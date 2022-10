So verzehnfachen Sie Ihre Bitcoin und Shiba Inu in nur 1 Monat

Während der Abschwung bei den Kryptowährungen anhält, sind führende Coins wie Bitcoin, Ethereum, Shiba Inu und Apecoin weiterhin extremen Schwankungen ausgesetzt. Infolgedessen stellt es eine große Herausforderung dar, eine hohe, zuverlässige Rendite auf Ihr FIAT und Ihre Kryptowährung zu erzielen, ohne dabei ein großes Risiko einzugehen.

Aus diesem Grund wenden sich immer mehr Krypto-Besitzer zinstragenden Wallets zu. Inhaber von Wallets kommen in den Genuss eines beständigen, risikofreien passiven Gewinns, unabhängig davon, in welche Richtung sich der Markt bewegt.



Um zu sehen, wie sie funktionieren und in der Lage sind, eine so hohe Rendite zu erwirtschaften, nehmen wir eine immer beliebter werdende aufstrebende Wallet, die ArbiSmart Wallet, als unser Beispiel.



Das Wallet- und Finanzdienstleistungsökosystem des von der EU genehmigten ArbiSmart-Projekts gewinnt rasch an Dynamik. Seit Anfang September ist der Preis des projekteigenen Tokens RBIS um 675 % gestiegen, und er steigt weiter mit beeindruckender Geschwindigkeit.

147 % Gewinn pro Jahr

Die Wallet bietet ein hohes Maß an Flexibilität. Sie unterstützt 25 verschiedene Währungen, darunter beliebte Coins wie BTC, ETH, SHIB, MANA und GALA sowie führende FIAT-Währungen wie EUR, USD und GBP. Außerdem können die Gelder jederzeit in einer zinslosen Wallet verfügbar bleiben oder in einem Sparplan für Zeiträume von 1 oder 3 Monaten bis zu 2, 3 oder 5 Jahren gesperrt werden, wobei die Zinsen umso höher sind, je länger der Plan läuft.

Mit einer ArbiSmart-Wallet können Sie bis zu 147 % Zinsen pro Jahr verdienen, je nach Account Level, die sich nach der Menge der RBIS richtet, die Sie besitzen. Die Kontostufen gehen von Anfänger über Fortgeschrittene bis hin zu Experten und schließlich Elite. Wenn Sie mehr RBIS kaufen, erreichen Sie einen höheren Kontostatus und verdienen einen höheren Zinssatz auf Guthaben in Bitcoin, Euro oder einer anderen unterstützten Währung, plus Zinseszinsen auf den höheren Stufen.

Für Guthaben in allen Währungen gibt es Zinssätze, die weit mehr als hundert Mal höher sind als die von Banken angebotenen. Allerdings verdienen Guthaben in RBIS viel höhere Zinsen als Guthaben in anderen FIAT oder Kryptowährungen.

3 Arten von Zinsen

Wie können Sie nun anfangen, Geld zu verdienen?

Sie melden sich einfach bei ArbiSmart an und zahlen FIAT oder Kryptowährungen ein. Sie müssen dann mindestens 1.000 RBIS kaufen, wodurch Sie den Status eines Anfängerkontos erhalten und berechtigt sind, Zinsen auf Ihre Bitcoin- oder Euro-Ersparnisse zu erhalten. RBIS können über eine Krypto-Börse oder über die Registerkarte RBIS Management des ArbiSmart Dashboards gekauft werden.

Gehen Sie dann auf die Registerkarte "Zinsen verdienen", um Ihren Sparplan zu öffnen. Wählen Sie zunächst eine Währung und ein Verfallsdatum für Ihren Plan aus und entscheiden Sie dann, wie Sie Ihre täglichen Zinsen erhalten möchten. Die erste Option besteht darin, die Zinsen auf ein separates Guthaben zu überweisen, das Sie jederzeit abheben können. Die nächste Möglichkeit, die einen höheren Zinssatz bietet, besteht darin, die täglichen Zinsen zusammen mit dem Kapital, auf dem sie erwirtschaftet werden, dem abgeschlossenen Sparplan hinzuzufügen. Den höchsten Zinssatz erhält man, wenn man die täglichen Zinsen in RBIS erhält, auch wenn der Sparplansaldo auf eine andere Währung lautet. Auch bei dieser Option bleiben die Zinsen bis zum Ablauf des Plans gesperrt.

Wählen Sie schließlich eine Einzahlungssumme für den Sparplan und beginnen Sie vom ersten Tag an, Zinsen zu verdienen.

Null Risiko

Werfen wir nun einen Blick darauf, wie ArbiSmart in der Lage ist, branchenweit hohe Zinsen anzubieten und das Risiko zu minimieren. Dies wird durch den Einsatz einer automatisierten Anlagestrategie ohne Risiko erreicht, die als Krypto-Arbitrage bekannt ist.

