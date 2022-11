Sam Bankman-Frieds Alameda hat ein Vermögen von 14,6 Milliarden Dollar - das müssen Sie wissen

Sam Bankman-Fried. Source: a video screenshot, Forbes / YouTube

Alameda Research, ein Handelsunternehmen, das mit der großen Kryptobörse FTX verbunden ist, verfügte zum 30. Juni über Vermögenswerte in Höhe von 14,6 Mrd. USD, von denen jedoch 5,82 Mrd. USD auf den börseneigenen Token FTT entfallen, wie aus einem Dokument des Unternehmens hervorgeht.

Der größte Vermögenswert in der Bilanz des Unternehmens ist etwa 3,66 Milliarden Dollar an "ungesperrtem FTT", und der drittgrößte Vermögenswert im Besitz von Alameda Research sind weitere 2,16 Milliarden Dollar an "FTT-Sicherheiten", wie aus dem Dokument hervorgeht, das der Branchennachrichtenseite Coindesk vorliegt.

Auch die Verbindlichkeiten des Unternehmens bestehen zum Teil aus FTT. Etwa 292 Millionen Dollar an "gesperrten FTT" gehören zu den Verbindlichkeiten von Alameda Research im Gesamtwert von 8 Milliarden Dollar, wie aus den Daten des Unternehmens hervorgeht.

Alameda Research hat sein Vermögen genutzt, um in Zusammenarbeit mit FTX Marktakquisitionen zu tätigen. Ende Oktober 2022 erhielt die Börse vom US-Konkursgericht für den südlichen Bezirk von New York die Genehmigung, die Vermögenswerte der in Schwierigkeiten geratenen Krypto-Plattform Voyager Digital zu übernehmen. Die Börse gab ihr Angebot gemeinsam mit Alameda ab.

"Das Angebot von FTX US in Höhe von ca. 1,422 Mrd. US-Dollar setzt sich zusammen aus (i) dem fairen Marktwert aller Voyager-Kryptowährungen zu einem noch festzulegenden Zeitpunkt vor Abschluss des Verkaufs, der zu den aktuellen Marktpreisen vom 26. September auf 1,311 Mrd. US-Dollar geschätzt wird, sowie (ii) einer zusätzlichen Gegenleistung, die den Gläubigern schätzungsweise einen zusätzlichen Wert von ca. 111 Mio. US-Dollar verschafft", heißt es in der Erklärung

Nachdem das Angebot genehmigt wurde, wird Voyager Digital eine Abstimmung der Kunden über den umfassenderen Plan durchführen, mit dem der Verkauf an FTX US umgesetzt werden soll.

"Die Frist für die Abstimmung über den Plan ist der 29. November", heißt es in der Erklärung. "In den kommenden Tagen wird unser Forderungsagent Stretto Aufforderungspakete an alle zur Abstimmung über den Plan berechtigten Gläubiger, einschließlich der Kunden, versenden.

Der Schritt kommt etwa drei Monate, nachdem Voyager Digital ein gemeinsames Angebot von FTX und Alameda Research abgelehnt hat und es als "niedriges Angebot" bezeichnete, das das Potenzial hatte, den Insolvenzprozess des Unternehmens zum Entgleisen zu bringen.

Alameda Research, das 2017 gegründet wurde und von FTX' offenem CEO und Mitbegründer Sam Bankman-Fried (SBF) kontrolliert wird, handelt schätzungsweise 600 Millionen bis 1,5 Milliarden US-Dollar pro Tag mit Tausenden von digitalen Produkten, wie Daten des Kryptoanalyseunternehmens Messari.io zeigen.

Im vergangenen September gab SBF bekannt, dass sein Unternehmen eine geschätzte Kriegskasse von 1 Milliarde US-Dollar aufgebaut hat, um notleidende Kryptounternehmen zu retten und deren Vermögenswerte zu kaufen.

