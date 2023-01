Sam Bankman-Fried plädiert auf nicht schuldig zu strafrechtlichen Anklagen im "epischen" FTX Kryptobörsen Betrug

Sam Bankman-Fried. Source: a video screenshot, Forbes / YouTube

FTX-Gründer Sam Bankman-Fried plädierte am Dienstag vor einem New Yorker Gericht auf nicht schuldig. Der Richter setzte den Prozess gegen den ehemaligen Krypto-Mogul für den Herbst an.

US-Bezirksrichter Lewis Kaplan entschied während der Anhörung am Dienstag, dass Bankman-Frieds Prozess am 2. Oktober dieses Jahres beginnen wird. Es wurde geschätzt, dass der Prozess etwa vier Wochen dauern könnte.

Bankman-Fried selbst sprach während des Gerichtstermins nicht mit dem Richter, sondern beriet sich laut einem Bericht von Reuters privat mit seinen Anwälten.

Die Bundesstaatsanwältin Danielle Sassoon machte jedoch deutlich, dass sie Bankman-Fried für schuldig hält und dass er für die Veruntreuung von Kundengeldern bei FTX verantwortlich ist.

"Kundengelder wurden [...] durch politische Spenden, Spenden für wohltätige Zwecke und eine Vielzahl von Risikoinvestitionen verwendet und gewaschen", sagte Sassoon, während sie andeutete, dass die Regierung viele Beweise gegen den ehemaligen Krypto-Börsenchef hat.

Bankman-Fried könnte im Falle einer Verurteilung mit bis zu 115 Jahren Gefängnis rechnen. Er hat bereits Fehler während seiner Zeit als FTX-Chef eingeräumt, aber jede strafrechtliche Verantwortung bestritten.

Im Internet kursierende Videos zeigen das Chaos vor dem New Yorker Gerichtssaal, als Bankman-Fried eintraf:

Neue Kautionsbedingungen

Neben der Festlegung eines Termins für den Prozessbeginn nutzte der Richter auch die Gelegenheit, neue Bedingungen für Bankman-Frieds Rekord-Kaution in Höhe von 250 Millionen Dollar festzulegen.

Unter den aktualisierten Bedingungen darf der FTX-Gründer keinen Zugang zu den Vermögenswerten von FTX oder der angeschlossenen Handelsfirma Alameda Research haben, zu denen er, wie einige spekuliert haben, heimlich Zugang gehabt hat. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft werden bereits Vermögensübertragungen von Alameda nach dem Zusammenbruch untersucht, auch wenn es keine Beweise dafür gibt, dass die Übertragungen von Bankman-Fried vorgenommen wurden.

In der Gerichtsanhörung am Dienstag sagte Bankman-Frieds Anwalt Mark Cohen, sein Mandant habe die Überweisungen "nicht vorgenommen". Dies folgte auf Äußerungen von Bankman-Fried selbst im Dezember, als er erklärte, dass er keinen Zugang mehr zu den Geldern habe und sagte:

"Ich glaube, es ist wahrscheinlich, dass verschiedene legitime Teile von FTX die Möglichkeit haben, auf diese Gelder zuzugreifen; hoffentlich ist das hier der Fall. Wenn nicht, wird sich hoffentlich bald jemand finden, der das tut. Ich bin gerne bereit, die Aufsichtsbehörden in dieser Sache zu beraten, wenn dies gewünscht wird."

Unbekannte Identität der Mitunterzeichner der Anleihe

Bei der letzten Gerichtsverhandlung gab der Richter einem Antrag von Bankman-Fried statt, die Namen von zwei Mitunterzeichnern für seine 250 Mio. Dollar-Kaution zu schwärzen.

Den Anwälten zufolge haben Bankman-Frieds Eltern bereits Drohungen erhalten, und der Antrag, die Namen der anderen Mitunterzeichner geheim zu halten, ist Berichten zufolge ein Versuch, zu verhindern, dass ihnen dasselbe widerfährt.

Verbleib im Haus der Eltern angeordnet

Gemäß den ursprünglichen Kautionsbedingungen muss Bankman-Fried im Haus seiner Eltern in Kalifornien bleiben, wo er elektronisch überwacht wird.

Das Haus, dessen Eigenkapital als Teil der Kaution verwendet wurde, wurde als "gemütliche Residenz am Rande des Campus der Stanford University in Palo Alto, Kalifornien" beschrieben.

Sam Bankman-Fried wurde am 13. Dezember auf den Bahamas verhaftet, wo seine Börse ihren Sitz hatte. Er wurde zunächst in dem berüchtigten Fox Hill-Gefängnis festgehalten, bevor er an die Vereinigten Staaten ausgeliefert und gegen Kaution freigelassen wurde.