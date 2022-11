Sam Bankman-Fried neben Volodymyr Zelensky und US Finanzministerin Janet Yellen beim DealBook Summit

Sam Bankman-Fried. Source: a video screenshot, HBO / YouTube

FTX-Gründer Sam Bankman-Fried wird trotz der laufenden Ermittlungen gegen sein gescheitertes Unternehmen FTX auf dem jährlichen DealBook Summit der New York Times neben dem ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky und der US-Finanzministerin Janet Yellen sprechen.

Die ganztägige Veranstaltung am 30. November wird von Andrew Ross Sorkin, Kolumnist der Times und DealBook-Gründer und -Herausgeber, moderiert, der auch einen Emmy Award für ein herausragendes Live-Interview gewonnen hat, wie die Zeitschrift letzte Woche bekannt gab.

"Die ganztägige Veranstaltung wird eine Gruppe von führenden Persönlichkeiten aus Wirtschaft und Politik auf einer Bühne versammeln", heißt es in der Ankündigung, in der auch SBF als Redner genannt wird.

Zu den weiteren namhaften Gesprächspartnern und Rednern gehören Eric Adams, Bürgermeister von New York City, TikTak-CEO Shou Chew, Amazon-Präsident und CEO Andy Jassy, Meta-Gründer und CEO Mark Zuckerberg sowie Volodymyr Zelensky und US-Finanzministerin Janet Yellen.

SBF bestätigte die Nachricht auch in einem aktuellen Tweet als Antwort auf einen Beitrag des bekannten Krypto-Twitter-Accounts Bitcoin Archive, der einen Teil des jüngsten Briefes des Gründers an die FTX-Mitarbeiter zitierte.

"Ich werde nächsten Mittwoch mit Andrew Ross Sorkin auf dem Deal Book Summit sprechen", sagte SBF und deutete damit an, dass er während seines Vortrags auf dem Summit weitere Details bekannt geben wird.

SBF schickt Entschuldigungsbrief an Mitarbeiter

In einem von SBF verschickten Entschuldigungsbrief machte der ehemalige CEO von FTX seine "irrationalen Entscheidungen" und "beschissenen" Umstände für den Zusammenbruch von FTX, der einst drittgrößten Kryptobörse der Welt, verantwortlich.

"In der Aufregung des Unternehmenswachstums habe ich die wichtigsten Dinge aus den Augen verloren. Ihr alle liegt mir sehr am Herzen, und ihr wart meine Familie, und es tut mir leid", sagt SBF laut einer Kopie des Briefes, die CNBC vorliegt.

In dem Brief behauptete SBF erneut, dass er nahe daran sei, die Kryptobörse zu retten. Er sagte, sie hätten "potenzielles Interesse an einer Finanzierung in Milliardenhöhe" erhalten, nur acht Minuten nachdem er das Insolvenzdokument nach Kapitel 11 unterzeichnet hatte.

"Zwischen diesen Geldern, den Milliarden von Dollar an Sicherheiten, die das Unternehmen noch besaß, und dem Interesse, das wir von anderen Parteien erhalten hatten, denke ich, dass wir wahrscheinlich einen großen Wert an die Kunden zurückgeben und das Unternehmen retten konnten", fügte er hinzu.

Die Spekulationen über die Gesundheit von FTX und Alameda nahmen Anfang November zu, als Berichte auftauchten, dass die Bilanz der Investmentfirma mit FTT-Token, dem nativen Token von FTX, belastet ist. Am 11. November gab FTX bekannt, dass es in Delaware Konkurs nach Chapter 11 angemeldet hat und damit seinen verzweifelten Versuch, Geldmittel zu beschaffen, beendet hat.