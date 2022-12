Sanktionen erhöhen Krypto-Risiken für Russen, warnt die Zentralbank

Source: Vitalii Vodolazskyi/Adobe

Die russische Zentralbank hat gewarnt, dass sich die Bürger von Kryptowährungen fernhalten sollten, da die "Risiken" aufgrund von "Sanktionen unfreundlicher Länder" zunehmen. Und sie hat mit einem weiteren Aufruf für ein generelles Verbot von Token wie Bitcoin (BTC) nachgelegt.

TASS, via Finversia, zitierte die Bank mit ihren Behauptungen in ihrem jüngsten Finanzstabilitätsbericht. Die Bank schrieb:

"Derzeit wachsen die Risiken von Kryptowährungen für Investoren und die russische Wirtschaft aufgrund des sanktionsbedingten Drucks von unfreundlichen Ländern. Die [Zentralbank] befürwortet ein Verbot von Kryptowährungen im regulierten Finanzsystem. Die weitverbreitete Nutzung von Kryptowährungen ist mit erheblichen Gefahren für das Wohlergehen der Bürger, den Geldkreislauf und die finanzielle Stabilität verbunden."

Die Bank fügte hinzu, dass Kryptowährungen inhärente Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierungsrisiken" mit sich bringen.

Doch während die Zentralbank schon seit einiger Zeit eine klare Haltung gegen Kryptowährungen einnimmt, haben andere Regierungsorgane einen viel progressiveren Ansatz in dieser Angelegenheit gewählt. Dies hat die Bank gezwungen, ihre Haltung etwas aufzuweichen.

Könnten Sanktionen die Zentralbank tatsächlich dazu zwingen, ihre Krypto-Haltung zu ändern?

TASS fügte hinzu, dass der stellvertretende Finanzminister, Alexei Moiseev, behauptet hat, dass das Finanzministerium und die Zentralbank sich darauf geeinigt haben, dass es "unter den derzeitigen Bedingungen" für Russland "nicht möglich" wäre, auf grenzüberschreitende Abrechnungen "in Kryptowährung" zu verzichten.

Die Zentralbank hat bestätigt, dass sie mit dem Ministerium "Gespräche" in diesem Sinne geführt hat. Aber sie hat auch die Gelegenheit genutzt, um die Tatsache zu "betonen", dass sie "gegen die Legalisierung von Kryptobörsen, Brokern und Abrechnungen in Kryptowährung innerhalb Russlands ist."

Das Medienunternehmen kam zu dem Schluss, dass die langwierige Debatte über den rechtlichen Status von Kryptowährungen in Russland nach der Einführung "strenger Sanktionen gegen Russland im Jahr 2022 eine neue Wendung" genommen habe. Es fügte hinzu, dass die Sanktionen den internationalen Zahlungsverkehrssektor schwer gestört hätten.

Die Hoffnungen der Politiker, den Krypto-Sektor noch in diesem Jahr zu regulieren, scheinen sich jedoch in Luft aufgelöst zu haben. Unabhängig davon sind einige immer noch hoffnungsvoll, dass das industrielle Krypto-Mining in den kommenden Wochen legalisiert werden könnte.