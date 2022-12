Setzen Sie Ihre Kryptowährung mit der risikofreien Politik der Arbismart Wallet ein

Es gibt nur eine einzige passive Anlagestrategie, die sowohl in Hausse- als auch in Baissezeiten eine stetige Rendite bei null Risiko bietet.

Verzinsliche Wallets bieten eine sichere Aufbewahrung sowie beständige Gewinne, ohne dass Sie eine Sekunde für die praktische Verwaltung Ihres Kapitals aufwenden müssen. Die Zinssätze werden nicht durch plötzliche Marktschwankungen beeinflusst, was Wallet-Sparpläne zur zuverlässigsten und berechenbarsten Einnahmequelle für Kryptowährungen macht.

Um besser zu verstehen, wie sie funktionieren, werfen wir einen Blick auf das ArbiSmart-Projekt. ArbiSmart wurde 2019 gegründet und ist ein führendes, in der EU zugelassenes Finanzdienstleistungsökosystem, das eine der beliebtesten und profitabelsten zinsgenerierenden Wallets der Branche anbietet.

Erzielen Sie einen beträchtlichen passiven Gewinn

Bei Krypto-Wallets müssen Sie häufig eine Mindestmenge des projekteigenen Tokens besitzen, bevor Sie einen Sparplan eröffnen und einen Gewinn aus Ihren Bitcoin, Ethereum und Shiba Inu erzielen können. Wenn das Projekt floriert und der Token im Wert steigt, kann dies außergewöhnliche Kapitalgewinne zusätzlich zu den Wallet-Zinsen generieren.

Bei ArbiSmart müssen Sie mindestens 1.000 RBIS, das native Token, besitzen. Damit befinden Sie sich auf der Stufe eines Anfängerkontos. Je mehr RBIS Sie besitzen, desto höher ist Ihr Kontolevel und desto höher sind die Zinsen, die Sie auf Sparpläne in Bitcoin, Euro oder einer anderen unterstützten Währung erhalten.

Wallets bieten bessere Renditen als fast jede andere Krypto-Investitionsmöglichkeit, und die ArbiSmart-Wallet gehört zu den höchsten in der Branche, mit Raten von bis zu 147 % pro Jahr.

Erstellen Sie einen Plan, der Ihren Bedürfnissen entspricht

Wenn Ihnen die Zugänglichkeit wichtiger ist als die Rentabilität, dann können Sie Ihr Kapital sicher in einem zinslosen Guthaben aufbewahren, von dem Sie jederzeit abheben können. Alternativ können Sie einen Gewinn erzielen, indem Sie Ihr Kapital in einem Sparplan mit einer Auswahl von 25 verschiedenen unterstützten FIAT- oder Kryptowährungen fest anlegen. Alle Sparpläne werden verzinst, aber es ist erwähnenswert, dass RBIS-Guthaben viel höhere Zinsen erhalten.

Je länger die Gelder in einem Plan gespeichert sind, desto höher ist der Zinssatz. Sie können einen 1-Monats- oder 3-Monats-Plan wählen oder Ihr Guthaben für einen längeren Zeitraum wie 2, 3 oder 5 Jahre fest anlegen.

Die Art und Weise, wie Sie Ihre Zinsen erhalten, die täglich ausgezahlt werden, wirkt sich ebenfalls auf Ihr Endergebnis aus. Sie können auf ein verfügbares Guthaben überwiesen werden, von dem sie jederzeit abgehoben werden können, getrennt von dem gesperrten Kapital, auf dem sie erwirtschaftet werden, oder sie können zu einem besseren Zinssatz dem gesperrten Sparguthaben hinzugefügt werden. Eine weitere Möglichkeit, die eine noch höhere Rendite bringt, besteht darin, die täglichen Zinsen in RBIS zu erhalten und sie bis zum Ablauf des Plans in einem gesperrten Guthaben zu speichern.

Eliminieren Sie das Risiko für Ihr Kapital

Um das Risiko für Ihr Kapital einschätzen zu können, müssen Sie wissen, wie es verwendet wird, sobald es in einer Brieftasche eingeschlossen ist. Es ist wichtig zu verstehen, wie Projekte wie ArbiSmart die Gewinne erwirtschaften, die es ihnen ermöglichen, so hohe Zinsen anzubieten.

ArbiSmart verwendet eingezahlte Gelder, um automatisierte Krypto-Arbitrage durchzuführen, eine risikolose Anlagestrategie, die Preisineffizienzen ausnutzt. Dabei handelt es sich um vorübergehende Unterschiede im Preis eines Coins an verschiedenen Börsen, die immer wieder auftreten, unabhängig davon, in welche Richtung sich der Markt bewegt. Das algorithmische Handelssystem von ArbiSmart, das in fast 40 Börsen integriert ist, verfolgt Hunderte von Münzen 24 Stunden am Tag und sucht nach Ineffizienzen. Es ist in der Lage, ein riesiges Volumen an Geschäften gleichzeitig auszuführen. Es kauft den Coin an der Börse, die den niedrigsten Preis bietet, und verkauft ihn dann sofort an der Börse, die den höchsten Preis bietet.

Da Preisineffizienzen unter allen Marktbedingungen gleichermaßen regelmäßig auftreten, bietet Krypto-Arbitrage eine großartige Absicherung gegen Marktvolatilität und ist in der Lage, stetige, vorhersehbare Gewinne zu erzielen.

Erkunden Sie zusätzliche Möglichkeiten

Viele Wallets sind Teil eines breiteren finanziellen Ökosystems, das eine Vielzahl von Krypto-Möglichkeiten bieten kann.

Bei ArbiSmart verdienen Wallet-Inhaber zusätzlich zu den Zinsen aus Sparplänen Kapitalgewinne aus dem kontinuierlich steigenden RBIS-Preis. Das verfügbare Angebot schrumpft, da die Wallet an Popularität gewinnt und immer mehr Menschen Gelder in Sparplänen sichern und aus dem Verkehr ziehen. Die Menge der RBIS, die jemals geschaffen werden kann, ist endlich, und da die Nachfrage das Angebot übersteigt, wird der Preis steigen.

Die Nachfrage wird durch die Einführung aller neuen Finanzdienstleistungen, die in den nächsten fünf Monaten geplant sind und die alle die Verwendung von RBIS erfordern, noch weiter steigen. Dazu gehören eine mobile App für den Kauf, den Tausch und die Lagerung von Kryptowährungen, eine Sammlung einzigartiger NFTs, ein DeFi-Protokoll für Ertragsbauern, ein NFT-Marktplatz, ein Spiel-zum-Verdienen-Metaverse und eine Krypto-Börse. Diese miteinander verknüpften Dienste werden die Nutzung von RBIS vorantreiben und gleichzeitig ihre eigenen individuellen Gewinnmöglichkeiten bieten, vom Spielen und NFT-Sammeln bis hin zum Handel und der Bereitstellung von Liquidität.

Jeder, der sich bei ArbiSmart anmeldet und innerhalb von 72 Stunden nach der Veröffentlichung dieses Artikels eine Wallet eröffnet, erhält 1.000 Punkte Gebühr, die ihn auf die Kontoebene Anfänger 1 hebt. Dies bedeutet, dass sie in der Lage sein werden, Zinsen auf BTC, ETH, EUR, GBP und andere Währungen zu verdienen, ohne RBIS kaufen zu müssen. Um Ihre Gebührenpunkte zu erhalten, eröffnen Sie jetzt eine Wallet.