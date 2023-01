Tamadoge bringt Super Doge auf den Markt - sein erstes Play-to-Earn-Arcade-Spiel

Das neueste Spiel der Krypto-Szene - Super Doge - ist in der Tamadoge Arcade gestartet.

Das für den Desktop optimierte Super Doge befindet sich seit zwei Wochen in der Beta-Phase und scheint ein Hit für Krypto- und Nicht-Krypto-Spieler zu werden.

Casual Gaming ist ein großes Geschäft, und in Kombination mit der Web3-Technologie, die es den Spielern ermöglicht, an ihrem Spielspaß zu verdienen, wird es noch größer werden.

Seit der Ankündigung des Starts am Dienstag, der ursprünglich für "diese Woche" geplant war, ist der Preis des TAMA-Tokens um 25 % gestiegen.

TAMA hat den größten Teil dieser Gewinne gehalten und liegt derzeit bei 0,0188 $, trotz eines allgemeinen Rückschlags auf dem breiteren Kryptomarkt heute.

TAMA erhält seinen Nutzwert dadurch, dass es das Zugangs-Token des Play-to-Earn-Ökosystems ist.

Sehen Sie sich die Ankündigung auf Twitter an, dass Super Doge live und bereit zum Spielen ist:

https://twitter.com/Tamadogecoin/status/1618205910454751234

Super Doge war das beliebteste der drei Tamadoge Arcade-Spiele, die in der Beta-Phase getestet wurden

Super Doge war das beliebteste der drei Spiele, die von den fünf für die Veröffentlichung in Tamadoge Arcade geplanten Spielen getestet wurden.

Die anderen beiden Spiele, die derzeit von der Community getestet werden, sind To The Moon und Rocket Doge.

Die beiden Spiele, die noch nicht getestet wurden, sind Tama Blast und Tamadoge Run.

Super Doge ähnelt in gewisser Weise dem Spieleklassiker Super Mario, daher auch der Name, aber da enden die Ähnlichkeiten auch schon.

Bei diesem kryptobasierten Spiel verdienen die Spieler an ihren Fähigkeiten. Wenn sie also Zeit und Mühe in das Spiel investieren, werden sie auf der Spiel- und Wirtschaftsebene belohnt.

Der Tamadoge-Token, der gekauft werden muss, um die P2E-Version der Arcade-Spiele zu spielen, ist seit Bekanntwerden der bevorstehenden Markteinführung von Super Doge gestiegen - es wird erwartet, dass sich die positive Kursentwicklung mit der Einführung jedes neuen Spielprodukts fortsetzt.

Die Vitalstatistiken von Super Doge sind ein erster Indikator dafür, wie die Akzeptanz des Spiels den TAMA-Preis in die Höhe treiben kann

Mitglieder des Tamadoge-Teams haben einige wichtige Kennzahlen zu Super Doge aus den Betatests veröffentlicht.

Die Benutzer verbrachten im Durchschnitt 5,9 Minuten pro Spiel.

Insgesamt wurde Super Doge 2.274 Mal gespielt.

Während der Beta-Phase wurden die drei Spiele insgesamt 3.583 Mal gespielt.

Um mit Super Doge zu beginnen, ist kein NFT erforderlich. Stattdessen verwenden die Spieler den Standard-Doge-Charakter des Spiels, um in den Free-to-Play- und Play-to-Earn-Versionen zu spielen.

Wenn Sie im kostenlosen Spielmodus spielen, müssen Sie auch keine Krypto-Wallet anschließen.

In der Play-to-Earn-Version von Super Doge kaufen die Spieler Spiel-Credits mit dem TAMA-Token. TAMA kann mit Bargeld oder Krypto auf der Website gekauft werden.

Was die Beta-Tester der Tamadoge-Community zu sagen hatten, lesen Sie hier

Ich habe die Beta getestet & die Grafik ist großartig, die Musik im Spiel ist ein cooler Retro-Sound, der Kindheitserinnerungen weckt. Das Spiel ist super spaßig, macht wirklich süchtig - GTAOnlineCom

Ich bin auch gerade am Testen. Hat sehr viel Spaß gemacht und mich für den ersten Entwurf wirklich überzeugt. Kann die weitere Entwicklung kaum erwarten - EfKay

Nach dem heutigen ersten Test bin ich überzeugt, mehr Tamadoge Coins zu kaufen. Das wird groß - DerJoker



Ich habe gerade ein paar Stunden damit verbracht, die Beta-Version auszuprobieren, und sie hat großes Potenzial! Es gibt ein paar kleinere Bugs, aber ansonsten ist die Grafik schön, der Soundtrack ist cool und es macht einfach Spaß. Ich könnte allerdings süchtig nach Rocket Doge werden! Gute Arbeit - RobHodg40946706

Gute Arbeit, Tamadoge. Schön, solide Projekte zu sehen - Radoslaw200



Tamadoge Arcade ist ein Vorspiel zum Start des Tamaverse

Die Arcade-Spiele werden gestartet, bevor das Hauptspiel live geht.

In der vollwertigen Tamadoge-Plattform wird die Augmented Reality (AR)-Mobil-App das Herzstück bilden, wenn die Haustiere der Spieler das Tamaverse betreten.

Die AR-Technologie wird es den Spielern ermöglichen, mit ihren Haustieren in der virtuellen Welt zu interagieren. Die Spieler setzen eines von 20.000 Tamadoge Common NFTs, 1.000 Rares oder 100 Ultra Rares ein, um ihre Verdienstmöglichkeiten im Tamaverse zu verbessern.

Die Spieler sammeln Punkte, wenn sie in der Rangliste aufsteigen, und erhalten TAMA als Belohnung für die Spitzenplätze.

Außerdem können die Spieler Nahrung, Kleidung und andere kosmetische Gegenstände in der Tierhandlung von Tamadoge kaufen, in der auf alle Einkäufe ein Brennwert von 5 % angewandt wird, was TAMA zu einem deflationären Wert macht.

Der Tamadoge Pet Store bietet eine Einnahmequelle für die Belohnungen, die an die Spieler verteilt werden, sowie für Produktentwicklung und Marketing.

Das Team ist derzeit dabei, Partnerschaften mit anderen Metaverse-Projekten zu schließen, von denen später im 1. Quartal 2023 weitere enthüllt werden.

Tamadoge macht Meme-Coins nützlich - wo man TAMA kaufen kann

Tamadoge gehört zu einer neuen Art von Meme-Coins, die lautstark um die Aufmerksamkeit von Krypto-Liebhabern buhlen.

TAMA ist an 15 zentralisierten Börsen (CEXs) gelistet, darunter die Top-10-Kryptobörse OKX sowie die führende dezentrale Börse der Ethereum-Blockchain, Uniswap.

Andere führende Handelsplätze, an denen Sie TAMA finden können, sind Gate.io, LBank, MEXC, BitMart und BKEX.

Obwohl Teammitglieder nicht in der Lage waren, auf Gerüchte über ein Binance-Listing zu reagieren, wurde bestätigt, dass ein Antrag gestellt wurde.

Der TAMA-Kurs erreichte am 5. Oktober 2022, kurz nach dem Start, ein Allzeithoch von 0,19 $.