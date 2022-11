Neue Enthüllungen: US-Staatsanwälte hatten FTX schon lange vor dem Zusammenbruch der Börse im Visier

Sam Bankman-Fried. Source: a video screenshot, NBC News / YouTube

Der unerwartete Zusammenbruch der großen Kryptobörse FTX hat in den Medien große Aufmerksamkeit erregt, aber kürzlich aufgetauchte Dokumente deuten darauf hin, dass das Unternehmen von Sam Bankman-Fried auf dem Radar der Bundesstaatsanwälte war, lange bevor FTX Konkurs anmeldete.

Die US-Staatsanwaltschaft für den südlichen Bezirk von New York unter der Leitung von US-Anwalt Damian Williams widmete sich mehrere Monate lang einer Untersuchung von Krypto-Börsen, die Niederlassungen in den USA und im Ausland unterhalten. Im Rahmen dieses Verfahrens hatten die Staatsanwälte in Manhattan damit begonnen, den massiven Börsenbetrieb von FTX zu untersuchen, sagten Personen, die mit den Ermittlungen vertraut sind, gegenüber Bloomberg.

Die Untersuchung, die Berichten zufolge bereits Monate vor dem Zusammenbruch der Börse eingeleitet wurde, deutet darauf hin, dass die Geschäfte von FTX von einigen amerikanischen Staatsanwälten mit Misstrauen betrachtet wurden. Die verfügbaren Informationen aus ungenannten Quellen, die mit den Ermittlungen in Verbindung stehen, lassen vermuten, dass die Staatsanwälte besonders daran interessiert waren, die Einhaltung des Bank Secrecy Act durch FTX zu untersuchen.

Das 1970 vom Kongress verabschiedete Gesetz führte in den USA Maßnahmen zur Bekämpfung der Geldwäsche ein, indem es die Akteure der Finanzindustrie dazu verpflichtete, Aufzeichnungen zu führen und Berichte für steuerliche, strafrechtliche und regulatorische Zwecke einzureichen.

In der Zwischenzeit bemüht sich Bankman-Fried, Gründer und ehemaliger CEO von FTX, nach dem Zusammenbruch seines Imperiums darum, frisches Kapital zu beschaffen, um die Kunden trotz der Konkursanmeldung zu entschädigen.

Der Unternehmer hat angekündigt, dass er sich sowohl mit potenziellen Investoren als auch mit Aufsichtsbehörden "persönlich treffen" wird, um für die Kunden zu tun, was sie können. "Und danach die Investoren. Aber zuerst, Kunden", sagte Bankman-Fried in einem Tweet.

Während FTX sein freiwilliges Insolvenzverfahren nach Chapter 11 durchläuft, sind einige Branchenbeobachter besorgt über das Risiko einer breiteren Ansteckung im Krypto-Ökosystem.

Unter anderem sagte Joseph Ayoub, ein Analyst beim internationalen Finanzindustrieunternehmen Citi, kürzlich, dass er glaubt, dass die gesamte Kryptoindustrie einem "ernsthaften Risiko einer breiteren Ansteckung des Ökosystems selbst" gegenübersteht, aber dass es auch unwahrscheinlich ist, dass sich eine solche Ansteckung weiter auf die alten Finanzmärkte ausbreitet.

"Innerhalb der Kryptowährungen ist es unklar, wie weit und wie tief dies geht. Eine Ansteckung kann über einen längeren Zeitraum andauern", so der Analyst der Bank.

Die anhaltenden Marktschwierigkeiten könnten laut Ayoub "auch anderen Börsen die Möglichkeit bieten, einen größeren Anteil des Marktes zu übernehmen, da die zweitgrößte Derivat- und Spotbörse Chapter 11 beantragt hat".