Warum Arbitrage der Schlüssel zum Krypto-Erfolg in diesem Winter ist

Mehr als je zuvor benötigen Inhaber digitaler Vermögenswerte eine zuverlässige Strategie, die einen vorhersehbaren Gewinn ermöglicht. Die einzige Art der Krypto-Investition, die diesen Anspruch garantiert erfüllen kann, ist die automatisierte Arbitrage.

Arbitrage-Gelegenheiten ergeben sich in einem Bären- oder Bullen-Trend genauso häufig und generieren die gleiche konsistente Rendite, selbst in einem Crash. Somit bietet Arbitrage eine Absicherung gegen fallende Kurse und Schutz vor Marktschwankungen. Diese Bärenresistenz macht sie bei Anlegern immer beliebter, insbesondere angesichts der anhaltenden Unsicherheit, die den Markt derzeit prägt.

Warum ist Arbitrage die richtige Strategie für den aktuellen Zeitpunkt?

Arbitrage ist eine automatisierte Anlagemethode, die Gewinne aus den Fällen erzielt, in denen ein Vermögenswert vorübergehend an verschiedenen Börsen zu unterschiedlichen Preisen gleichzeitig verfügbar ist.

Ein Algorithmus, der in mehrere Börsen integriert ist, scannt alle verfügbaren Münzen rund um die Uhr, um Preisunterschiede zu finden. Da er in der Lage ist, ein riesiges Volumen an Transaktionen gleichzeitig durchzuführen, kann er beträchtliche Gewinne erzielen, indem er einen Coin automatisch an der Börse kauft, an der der Preis am niedrigsten ist, und ihn dann innerhalb eines Sekundenbruchteils an der Börse verkauft, an der der Preis am höchsten ist.





Warum wird sie jetzt so beliebt?

Nun, Preisunterschiede treten ständig auf, und sie treten ebenso regelmäßig auf, unabhängig davon, in welche Richtung sich der Markt bewegt, so dass Sie auch während eines ausgedehnten Krypto-Bärenmarktes weiterhin dieselbe stetige Rendite erzielen werden.

Da Krypto eine so volatile Anlageklasse ist, reduziert ein automatisiertes Krypto-Arbitrage-System Ihr Risiko erheblich. Es kann blitzschnell auf sich bietende Gelegenheiten reagieren und Preisunterschiede jeder Größenordnung ausnutzen, rund um die Uhr, mit minimalem Risiko und für maximale Erträge.

Eine Arbitrage-Investitionsplattform-Checkliste

Unabhängig davon, wie risikoarm Arbitrage im Vergleich zu anderen Anlageformen auch sein mag, müssen Sie jedes Mal, wenn Sie einen Zeh in Kryptowasser tauchen, vorsichtig sein, wem Sie Ihr Geld anvertrauen.

Im Folgenden finden Sie eine Liste mit grundlegenden Fragen, die Sie bei der Bewertung von Krypto-Arbitrage-Anlageplattformen stellen sollten:

Ist die Plattform sicher, transparent und zuverlässig?

Leider gibt es in der Branche heutzutage viele schlechte Akteure, so dass sich die Anleger mehr denn je bewusst sind, dass sie einen zuverlässigen Verwahrer für ihre Fonds brauchen. In dieser Hinsicht gibt es einen klaren Vorreiter in der Arbitragebranche - das ArbiSmart-Projekt.

Die Krypto-Arbitrage-Plattform von ArbiSmart erfreut sich bei Anlegern zunehmender Beliebtheit. Sie wurde 2019 eingeführt, expandiert stetig und ist nun ein weitreichendes, in der EU registriertes und zugelassenes Ökosystem für Finanzdienstleistungen.

Die Einnahmen von ArbiSmart sind vollständig vorhersehbar und transparent. Die Gewinne können im Voraus berechnet werden, bevor eine Einzahlung getätigt wird, wodurch eine konsistente Rendite unter allen Marktbedingungen gewährleistet wird. Wie eine der vielen positiven Bewertungen auf Trustpilot es ausdrückt:

"Guter Arbitrage-Anbieter.

Schnelle Reaktion des Kundendienstes, Hilfe bei Auszahlungen.

Ich habe in weniger als 1 Jahr >100% Gewinn gemacht."

Wie viel können Sie verdienen und wie zugänglich sind Ihre Gelder?

Jede Krypto-Arbitrage-Plattform funktioniert anders, und der Betrag, den Sie mit Ihrer Investition verdienen, wird sich von Plattform zu Plattform unterscheiden, ebenso wie die Art und Weise, wie die Konten strukturiert sind. Einige überlassen Ihnen die Verwaltung Ihrer eigenen Arbitrage-Investitionen und stellen nur die Technologie zur Verfügung, während andere als Verwahrer für Ihre Gelder dienen und eine feste Rendite bieten.

Dies ist ein weiterer Bereich, in dem ArbiSmart führend ist und die höchste Rendite aller seriösen Wettbewerber bietet. Sie können bis zu 147 % verdienen, wobei der genaue Betrag von Ihrem Konto-Level abhängt, der sich danach richtet, wie viel RBIS, das native Token, Sie besitzen.

Wenn Sie mehr RBIS besitzen, erhalten Sie eine höhere Rendite auf Anlageguthaben in einer der fast 30 Krypto- und FIAT-Währungen, die von der Plattform unterstützt werden. Gelder können für alle möglichen Zeiträume gesperrt werden, von nur einem Monat bis zu fünf Jahren, wobei die Renditen umso höher sind, je länger die Sperre dauert, und wenn das Guthaben im Sparplan in RBIS ist, sind die Gewinne sogar noch höher.

Die Gewinne, die täglich ausgezahlt werden, können auf ein Guthaben überwiesen werden, von dem sie jederzeit abgehoben werden können. Alternativ dazu ist die Rendite höher, wenn die täglichen Erträge zum gesperrten Anlagekapital hinzukommen, und sie ist noch höher, wenn sie in RBIS eingehen und für die Dauer des Plans gesperrt sind.

Ist die Plattformökonomie stark und auf dem Vormarsch?

Ein Projekt, das ständig innovativ ist, mit einem nativen Token, das immer stärker wird, kann sowohl Kapitalgewinne als auch einen Strom von zusätzlichen Einnahmekanälen bieten.

Auch hier setzt ArbiSmart die Messlatte hoch an.

Das RBIS-Angebot ist endlich und für immer gedeckelt, während die Nachfrage in letzter Zeit mit der Einführung neuer Dienstleistungen gestiegen ist, was den Token-Preis in die Höhe getrieben hat. Dazu gehört ein Krypto-Kaufprogramm, bei dem Krypto und FIAT über das Dashboard mit einem Rabatt von 10 % bis 50 % gekauft werden können, abhängig von der Währung und der Menge, die gekauft wird, von der Länge der Sperrfrist und davon, ob eine bestimmte Menge an RBIS bis zum Ende der Sperrfrist gesperrt ist.