Ukrainische Ermittler machen Razzia bei illegaler 4 Millionen Dollar Kryptobörse

Source: Alexey Novikov/Adobe

Der neue ukrainische Wirtschaftsnachrichtendienst hat ein "Kryptowährungsumwandlungszentrum" - eine illegale Kryptobörse - mit einem "Umsatz von Hunderten von Millionen Griwna" aufgedeckt.

Das Büro für wirtschaftliche Sicherheit der Ukraine (BEB) behauptete laut einem Bericht von LB.ua, dass seine Beamten "ein groß angelegtes internationales Geldwäschesystem" aufgedeckt hätten, das Kryptowährungen nutzte.

Die BEB wurde Ende 2022 mit dem Auftrag gegründet, illegale Krypto-Organisationen zu schließen - insbesondere solche, die mit mutmaßlichen Geldwäscheoperationen in Verbindung stehen.

Und die Einheit erklärte, dass eine "Gruppe von Personen" das Zentrum orchestriert habe, um "illegal Gelder" zwischen Städten in der Ukraine und der Europäischen Union zu transferieren. Die Einheit behauptete, dass das Zentrum auch illegal Fiat- und Kryptowährungen umgetauscht und Kunden den Kauf von Kryptoassets ermöglicht habe.

Die BEB-Ermittler veröffentlichten Fotos von der Razzia. Ein Bild zeigt einen Beamten, der in einem Raum voller UAH- und USD-Banknoten steht. Auf demselben Bild ist auch eine Banknoten-Zählmaschine zu sehen.

Source: BEB

Die Ermittler erklärten, sie hätten "Barvermögen" im Wert von rund 4,15 Millionen Dollar sowie belastende Dokumente beschlagnahmt.

Das BEB erklärte, dass der "Hauptzweck der Aktivitäten des Zentrums" darin bestand, "die Erträge aus Straftaten zu waschen" und seine Aktivitäten "vor den Finanzaufsichtsbehörden zu verbergen".

Es fügte hinzu, dass der Kundenstamm des Zentrums "Hunderte von Einzelpersonen" sowie "große Unternehmen" umfasste.

Kryptokriminalität in der Ukraine auf dem Vormarsch?

Die BEB fügte hinzu, dass sie mit ihren Kollegen in der EU zusammengearbeitet habe, um die Börse aufzudecken. Der Fall wurde an die Staatsanwaltschaft der Region Lviv übergeben.

Bereits im September 2022 wurde eine ähnliche Börse mit einem Umsatz von mehr als 96 Millionen Dollar im Gebiet Kiew geschlossen. Bei den Ermittlungen wurden auch Beweise dafür gefunden, dass dieselbe Börse den Verkauf von Grundstücken mit einer Gesamtfläche von 209 Hektar vermittelt hatte.

Im vergangenen Monat fanden die Ermittler heraus, dass eine Schneiderei in der Stadt Kovel als Fassade für eine illegale Krypto-Mining-Farm diente. Die Polizei gibt an, dass im vergangenen Jahr mindestens 600 Straftaten im Zusammenhang mit Kryptowährungen in dem Land gemeldet wurden.