Dieser Investitionsansatz macht einen Gewinn aus kurzen Zeiträumen, in denen ein Krypto-Asset an mehr als einer Börse zu unterschiedlichen Preisen zur gleichen Zeit verfügbar ist. Vorübergehende Preisdiskrepanzen zwischen den Börsen haben viele Ursachen, wie z.B. Unterschiede im Handelsvolumen oder in der Liquidität zwischen unterschiedlich großen Börsen, und sie treten ebenso regelmäßig in Hausse- oder Baisse-Trends auf.

Die algorithmische Handelssoftware ArbiSmart ist mit fast 40 Börsen verbunden, die sie rund um die Uhr auf Preisunterschiede hin überwacht. Das automatisierte System kann Hunderte von Geschäften gleichzeitig ausführen und so mehrere Diskrepanzen auf einmal ausnutzen. Es kauft den Kryptowert zum niedrigsten verfügbaren Preis und verkauft ihn dann zum höchsten verfügbaren Preis mit Gewinn, bevor sich die vorübergehende Preisdifferenz auflösen kann.

Ein X37-Preisanstieg

Da die ArbiSmart-Wallet unter allen Marktbedingungen stetige, vorhersehbare Gewinne generiert, die bereits vor der Einzahlung berechnet werden können, erfreut sie sich zunehmender Beliebtheit, während die Kryptomarktpreise weiter fallen. Infolgedessen steigt die Nutzung von Token, da der Besitz von RBIS erforderlich ist, um Zinsen auf ArbiSmart-Sparpläne zu erhalten.

Während die Nachfrage nach Token steigt, sinkt das begrenzte Angebot, da mehr RBIS aus dem allgemeinen Umlauf genommen werden, um in gesperrte Sparguthaben zu gelangen. Mit der Einführung neuer ArbiSmart-Dienste, die alle den Einsatz von RBIS zur Erzielung von Gewinnen erfordern, wird die Nachfrage nach RBIS das Angebot in den kommenden Monaten wahrscheinlich weiter übersteigen.

Für das letzte Quartal 2022 und Anfang 2023 hat ArbiSmart die Einführung einer Reihe von neuen Dienstleistungen geplant. Dazu gehören eine mobile Anwendung für den Kauf, die Lagerung und den Austausch von Krypto-Vermögenswerten; eine Sammlung einzigartiger ArbiSmart Non-Fungible-Token (NFTs); ein NFT-Marktplatz für den sicheren Kauf und Verkauf aller Arten von NFTs; ein innovatives DeFi-Protokoll, das es Ertragsbauern ermöglicht, Geld zu leihen und Liquidität bereitzustellen, mit einzigartigen Spielfunktionen; eine professionelle Kryptobörse und ein Spiel-zum-Verdienen-Metaversum mit RBIS als Spielwährung, in dem die Nutzer virtuelle Grundstücke kaufen, entwickeln und verkaufen können, um tatsächlichen Gewinn zu erzielen.

Nicht nur, dass alle diese Dienste die Verwendung von RBIS erfordern, sondern RBIS-Besitzer erhalten auch Vorzugsbedingungen, wie z. B. ermäßigte Gebühren an der Börse, wenn die Gebühr in dem nativen Token bezahlt wird. Außerdem sind die Dienste alle miteinander verbunden, so dass ein von ArbiSmart gekaufter NFT sowohl als Investition in digitale Kunst als auch als Möglichkeit dient, den Punktestand eines Renditebauern zu erhöhen und dessen APY im DeFi-Protokoll zu steigern.

Während Bitcoin immer noch unter der 20.000-Dollar-Marke kämpft, steigt der Wert von RBIS weiter an und ist allein in der letzten Woche um fast 100% gestiegen. Da das ArbiSmart-Ökosystem in den kommenden Monaten mit neuen Produkten und Dienstleistungen expandieren wird, wird der RBIS-Preis nur noch weiter steigen. Die zunehmende Nutzung von RBIS wird zu einem noch stärkeren Anstieg des Tokenpreises führen, da die Nachfrage das Angebot weiter übersteigt. Tatsächlich gehen Analysten derzeit davon aus, dass der Tokenpreis bis Ende 2022 auf das 20-fache und bis Ende Q1 2023 auf das 37-fache des aktuellen Wertes steigen wird. Infolgedessen werden Wallet-Inhaber himmelhohe Zinsen auf Sparguthaben sowie enorme Kapitalgewinne aus dem steigenden Token-Wert erzielen.

Für drei Tage nach Veröffentlichung dieses Artikels bietet ArbiSmart ein zeitlich begrenztes Angebot an. Jeder, der innerhalb dieses 72-Stunden-Zeitraums einen Wallet-Sparplan eröffnet, erhält 1.000 Punkte, um seinen Kontostand zu erhöhen. Dadurch erhalten sie automatisch den Kontostatus "Beginner Level 1" und sind sofort berechtigt, Zinsen auf Sparpläne zu erhalten, ohne dass sie RBIS kaufen müssen.

Eröffnen Sie noch heute eine Wallet, um Ihre kostenlosen 1.000 Punkte zu erhalten!