Solana Kurs Prognose: Domino-Effekt droht nach FTX-Drama - fällt SOL jetzt auf 1 $?

Der Abverkauf im Kryptomarkt geht weiter. Aktuell beträgt die Marktkapitalisierung nur noch 840 Milliarden US-Dollar. In wenigen Tagen wurde rund 20 % der Market Cap vernichtet. Bitcoin rutschte mittlerweile unter 17.000 $, Ethereum kämpft aktuell mit der 1200 $. Besonders hart hat es aber Solana getroffen. Der Kurs hat sich in den vergangenen Tagen halbiert. Aktuell ist ein SOL Coin nur noch rund 15 $ wert. Der Abschlag vom All-Time-High beträgt rund 95 %. Noch heftiger traf es in den vergangenen Tagen wohl nur den nativen FTT Token der Krypto-Exchange FTX. Doch bringt ein Domino-Effekt nun auch Solana zu Fall und ist 1 $ das neue Kursziel? Unsere Solana Kurs Prognose:

Solana Kurs crasht: Massive Verluste, Charttechnisch stark bearisch

Der Abverkauf geht immer weiter. Solana notiert nach Daten von Coingecko beim Schreiben dieses Artikels rund 25 % im Minus. Am letzten Handelstag gab es insbesondere nach ersten Gerüchten über ein Scheitern der Übernahme von FTX am gestrigen Abend neuen Verkaufsdruck. Nun konsolidiert SOL bei rund 15 $, nachdem das Tagestief sogar schon bei unter 13 $ markiert wurde. Solana bleibt stark angeschlagen, eine erfolgreiche Bodenbildung ist noch nicht in Sicht.

In den vergangenen Stunden konnten sich Solana leicht erholen. Erste Käufer akkumulieren SOL auf dem aktuellen Kursniveau. Dennoch erfolgt die technische Gegenbewegung mit äußerst niedrigem Volumen und kann somit der bearischen Einschätzung kaum widersprechen. Damit die SOL-Holder zwischenzeitlich durchatmen können, sollte der SOL Kurs erneut über 19,50 oder sogar 20 $ steigen.

In etwas über einer Stunde gibt es das nächste Unlocking, wenn die Epoche 371 endet – verschärft sich der Abwärtsdruck weiterhin? Ein Kauf von Solana ist aktuell hochriskant, massive Verluste bleiben möglich, wenn die ursprünglich gestakten SOL Coins gedumpt werden.

Solana beteuert Widerstandsfähigkeit: Kurs fällt, doch Solana bleibt das gleiche Ökosystem

Derweil verweisen die Entwickler bei Solana auf die Widerstandsfähigkeit des eigenen Ökosystems, das sich in den letzten zwei Tagen nicht geändert habe. Der aktuelle Kursrutsch wurde durch einen exogenen Schock verursacht, mithin die Zahlungsunfähigkeit von FTX bzw. noch besser Alameda Research, die ihren gigantischen SOL-Bestand möglicherweise liquidieren müssen.

Grundsätzlich lässt sich diese Auffassung zustimmen. Der Preis verändert sich, die fundamentale Konzeption jedoch nicht.

Dennoch ist der native SOL Coin als Mittelpunkt des Solana-Ökosystems eben auch eine wichtige Komponente für das Vertrauen in die Solana Blockchain, das durch partielle Netzwerkausfälle im laufenden Jahr sowieso bereits angeschlagen ist.

Kursziel 0 $ - Crasht Solana weiter?

Zumindest erste Trader sind der Ansicht, dass das SOL Kursziel bei 0 $ liegt. Kontinuierlich steigen die Zahlen der SOL Token, die aus dem Staking entsperrt und verkauft werden könnten. Diese belaufen sich auf einen signifikanten Anteil des Total Supplys und könnten einen massiven Kursrutsch auslösen, der wiederum Stopps der Trader reißt, sodass sich die Abwärtsdynamik verschärft.

Solana long oder short handeln

Bei Solana ist aktuell alles auf eine bearische Kursentwicklung ausgerichtet. Die Spekulation auf einen Turnaround ist hochriskant und kann kurzfristig kaum von fundamentalem Momentum untermauert werden. FTX galt als großer Förderer von Solana, Alameda Research investierte massiv in SOL. Mit dem Ende von FTX stärkt Binance seine Marktmacht – damit dürfte die Binance Smart Chain auch anstelle von Solana fundamental bevorzugt werden.

