Tamadoge: Game-Entwickler Jon Bishop als CEO eingesetzt, TAMA-Token steigen

Die neue Kryptowährung Tamadoge hat Jon Bishop als neuen CEO ernannt. Auf die Ankündigung am Donnerstag folgen eine Reihe weiterer Neuerungen im Ökosystem des Meme Coins. Was es mit den aktuellen TAMA News auf sich hat und was sich hinter dem Konzept der Digitalwährung verbirgt, untersuchen wir in diesem Artikel.

Tamadoge setzt auf Web3 als Gaming-Zukunft

Mit dem neuen Boss hofft das Unternehmen in naher Zukunft zu einer führenden Gaming-Plattform im Web3-Bereich aufsteigen zu können. Früher hatte Bishop bereits leitende Positionen im Gaming-Bereich inne und war in seiner Laufbahn für namhafte Unternehmen wie Paypal, eBay oder die Krypro-Börse Huobi tätig. Als Head of Mobile hat Bishop für den bekannten Kinderspielehersteller Outright Games Projekte wie Paw Patrol und Peppa Pig mitentwickelt.





Im Zuge der Ernennung des neuen CEOs gibt Tamadoge auch die Arbeit an einigen neuen Spielen für das Ökosystem bekannt. Fünf neue Spiele sollen insgesamt entwickelt werden, eines davon mit dem Titel Super Doge wurde bereits vor Kurzem veröffentlicht. Das Team hat dafür unlängst ein Whitepaper zum geplanten Ablauf der Einführung veröffentlicht, das von vielen Seiten aus der Community gelobt wurde. Die Entwickler erhoffen sich so eine Vielzahl an neuen Gaming Interessierten für das Web3 zu gewinnen und großartige Erlebnisse für die Nutzer schaffen zu können.

„Web3-Gaming kann nicht nur mit Free-to-Pay, dem dominierenden Einnahmemodell der letzten 10 Jahre, mithalten, sondern ist auch besser für den Nutzer“, so Bishop über die geplanten Entwicklungen. „Web3 bietet neue innovative Monetarisierungsmodelle, die nicht im Widerspruch zum Nutzererlebnis stehen, wie es bei Free-to-Play der Fall ist, was bedeutet, dass der Traum von hohen Einnahmen und großartigen Spielerlebnissen mit Web3-Gaming möglich ist.“

Super Doge: Erstes Game bereits spielbar, weitere folgen

Am 25. Januar ist das erste neue Spiel an den Start gegangen. Super Doge ist ein Arcade-Game im 90er Jahre Stil, das erste von vier weiteren Spielen in Vorbereitung. Tamadoge verfolgt mit diesem Spiel eine doppelte Strategie: Sie bieten das neue Game als Free-to-Play und Play-to-Earn Variante an, für letzteres wird ein TAMA-Token und ein NFT benötigt. Ähnlich wie bei den bekannten Super Mario Spielen sammeln Gamer mit dem Doge Münzen im Spielfenster. Die NFT sind Haustiere, die auf OpenSea erworben werden können. Dabei sollen die NFTs in drei verschiedene Seltenheitsstufen eingeteilt werden: gewöhnlich, selten und ultraselten. Je nach Rarität des NFTs schwankt der Preis zwischen 0,2 und 0,5 ETH, ultraseltene NFTs werden sogar zu einem Preis von bis zu 5 ETH auf der beliebten Handelsplattform gehandelt.



Der Launch erzielte großen Erfolg. In den ersten 24 Stunden sollen mehr als 80 Stunden gespielt worden seien, berichtet Tamadoge bei Twitter . Auch das Feedback aus der Community war von vielen Seiten sehr positiv, so schreibt KS Crypto ( Twitter ) dass er beim Spielen sogar vergessen hätte zu schlafen. Insgesamt kam das Spiel, bei dem Player gegen böse Ritter kämpfen und dabei auf Tama Island Coins verdienen sehr gut an. Um in der Rangliste aufzusteigen müssen Spieler die Level abschließen, dabei können sie Belohnungen gewinnen.

Arcade-Game basierend auf 90er Ikone Tamagotchi

Die Tamadoge Arcade hat weitere Spiele geplant, deren Veröffentlichung in wenigen Wochen erfolgen soll. To The Moon, Tama Blast, Tamadoge Run und Rocket Doge.

Mit der Arcade selbst planen die Entwickler auch ein lang ersehntes Projekt. In dem Hauptspiel sollen Nutzer Haustiere halten können. Wie in dem beliebten Spiel Tamagotchi aus den 1990er Jahren, bei dem Nutzer ein digitales Haustier auf einem tragbaren Gerät versorgen mussten, geht es bei der Version von Tamadoge um die Pflege eines virtuellen Lebewesens. Diese können die Gamer füttern und aufziehen, bevor die mit ihnen gegen andere Spieler kämpfen. Die Tier-NFTs können während des Spiels verbessert werden, um Punkte für die Rangliste zu sammeln.

Mit den Token des Ökosystems können Spieler im Pet-Store ihre Haustiere mit Outfits und Spielzeug vollständig personalisiert gestalten. Damit wird TAMA zu einem deflationären Wert, da mit jedem Einkauf im Store 5 % der Token verbannt werden und damit die Gesamtzahl von nur 2 Milliarden Token verringert.

Ansturm auf TAMA-Token

Die aufregenden Neuigkeiten für das Tamadoge Ökosystem haben sicherlich zu der gesteigerten Nachfrage geführt. So konnte der Token innerhalb der letzten 24 Stunden um 7 % ansteigen und wird derzeit bei 0,02 $ gehandelt. Im 30 Tage Vergleich ist der Kurs sogar um 46 % in die Höhe geschossen, zeigen die Daten von Livecoinwatch . Ein Krypto_rise soll vor wenigen Tagen sogar mit 2 Millionen $ in das Projekt eingestiegen sein, berichtet das Unternehmen selbst bei Twitter :

„Es sieht so aus als wären Meme-Coins wieder im Spiel & dieses Mal wird Tamadoge sie anführen!“

TAMA ist bereits auf mehreren bekannten Kryptobörsen gelistet, darunter auch Gate.io und Uniswap. Nun soll auch eine Notierung auf der weltweit größten Börse Binance erfolgen. Durch eine Partnerschaft mit CryptoCart wollen die Entwickler um den neuen CEO ihre Token auch für reale Güter einsetzbar machen. Dazu hat sich das Unternehmen Polygon, ApeCoin und Chainlink angeschlossen. Dadurch können Nutzer nun weltweit alle möglichen Wertgegenstände mit TAMA-Token erwerben.



Eine Investition in eine Kryptowährung birgt trotzdem ein gewisses Risiko, da die meisten digitalen Assets einer starken Volatilität unterliegen. Der Wert von Kryptowährungen kann sich generell auch durch äußere Faktoren - wie jüngst publik gewordene Skandale oder Missbrauch - schnell ändern, was zu erheblichen Schwankungen oder Verlusten führen kann. Gerade auch Trendbewegungen können einen kurzfristigen Hype auslösen, der aber keinen dauerhaften Erfolg eines Projektes garantieren kann. Investoren sollten sich daher ausführlich über die Risiken und Chancen von Kryptowährungen informieren, bevor sie Geld in Kryptowährungen investieren.