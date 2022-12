Sam Bankman-Fried willigt endlich ein, vor dem Ausschuss des US-Repräsentantenhauses auszusagen

Sam Bankman-Fried. Source: a video screenshot, FTX Official / YouTube

Sam Bankman-Fried, Gründer und ehemaliger CEO von FTX, hat schließlich zugestimmt, an der bevorstehenden Anhörung des Ausschusses des US-Repräsentantenhauses teilzunehmen und über den Zusammenbruch seines Kryptoimperiums auszusagen.

In einem Tweet vom Freitag sagte Bankman-Fried, dass er immer noch keinen Zugang zu vielen Daten über sein Krypto-Imperium und die Gründe für den Zusammenbruch hat, aber an der Anhörung am 13. Dezember teilnehmen wird, da der Ausschuss glaubt, dass es nützlich wäre.

"Ich habe immer noch keinen Zugang zu vielen meiner Daten - weder beruflich noch privat. Ich werde also nur begrenzt etwas sagen können und werde nicht so hilfreich sein, wie ich es gerne wäre. Aber da der Ausschuss es immer noch für nützlich hält, bin ich bereit, am 13. auszusagen", sagte er.

Wie berichtet, kündigte der Ausschuss für Finanzdienstleistungen des US-Repräsentantenhauses letzten Monat an, dass er eine Anhörung zur Untersuchung des Zusammenbruchs der Kryptobörse FTX abhalten will. Der Ausschuss sagte, er erwarte eine Anhörung der beteiligten Unternehmen und Personen, darunter FTX-Gründer Sam Bankman-Fried, Alameda Research, Binance und andere.

SBF sagte jedoch, dass er möglicherweise nicht erscheinen werde, da er mit dem "Lernen und Überprüfen" der Geschehnisse noch nicht fertig sei. "Sobald ich mit dem Lernen und Überprüfen der Geschehnisse fertig bin, würde ich es als meine Pflicht ansehen, vor dem Ausschuss zu erscheinen und alles zu erklären", sagte er.

Die Antwort zog offenbar den Zorn der Vorsitzenden des Ausschusses für Finanzdienstleistungen, Maxine Waters, auf sich, die in einem eher unfreundlichen Tweet die Teilnahme von Sam Bankman-Fried an der bevorstehenden Anhörung forderte.

"Es ist zwingend erforderlich, dass Sie an unserer Anhörung am 13. teilnehmen, und wir sind bereit, weitere Anhörungen anzusetzen, wenn es später mehr Informationen gibt", so Maxine Waters in ihrem Tweet.

Waters behauptete sogar, dass eine Vorladung für Sam Bankman-Fried "definitiv auf dem Tisch" liege, wenn er sich weigere, auszusagen.

Waters' relativ strenges Vorgehen kommt zu einem Zeitpunkt, an dem viele in der Krypto-Community die Gesetzgeber für ihre mangelnde Ernsthaftigkeit in der FTX-Untersuchung kritisiert haben. Viele haben argumentiert, dass SBF Milliarden von Dollar von Kunden veruntreut hat und mit einem der größten Betrügereien der Geschichte mit wenig bis gar keiner Prüfung davonkommt.

Will Manidis, Mitbegründer und CEO von ScienceIO, hat sogar das Verhalten der Aufsichtsbehörden mit den SBF-Spenden in Verbindung gebracht. In einem kürzlichen Tweet sagte er, dass Bankman-Fried "eines der höchsten ROI-Geschäfte aller Zeiten" gemacht habe, indem er 40 Millionen Dollar gespendet habe und für den Diebstahl von über 10 Milliarden Dollar an Nutzergeldern nicht ins Gefängnis gegangen sei.