Welcher Coin ist die beste Krypto-Investition für 2023?

Wenn Sie sich für eine neue Kryptowährungsinvestition entscheiden, müssen Sie eine Vielzahl von Faktoren berücksichtigen, wie den aktuellen Preis und das prognostizierte Wachstum des Vermögenswerts sowie Aspekte, die sich auf das Projekt beziehen, das er betreibt. Dazu gehören die Zuverlässigkeit der Plattform, die Sicherheit und die Dienstprogramme, die ihren Wert langfristig bestimmen.

Ein herausragender Kandidat ist derzeit RBIS, der Token, der hinter der zinstragenden Wallet ArbiSmart und dem Ökosystem für Finanzdienstleistungen steht.

ArbiSmart ist in der EU zugelassen und hat in der Vergangenheit prompte, konsistente Zinsauszahlungen geleistet, und es wurden keine Fälle von Betrug oder Hackerangriffen verzeichnet. Die Online-Bewertungen der Nutzer in den sozialen Medien sind insgesamt äußerst positiv. Das Projekt erfüllt die regulatorischen Anforderungen in Bezug auf die KYC- und AML-Dokumentation, die externe Prüfung und die Trennung von Kunden- und Unternehmensgeldern und hat einen soliden Ruf für Stabilität.

Während der RBIS-Kurs derzeit unter 50 Cent liegt, erwarten Analysten bis zum Ende des Finanzjahres 2022-2023 einen Wertzuwachs auf über 2,8 Dollar.

Die Wallet

Die verzinsliche Wallet von ArbiSmart generiert Zinsen von bis zu 147 % pro Jahr auf Sparguthaben in fast 30 FIAT- und Kryptowährungen. Der genaue Zinssatz hängt davon ab, wie lange Sie Ihr Guthaben in einem Sparplan festhalten, wie hoch der Betrag ist, den Sie festhalten, und wie hoch Ihr Account Level ist, der sich danach richtet, wie viel RBIS Sie besitzen. Sie können immer noch einen Grundzins verdienen, auch wenn Sie keine RBIS besitzen, aber je mehr Token Sie besitzen, desto höher sind Ihre Gewinne, von Sparplänen in Bitcoin, Ethereum, Euro oder einer anderen unterstützten Währung.

Sie können jederzeit einen Sparplan, der auf eine andere Währung lautet, in RBIS umwandeln. Dies ist von Vorteil, wenn Ihr Guthaben auf eine Währung lautet, die einen plötzlichen Preisverfall erlebt hat, da der Umtausch des Guthabens in RBIS verhindert, dass Ihr Kapital zusätzlich an Wert verliert.

Außerdem werden Guthaben in RBIS dreimal so hoch verzinst wie Guthaben in jeder anderen Währung.Sie können sich entscheiden, Ihr Sparplanguthaben in einer bevorzugten Währung wie Dogecoin oder USD zu halten und trotzdem Ihren Zinssatz zu erhöhen, indem Sie sich einfach dafür entscheiden, die täglichen Zinsen in RBIS zu erhalten.



Kauf von Währungen

RBIS sind nicht nur über Drittanbieter-Börsen erhältlich, sondern können auch einfach über die RBIS-Verwaltungsseite im Dashboard gekauft werden. ArbiSmart bietet Rabatte auf alle Währungskäufe und -verkäufe über die Plattform. Die Rabatte reichen von 10 % bis 50 %, wobei der Prozentsatz steigt, je länger die Sperrfrist und je größer der gekaufte Betrag ist. Manchmal kann auch eine zusätzliche Bedingung gelten - die Sperrung eines bestimmten RBIS-Betrags, bis die gekaufte Währung zur Abhebung verfügbar ist. Dies hat einen zusätzlichen RBIS-Nutzen geschaffen, der den Wert des Tokens weiter in die Höhe treibt.

Das Empfehlungsprogramm

Eine weitere Quelle für RBIS-Gewinne ist das ArbiSmart Empfehlungsprogramm. Jede Empfehlung generiert laufende Provisionen von bis zu 10% der täglichen Sparplangewinne des Freundes. Alle Provisionen werden in RBIS ausgezahlt, was einen neuen Nutzen für den Token darstellt und seinen Wert erhöht.

Wenn Ihr RBIS-Bestand steigt, steigt auch Ihr Kontostand, was bedeutet, dass Sie eine höhere Rate auf Ihr eigenes Sparguthaben in allen unterstützten Währungen erzielen.

RBIS-Dienstleistungen kommen im 1. Halbjahr 2023

Dem Ökosystem werden ständig neue Dienste hinzugefügt, die alle die Verwendung von RBIS erfordern. Dies treibt die Nachfrage nach dem Token an, da das für immer begrenzte RBIS-Angebot weiter schrumpft.

In der ersten Hälfte des Jahres 2023 wird das ArbiSmart-Ökosystem ein DeFi-Protokoll einführen, das Gamified Yield Farming, einen NFT-Marktplatz, eine exklusive NFT-Sammlung und eine professionelle Kryptobörse bietet. Mit der Einführung jedes neuen RBIS-Dienstprogramms werden ArbiSmart-Nutzer zusätzlich zu den Zinsen aus Wallet-Sparplänen, Handel, digitalen Kunstsammlungen und Staking Kapitalgewinne erzielen.

Mit dem bevorstehenden Start des Jahres 2023 gewinnen die RBIS-Dienstleistungen an Schwung, der Token beweist seine langfristige Lebensfähigkeit, während das Ökosystem expandiert und die Gemeinschaft wächst.

Sind Sie bereit, das Jahr 2023 auf die richtige Weise zu beginnen? Kaufen Sie RBIS jetzt!