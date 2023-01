Silvergate in Schwierigkeiten: Krypto-Bank entlässt 40% ihres Personals inmitten eines 68%igen Rückgangs der Krypto-Einlagen

Image Source: Silvergate

Bei der Kryptobank Silvergate bahnt sich Ungemach an, denn das Unternehmen baut 40 % seines Personals ab und verkauft Vermögenswerte mit Verlust, um Kundenabhebungen im Wert von 8,1 Mrd. USD zu decken. Darüber hinaus sind die kryptobezogenen Einlagen des Unternehmens im vierten Quartal des vergangenen Jahres um 68 % eingebrochen.

Einem Bericht des Wall Street Journal vom Donnerstag zufolge löste der dramatische Zusammenbruch von FTX einen Ansturm auf Silvergate aus, der die Bank dazu zwang, Vermögenswerte mit einem starken Abschlag zu verkaufen, um die Abhebungen der Nutzer in Höhe von rund 8,1 Milliarden US-Dollar zu decken.

Die Kryptobank liquidierte Schuldtitel im Wert von 5,2 Milliarden Dollar, die sie in ihrer Bilanz hielt, um die Abhebungen der Nutzer zu decken. Infolgedessen erlitt sie einen Verlust von 718 Millionen Dollar, der Berichten zufolge die Gesamtgewinne der Bank seit mindestens 2013 bei weitem übersteigt.

Darüber hinaus verzeichnete Silvergate im vierten Quartal des Jahres einen Rückgang der Kryptoeinlagen um 68 %, wie die Bank angeblich in einer frühen Veröffentlichung einiger Quartalsergebnisse mitteilte. Die Gesamteinlagen von Kunden mit digitalen Vermögenswerten gingen bis Ende 2022 auf 3,8 Milliarden US-Dollar zurück, verglichen mit 11,9 Milliarden US-Dollar am 30. September 2022.

Trotzdem bleibt die Bank positiv in ihrem Engagement für Krypto und hat Berichten zufolge die Mittel, um eine "anhaltende Transformationsphase" zu bewältigen.

Die Bank hat außerdem 40 % ihres Personals entlassen, was etwa 200 Mitarbeitern entspricht. Darüber hinaus hat die Bank ihre Pläne zur Einführung einer eigenen digitalen Währung aufgegeben und die 196 Millionen Dollar abgeschrieben, die sie für den Kauf der Technologie ausgegeben hat, die Facebook bei seinem gescheiterten Versuch, ein kryptobasiertes Zahlungsnetzwerk zu starten, entwickelt hatte.

Silvergate beschreibt sich selbst als "führende Bank für innovative Unternehmen im Bereich Fintech und Kryptowährung". Sein Hauptgeschäft scheint jedoch die Erleichterung von Zahlungen zwischen Krypto-Hedgefonds wie Alameda und Kryptobörsen wie FTX gewesen zu sein.

Gegen die Krypto-Bank wird auch wegen möglicher Erleichterung illegaler Transaktionen ermittelt. Am 6. Dezember schrieben drei US-Senatoren einen Brief an Silvergate, um die Beteiligung der Bank an Kundenverlusten beim Zusammenbruch der FTX-Börse zu untersuchen.

Am Ende des vierten Quartals hatte Silvergate nach eigenen Angaben 4,6 Milliarden Dollar, verglichen mit 3,8 Milliarden Dollar an verbleibenden Einlagen. Die Kryptobank hält auch rund 5,6 Milliarden Dollar an Schuldtiteln wie US-Schatzanweisungen, die schnell verkauft werden könnten. Es sagte in einer Erklärung:

"Während Silvergate entscheidende Maßnahmen ergreift, um das aktuelle Umfeld zu navigieren, hat sich seine Mission nicht geändert. Silvergate glaubt an die digitale Asset-Branche."

In der Zwischenzeit sind die Aktien des Unternehmens, die im Jahr 2022 rund 88 % ihres Wertes verloren haben, im vorbörslichen Handel um mehr als 37 % gefallen.

Der beispiellose Zusammenbruch des Terra-Ökosystems, das Scheitern von FTX und der Absturz anderer hochkarätiger Kryptounternehmen im Jahr 2022 führten zu einem der schlimmsten Kryptozusammenbrüche in der Geschichte, der den Wert des Kryptomarktes um mehr als zwei Billionen auslöschte.