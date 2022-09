Warum der Ethereum-Kurs nach den Gensler-Kommentaren weiter unter Druck steht

Gary Gensler. Source: YouTube/US Securities and Exchange Commission

Ethereum hat seinen historischen Übergang zu Proof-of-Stake erfolgreich vollzogen, aber die Kursentwicklung des Vermögenswerts reagiert nicht positiv auf diesen Schritt, was zum Teil auf die jüngsten Kommentare des SEC-Vorsitzenden Gensler zur Einstufung von Staked Assets als Wertpapiere zurückzuführen ist.

Nach Jahren der Erwartung wurde die Krypto-Community von der Ethereum-Fusion begrüßt. Das Ereignis wurde oft als das historischste Ereignis im Kryptobereich der letzten Zeit bezeichnet.

Ungeachtet dessen bedeutet der Übergang von Ethereum zu einem PoS-Konsensmechanismus, dass das Netzwerk Staker für die Blockvalidierung verwenden wird. Einem Bericht von Bloomberg zufolge ist die SEC der Meinung, dass dies den Vermögenswert zu einem Wertpapier machen könnte.

Obwohl Ether nicht ausdrücklich erwähnt wurde, passen die jüngsten Äußerungen von Gary Gensler zu Vermögenswerten auf einer PoS-Blockchain zur Beschreibung von Ether. Laut Genslers Rede vom Donnerstag werden Token, bei denen Anleger einen Einsatz leisten müssen, um Renditen zu erzielen, wahrscheinlich als Wertpapiere angesehen werden. Gensler merkte an, dass dieser Modus Operandi zu einem Geschäftsmodell passt, das bei Vermögenswerten unter Wertpapiergesetzen üblich ist.

Beim Einsatz eines Krypto-Vermögenswertes wird ein Teil des eigenen Vermögens in einen Pool eingezahlt, um so zur Sicherheit des Netzwerks beizutragen. Dieser Ansatz der Blockvalidierung ist ein Unterscheidungsmerkmal einer PoS-Blockchain im Gegensatz zum Mining bei PoW-Blockchains.

Obwohl PoS-Blockchains viel weniger Energie verbrauchen, könnten Vermögenswerte, die PoS nutzen, von der SEC unter Beschuss genommen werden, so auch Ether. Es ist erwähnenswert, dass frühere Äußerungen und Berichte amerikanischer Behörden die beiden größten digitalen Vermögenswerte, Bitcoin und Ether, oft als Waren betrachtet haben.

Ungeachtet dessen kamen diese Berichte zu einem Zeitpunkt, als Ether, wie Bitcoin, noch Mining zur Blockvalidierung nutzte. Gensler bekräftigte, dass Bitcoin weiterhin von der Regulierungspolitik der SEC ausgenommen ist, da es sich nicht um ein Wertpapier handelt. Nichtsdestotrotz entschied sich der 64-jährige Ex-Investmentbanker dafür, keine endgültige Haltung zu Ether einzunehmen.

Genslers Kommentare und die jüngsten Zentralisierungsbedenken sind kein gutes Omen für Ether

Der Preis von Ether hat nicht so positiv reagiert, wie es die meisten Befürworter erwarten, was zum großen Teil auf die Kommentare von Gensler und die Bedenken bezüglich der Zentralisierung zurückzuführen ist. Der Ethereum Merge wurde bei Block 15.537.393 am 15. September um 06:42:42 (UTC) ausgelöst.

Wenige Stunden nach dem Merge wurde Ether von der Unterstützung bei $1.600 abgestoßen. Nach dem Fall unter $1.600 stürzte Ether am nächsten Tag unter die nächste wichtige Unterstützung bei $1.500. Die abgrundtiefe Performance von Ether stellt eine Umkehrung der Erwartungen der Mehrheit der Krypto-Community dar.

Genslers Kommentare haben in der Ethereum-Gemeinschaft eine massive Welle von FUD ausgelöst, da einige Befürworter einen ähnlichen Fall wie den aktuellen Rechtsstreit von Ripple mit der SEC befürchten. Während sich der breitere Kryptomarkt nicht besonders gut entwickelt, ist Ether mit einem Rückgang von 17,5 % innerhalb von 7 Tagen der Vermögenswert mit den größten Verlusten in der Top-30-Liste innerhalb einer Woche.

Neben Genslers Äußerungen haben mehrere Post-Merge-Kennzahlen neue Bedenken über ein Zentralisierungsproblem mit dem PoS-Modell von Ethereum aufgeworfen. Wenige Stunden nach der Fusion enthüllte der Krypto-Datenanbieter Santiment einige beunruhigende Metriken auf seinem Post-Merge Inflation Dashboard.

Laut den Daten des Dashboards scheinen bis zu 45,15 % der im Ethereum PoS-Netzwerk betriebenen Nodes auf nur zwei Adressen zurückzuführen zu sein, was Bedenken hinsichtlich der Zentralisierung weckt. Einige Befürworter stellten unbestätigte Behauptungen auf, dass diese Adressen der Ethereum Foundation und der Investmentbank JPMorgan Chase gehören.

Dies hat auch zur jüngsten Underperformance von Ether beigetragen. Zum Zeitpunkt der Berichterstellung wird Ether bei $1.424 gehandelt, was einem Rückgang von 3,13% in den letzten 24 Stunden entspricht. Der Vermögenswert befand sich nach seinem Einbruch unter $1.500 im freien Fall. Die nächsten Tage sind entscheidend für die Preisentwicklung von Ether in den kommenden Wochen.