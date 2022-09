Tamadoge Play-to-Earn-Spieleplattform wird am Dienstag, 27. September, auf OKX gelistet

Tamadoge, die Meme-powered Metaverse-Plattform für Play-to-Earn-Spiele, wird an der erstklassigen Kryptobörse OKX und OKX DEX gelistet.

Der TAMA-Token wird am Dienstag, den 27. September um 11:00 Uhr UTC gelistet und handelbar sein.

Diese Nachricht ist ein großer Gewinn für das Projekt. Der TAMA-Token von Tamadoge beendete erst letzte Woche seinen Vorverkauf, nachdem er erstaunliche 19 Millionen Dollar von hungrigen Investoren erhalten hatte.

Der Verkauf wurde in einem rasanten Tempo abgeschlossen, so dass er in kaum zwei Monaten abgeschlossen werden konnte, da das Tamadoge-Haustierspiel die Phantasie der Krypto-Community beflügelte.

Besitzer des TAMA-Tokens können ihre Coins am Dienstag, den 27. Juli um 07:00 UTC, auf der Webseite unter tamadoge.io einfordern.

OKX hat heute bekannt gegeben, dass diejenigen Kunden, die aus regulatorischen Gründen keinen Zugang zur zentralen Börse haben, stattdessen TAMA an der dezentralen Börse (DEX) handeln können. Die Notierung von TAMA an der OKX DEX findet am Dienstag, den 27. um 17:00 UTC statt..

OKX ist die viertgrößte Krypto-Börse - das Kaufinteresse wird groß sein

OKX ist laut der führenden Krypto-Daten-Website CoinGecko die viertgrößte Börse mit einem täglichen Handelsvolumen von rund 2 Milliarden US-Dollar.

Tamadoge hat eine Exklusivitätsvereinbarung mit OKX für sein Initial Exchange Offering (IEO) an diesem Handelsplatz getroffen.

Der Vorverkauf von Tamadoge begann am 25. Juli mit einem Preis von 0,01 US-Dollar, der schrittweise auf 0,03 US-Dollar anstieg. Der Vorverkauf war ausverkauft: 1 Milliarde TAMA-Token wurden von den Anlegern gekauft.

Es wird erwartet, dass das Kaufinteresse groß sein wird, und Analysten sagen voraus, dass der Coin stratosphärische Gewinne erzielen könnte, die mit den 8.000 % des Dogecoin mithalten können.

In der letzten Stunde des Vorverkaufs kaufte ein Wal 55 ETH im Wert von Tamadoge, was die hartnäckigen Gerüchte bestätigen könnte, dass das Projekt einige große mysteriöse Geldgeber hat.

Tamadoge Pet Store erscheint im 4. Quartal 2022

Die Produktion des Spiels geht zügig weiter, während das sehr erfahrene Führungsteam auf die Veröffentlichung des Tamadoge Pet Store im vierten Quartal 2022 hinarbeitet, sowie auf die Battling- und P2E-Ranglisten für das Spiel.

Thomas Seabrook, der zuvor bei WMS, Voodoo und StarDigital gearbeitet hat, ist der leitende Spieleentwickler und Carl Dawkins, der zuvor bei SocialBox tätig war, ist der Leiter des Wachstums.

Tamadoge auf dem Weg zur Massenattraktivität

Tamadoge steht an der Spitze einer neuen Welle von Meme-Coins, die einen echten Produktnutzen und Mehrwert bieten.

Das Spiel zielt darauf ab, eine breite Akzeptanz bei den Verbrauchern zu erreichen, indem es das P2E-Format einem neuen Publikum näher bringt und, was besonders wichtig ist, den Belohnungsmechanismus in erster Linie zu einem unterhaltsamen und angenehmen Erlebnis macht.

Erste Einblicke in das Spiel werden "sehr bald" verfügbar sein, wie in sozialen Netzwerken zu lesen ist.

GameFi ist einer der Bereiche, in denen Krypto-Killer-Apps wahrscheinlich zuerst auftauchen werden, und dies trägt dazu bei, das Interesse der Krypto-Marktteilnehmer zu wecken.