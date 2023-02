UK macht großen Schritt bei der Regulierung von Kryptowährungen

Das britische Finanzministerium wird "ehrgeizige Pläne zur robusten Regulierung von Krypto-Asset-Aktivitäten" auf dem Niveau der traditionellen Finanzwelt vorlegen, aber auch von dem Plan Abstand nehmen, aktienähnliche Standards auf Krypto-Promotions anzuwenden - vorerst.

In der von der britischen Regierung veröffentlichten Ankündigung heißt es, sie wolle "Klarheit für Verbraucher und Unternehmen schaffen",

"Nach den Plänen, die die Regierung heute (1. Februar) vorgestellt hat, wird sie versuchen, eine breite Palette von Krypto-Aktivitäten zu regulieren, die mit ihrem Ansatz für traditionelle Finanzen übereinstimmen."

Die von der Regierung vorbereiteten Vorschläge werden "dazu beitragen, ein robustes, weltweit einzigartiges System zu schaffen, das die Regeln für das Verleihen von Kryptoassets stärkt", und zwar durch:

Übertragung der Verantwortung für die Festlegung der detaillierten inhaltlichen Anforderungen an die Zulassungs- und Offenlegungsdokumente auf die Krypto-Handelsplätze, um sicherzustellen, dass die Börsen faire und robuste Standards haben;

Verschärfung der Vorschriften für Finanzintermediäre und Verwahrer, die für die Erleichterung von Transaktionen und die sichere Verwahrung von Kundenvermögen verantwortlich sind.

Im Rahmen der Konsultation sollen auch Meinungen zur Verbesserung der Marktintegrität und des Verbraucherschutzes eingeholt werden, indem "eine vorgeschlagene Regelung für den Missbrauch des Kryptomarktes dargelegt wird", heißt es in der Pressemitteilung.

Rückzieher bei Förderungsrichtlinien

Die Regierung sagte weiter, dass sie eine frühere Entscheidung, die Regulierung von Krypto-Promotions auf das Niveau der für Aktien, Anteile und Versicherungsprodukte geltenden Standards zu setzen, vorübergehend rückgängig machen werde.

In der Pressemitteilung heißt es dazu,

"Das Finanzministerium führt außerdem eine zeitlich begrenzte Ausnahme ein. Kryptoasset-Unternehmen, die bei der [Financial Conduct Authority (FCA)] zum Zwecke der Geldwäschebekämpfung registriert sind, dürfen ihre eigenen Werbeaktionen durchführen, während das breitere Regulierungssystem für Kryptoassets eingeführt wird."

Was die Gründe für diese jüngste Ankündigung angeht, so deutete das Finanzministerium an, dass dies mit der Natur der aufstrebenden Technologiemärkte zusammenhängt, wo ein hohes Maß an Volatilität ein alltäglicher Anblick ist. Darüber hinaus gab es in letzter Zeit eine Reihe von Konkursen von Kryptounternehmen, die "die strukturelle Anfälligkeit einiger Geschäftsmodelle in diesem Sektor offengelegt haben."

"Die von der Regierung vorgeschlagenen Maßnahmen wurden von den jüngsten Marktereignissen - einschließlich des Scheiterns von FTX - beeinflusst, die die Notwendigkeit einer wirksamen Regulierung und eines Engagements des Sektors bekräftigen", heißt es in der Konsultationsbeschreibung.

Das Ziel dieser Maßnahmen, so die Regierung, ist es, die größten Risiken zu mindern, aber auch die Vorteile der Kryptotechnologien zu nutzen, damit dieser "neue und aufregende Sektor sicher gedeihen und wachsen kann und Arbeitsplätze und Investitionen gefördert werden."

Der Wirtschaftsminister des Finanzministeriums, Andrew Griffith, wurde mit den Worten zitiert,

"Wir bleiben standhaft in unserer Verpflichtung, die Wirtschaft zu fördern und technologischen Wandel und Innovation zu ermöglichen - und dazu gehört auch die Kryptoasset-Technologie."

Allerdings müssten Maßnahmen zum Schutz der Verbraucher ergriffen werden, so Griffith.

Laut der Financial Times sagten Insider des Finanzministeriums, dass das Vereinigte Königreich sein Krypto-Regulierungssystem in eine "neutralere" Position bringen wolle, nachdem es hieß, seine Regeln seien zu lasch. "Wir wollen eine globale Krypto-Drehscheibe werden", sagte ein Insider angeblich. "Aber wir passen den Maßstab an die jüngsten Marktereignisse an. Niemand bekommt einen Freifahrtschein, um den Verbrauchern zu schaden."

Diese spezielle Konsultation, die am Mittwoch veröffentlicht wurde, wird am 30. April abgeschlossen. Die Regierung wird dann die Rückmeldungen prüfen und ihre Antwort auf die Konsultation ausarbeiten, sagte sie und fügte hinzu, dass die FCA nach der Verabschiedung der Gesetzgebung "ihre detaillierten Regeln für den Sektor konsultieren" werde.

Wie berichtet, sagte der ehemalige britische Schatzkanzler und neue Vorsitzende des Krypto-Verwahrers Copper, Philip Hammond, Ende Januar, dass das Land schneller handeln müsse, um ein effektiveres Regulierungssystem für digitale Vermögenswerte zu schaffen. "Das Vereinigte Königreich muss in diesem Bereich nach dem Brexit führend sein. [...] Es hat sich selbst erlaubt, zurückzufallen. Die Schweiz ist weiter voraus. Auch die EU ist schneller unterwegs. Man muss bereit sein, ein gewisses Maß an Risiko einzugehen."