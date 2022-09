Steht Disney vor seinem großen Krypto-Schritt in NFT, Metaverse und DeFi?

Obwohl es nicht der erste Schritt in diese Richtung wäre, gibt es einige Hinweise darauf, dass der Mediengigant Walt Disney Company sich für einen großen Schritt in die Bereiche des Metaverse, der nicht-fungiblen Token (NFTs) und der dezentralen Finanzen (DeFi) rüsten könnte.

Laut einer Stellenanzeige auf LinkedIn, die am Wochenende veröffentlicht wurde, sucht Disney einen Transaktionsanwalt, der neue technologische Möglichkeiten erforscht, einschließlich NFTs, Blockchain, Metaverse und DeFi.

Es handelt sich um einen "erfahrenen Unternehmensanwalt", der in der Gruppe für Unternehmenstransaktionen innerhalb der Rechtsabteilung des Unternehmens arbeiten wird.

Der neue Mitarbeiter würde

"bei der Planung neuer globaler, aufstrebender Technologieprojekte mit den Unternehmensteams zusammenarbeiten, in der Regel mit einem beschleunigten und aggressiven Zeitplan."

Darüber hinaus soll er/sie rechtliche Beratung und Unterstützung für globale NFT-Produkte leisten und eng mit anderen Disney-Anwälten und Geschäftsinteressenten zusammenarbeiten, einschließlich Disney Media and Entertainment Distribution und Disney Parks, Experiences and Products, heißt es in der Anzeige.

Sie müssten sicherstellen, dass die NFT-Produkte mit den geltenden US-amerikanischen und internationalen Gesetzen und Vorschriften übereinstimmen, sowie,

Unterstützung bei der Durchführung von Due-Diligence-Prüfungen für NFT-, Blockchain-, Drittanbieter-Marktplatz- und Cloud-Anbieter-Projekte sowie bei der Aushandlung und Erstellung komplexer Vereinbarungen für diese Projekte.

Darüber hinaus soll der/die neue Mitarbeiter/in tagtäglich Rechtsberatung zu Kryptoangelegenheiten leisten, einschließlich der Überprüfung von Marketing- und Werbeangaben sowie der Bewertung von wertpapierrechtlichen Fragen im Zusammenhang mit der Förderung und dem Verkauf von NFTs.

In der Anzeige heißt es außerdem, dass der Anwalt

Vordenkerrolle und strategische Ausrichtung bei Produkten, die digitale Währungen und Blockchain-Technologien beinhalten, und gleichzeitig Beratung zu damit verbundenen rechtlichen und regulatorischen Fragen bieten.

Die Person muss mindestens 5-8 Jahre Erfahrung in der Verwaltung und Durchführung komplexer Unternehmenstransaktionen haben, wobei Erfahrung im Bereich NFT, Kryptowährungen und Web 3 bevorzugt wird, einschließlich der Kenntnis rechtlicher Erwägungen und Fragen in diesem Bereich.

Juristen strukturieren in der Regel Transaktionen, entwerfen Dokumente, verhandeln Deals und stellen sicher, dass die Bestimmungen einer Vereinbarung klar und eindeutig sind und ihren Klienten in der Zukunft keine Probleme bereiten werden.

Story-Telling der nächsten Generation

Wie Deadline berichtet, sprach Disney-CEO Bob Chapek Anfang des Monats auf der Fan-Messe D23 Expo über die Pläne des Unternehmens in Bezug auf Disneys Metaverse:

"Wir nennen es Storytelling der nächsten Generation. Wir neigen dazu, das M-Wort nicht zu oft zu benutzen, weil es so viele Haare auf sich zieht. Aber ja, Disney+ wird nicht nur eine Plattform für Filmdienste sein, sondern auch eine Plattform für Lifestyle-Erlebnisse. Eine Plattform für das gesamte Unternehmen, um sowohl die physischen Dinge zu verkörpern, die man in einem Themenpark erleben kann, als auch die digitalen Erlebnisse, die man über die Medien bekommen kann."

Der CEO ging kurz auf die Pläne des Unternehmens ein, allen Menschen, auch jenen, die nicht in der Lage sind, Disney-Anlagen und -Veranstaltungen zu besuchen, die Möglichkeit zu geben, virtuell "etwas zu erleben, das einem physischen Erlebnis ähnelt", und erwähnte die mögliche Existenz einer "Erlebnisplattform".

Im Februar dieses Jahres schuf das Unternehmen eine spezielle Einheit aus leitenden Angestellten und Führungskräften, um seinen Schritt in das Metaversum zu überwachen. Es wurde beschlossen, dass Mike White, eine Führungskraft, die seit über einem Jahrzehnt bei Disney arbeitet, das Team leiten sollte, zu dem auch leitende Angestellte gehören. White wurde außerdem zum Senior Vice President of Next Generation Storytelling and Consumer Experiences ernannt, wie aus einem internen Memo hervorgeht.

Disney hat dieses Jahr auch seine eigenen NFT-Angebote zum Valentinstag eingeführt und einen NFT-Experten" eingestellt.

Davor, im November 2021, erklärte Chapek den Teilnehmern einer vierteljährlichen Gewinnbenachrichtigung, dass das Unternehmen in unserem eigenen Disney-Metaverse" in der Lage sein würde, die physische und die digitale Welt noch enger miteinander zu verbinden, was ein grenzenloses Geschichtenerzählen ermöglichen würde".

Etwa einen Monat später wurde dem Unternehmen in den Vereinigten Staaten ein Patent für einen "Virtual-World-Simulator in einer realen Umgebung" erteilt.



Folgen Sie unseren Affiliate-Links:

Kaufen Sie Ihre Kryptos auf PrimeXBT, der Handelsplattform der nächsten Generation

Sichern Sie Ihre Kryptos auf Wallets wie Ledger und Trezor

Machen Sie Ihre Krypto Transaktionen anonym mit NordVPN