlich mit einem hohen Risiko verbunden. Bei einem Token, der sich noch im Vorverkauf befindet, fehlen den Händlern Kursdaten, anhand der zukünftige Erfolg gemessen werden könnte.

Die Käufer von RobotEra müssen sich also voll und ganz auf die Aussagen und die Arbeit der Entwickler verlassen. Sollten Sie über den Kauf der TARO-Coin nachdenken, könnte Ihnen die folgende Übersicht bei der Entscheidung helfen.

Vorteile:

Ein innovatives Projekt

Großes Potenzial durch das Metaverse

Zahlreiche Anwendungsmöglichkeiten

Play to Earn Möglichkeit

Hohe Renditen möglich

Nachteile:

Risikoreich

Totalverlust möglich

Keine historischen Kursdaten

Der Erfolg ist abhängig von den Entwicklern

TARO-Token kaufen: Eine Schritt für Schritt Anleitung

Schritt 1: Die Krypto-Wallet

Für den Kauf und den Handel mit Kryptowährungen ist eine Krypto-Wallet notwendig. Hier können Sie ihre gekauften Coins sammeln, verwalten und sichern. Falls Sie noch nicht im Besitz einer solchen digitalen Brieftasche sind, richten Sie diese in Ihrem Browser ein.

Gängige Wallets sind Metamask oder Trust Wallet. Sie sind innerhalb weniger Minuten auf dem Browser oder dem Smartphone eingerichtet.

Schritt 2: Verbinden Sie Ihre Wallet

Besuchen Sie nun die RobotEra Website. Hier erhalten Sie zunächst einen Überblick darüber, in welcher Phase sich der Vorverkauf befindet und in welchem Preisbereich er derzeit liegt.

Verbinden Sie jetzt Ihre Wallet mit der Website. Nutzen Sie dafür die Schaltfläche „Connect Wallet“ auf der Seite. Um die Verbindung zu bestätigen, erlauben Sie den Zugriff zusätzlich in Ihrer Wallet. Sobald dieser Vorgang abgeschlossen ist, können Sie mit dem Kauf beginnen.

Schritt 3: TARO-Token kaufen

Im Handelsfenster der Website können Sie auswählen, welche Zahlungsmethode Sie verwenden möchten. Dabei können Sie ETH oder USDT nutzen. Gehen Sie sicher, dass Sie ausreichend Guthaben auf Ihrer Wallet besitzen. Falls Sie nicht im Besitz von USDT oder ETH Token sind, kaufen Sie diese zunächst auf einer Kryptobörse.

Geben Sie also an, welche Coins Sie zur Zahlung nutzen möchten und wie viele TARO Token Sie erwerben möchten. Überprüfen Sie Ihre Angaben und bestätigen Sie den Kauf über den Button „Buy Now“. Jetzt werden Sie aufgefordert, die Zahlung in Ihrer Wallet zu bestätigen. Damit ist Ihr Kauf erfolgreich abgeschlossen.

Ihre TARO-Token werden nicht sofort in Ihrer Wallet angezeigt. Zunächst muss das Projekt den Presale erfolgreich abschließen. In der Regel veröffentlichen die Entwickler wenige Stunden nach dem Vorverkauf eine Anleitung, wie Käufer Ihre Coins für sich beanspruchen können.

