SEC blockiert Versuch von Binance.US, Vermögenswerte von Voyager Digital zu kaufen

Source: AdobeStock / JorgeEduardo

Die US-Börsenaufsichtsbehörde SEC hat Einwände gegen den Versuch der amerikanischen Niederlassung von Binance, Vermögenswerte des bankrotten Krypto-Kreditgebers Voyager Digital aufzukaufen, erhoben und erklärt, dass mehr Informationen über das Geschäft benötigt werden.

Der "begrenzte Einwand" der SEC kam in einer Gerichtsakte am Mittwoch, in der die SEC sagte, dass Binance.US in seiner Offenlegungserklärung nicht genügend Details über seine Fähigkeit, das Geschäft abzuschließen, zur Verfügung gestellt hat, berichtete Reuters.

Die SEC forderte nicht nur mehr Details über den Deal, sondern sagte auch, dass sie mehr Informationen über die Art des geplanten Geschäftsbetriebs benötige, nachdem die Vermögenswerte von Voyager von Binance.US übernommen wurden.

"Eine sorgfältige Überprüfung des Deals ist zu erwarten und wird begrüßt. Wir werden mit den relevanten Parteien zusammenarbeiten, um alle angeforderten Informationen zu liefern. Wir freuen uns darauf, die Transaktion abzuschließen", wurde ein Sprecher von Binance.US von Reuters zitiert.

1-Milliarde-Dollar-Deal

Binance.US hat zuvor die Übernahme von notleidenden Vermögenswerten von Voyager Digital angekündigt, wobei Voyager mit rund 1 Milliarde Dollar bewertet wurde. Im Rahmen des Deals sollte Binance.US eine Anzahlung von 10 Millionen Dollar leisten und Voyager bestimmte Ausgaben bis zu 15 Millionen Dollar erstatten.

Insgesamt beläuft sich der Kaufpreis auf 20 Mio. $, zusätzlich zu den Rückzahlungen an die Kunden von Voyager.

Die Nachricht, dass Binance.US das höchste Gebot für den Kauf von Voyager abgegeben hatte, wurde von Binance.US-CEO Brian Shroder im Dezember letzten Jahres bekannt gegeben:

Das Interesse der Börse an der Übernahme von Voyager wurde erstmals im November letzten Jahres nach dem Zusammenbruch der großen Kryptobörse FTX bekannt, die ursprünglich den Kauf von Voyager geplant hatte. Als FTX jedoch in Konkurs ging, sagte Voyager, dass es das Bieterverfahren für das Unternehmen wieder aufnehmen würde und dass es sich in "aktiven Gesprächen mit alternativen Bietern" befände.

Voyager Digital stellte im Juli letzten Jahres einen Insolvenzantrag nach Chapter 11 des US-Konkursrechts und erklärte damals, dass es einen Reorganisationsplan umsetzen und "den Wert für alle Beteiligten maximieren" wolle.

Binance wird zunehmend unter die Lupe genommen

Als größte Börse in der Kryptobranche wurde Binance - und damit auch Binance.US - in letzter Zeit zunehmend von den Aufsichtsbehörden unter die Lupe genommen.

Im Dezember wurde bekannt, dass Binance und leitende Angestellte, darunter CEO Changpeng Zhao, in den USA wegen Geldwäsche angeklagt werden könnten. Zu dieser Zeit deuteten Nachrichtenberichte darauf hin, dass die Meinungen über Binance innerhalb des US-Justizministeriums (DOJ) geteilt waren und dass diese Uneinigkeit zu einer Verzögerung des Abschlusses einer langjährigen Untersuchung von Binance geführt hat.

Binance.US wird von Brian Shroder geleitet, und das Unternehmen besteht darauf, dass es sich um eine völlig unabhängige Einheit handelt, die getrennt vom globalen Börsengeschäft von Binance betrieben wird.