Sam Bankman-Fried verliert 17-Milliarden-Dollar-Vermögen und hat jetzt nur noch 100.000 Dollar auf der Bank

Sam Bankman-Fried, ehemaliger CEO und Gründer der kollabierten Krypto-Börse FTX, ist nur noch 100.000 Dollar wert, während er Anfang November noch rund 17 Milliarden Dollar wert war.

In einem kürzlich geführten Interview mit Axios behauptete Bankman-Fried, dass er derzeit rund 100.000 Dollar auf seinen Bankkonten hat, was einem Rückgang von 99% gegenüber seinem Nettovermögen von rund 17 Milliarden Dollar entspricht, das auf Berechnungen von Bloomberg beruht.

"Darf ich eine negative Zahl nennen?", sagte er auf die Frage nach seinen persönlichen Finanzen. "Ich meine, ich habe keine Ahnung. I don't know. Als ich das letzte Mal nachgesehen habe, hatte ich 100.000 Dollar auf meinem Bankkonto", sagte er. "Es ist kompliziert. Im Grunde war alles, was ich hatte, in der Firma gebunden."