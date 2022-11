Sam Bankman Fried kündigt beträchtliche Spenden für die US Mid-Term Elections an

Sam Bankman-Fried. Source: a video screenshot, HBO / YouTube

FTX-CEO Sam Bankman-Fried hat enthüllt, dass er Millionen von Dollar gespendet hat, um überparteiliche Politiker zu unterstützen und so mehr Krypto-Verbündete zu gewinnen.

In einem Tweet vom Samstag sagte Bankman-Fried, dass er "ein bedeutender Spender" sowohl bei den Vorwahlen der Republikaner als auch der Demokraten sei, "der konstruktive Kandidaten über die Kluft hinweg unterstützt, um Pandemien zu verhindern und ein überparteiliches Klima in DC zu schaffen".

Der Milliardär verriet auch, dass er sich bei Kampagnen angemeldet hat, um Kryptowährungen zu akzeptieren und sie an Politiker weiterzugeben, natürlich nur, wenn diese sie akzeptieren. "Wenn Sie Kryptowährungen spenden wollen, wenden Sie sich an Ihre gewählten Vertreter und fragen Sie, ob sie sie akzeptieren; FTX ist gerne bereit, sie zu registrieren!", sagte er.

Die Ankündigung kommt nur wenige Tage, nachdem SBF seine Aussage zu seinen Plänen, im Vorfeld der US-Präsidentschaftswahlen 2024 bis zu oder sogar mehr als 1 Milliarde Dollar an politischen Spenden auszugeben, als "dummes Zitat" bezeichnet hatte und sagte, er sei unvorsichtig.

Bankman-Fried hat in diesem Jahr bereits fast 40 Millionen Dollar für politische Aktionskomitees und Kampagnen ausgegeben, wobei der größte Teil davon an die Demokratische Partei und ihre Kandidaten ging. Er war einer der größten Einzelspender hinter Joe Bidens erfolgreicher Präsidentschaftskampagne 2020.

Krypto-Führungskräfte erhöhen ihre Spenden im Vorfeld der Zwischenwahlen

Krypto-Führungskräfte und Krypto-Unternehmen haben ihre politischen Ausgaben im Vorfeld der Zwischenwahlen deutlich erhöht, da sie darauf wetten, dass ein freundlicherer Kongress sie vor regulatorischen Eingriffen schützen wird.

Einem Bericht des Wall Street Journal zufolge haben Kryptofirmen satte 73 Millionen Dollar in die Wahlen 2022 gesteckt, im Vergleich zu 13 Millionen Dollar im Zyklus 2020. Darüber hinaus gab die Branche in den ersten neun Monaten dieses Jahres 15 Millionen Dollar für Lobbyarbeit aus, mehr als in den vorangegangenen acht Jahren zusammen.

Nach der Firma des demokratischen Megasponsors George Soros und dem Kartonagenhersteller Uline ist SBF's FTX die drittgrößte Quelle für Wahlkampfspenden im Jahr 2022 geworden.

"Diese Mid-Term Elections sind die wichtigsten Wahlen für die Krypto-Community", sagte Hermine Wong, Policy Director bei Coinbase, der größten US-Krypto-Handelsplattform. "Wir glauben, dass die Gesetzgeber, die in diesem Zyklus kommen werden, in der Lage sein werden, endlich Gesetze zu entwerfen, um diesen Raum zu regeln."

Bemerkenswert ist, dass es bereits einige Krypto-Verbündete im Kongress gibt. So haben Mitglieder des Kongresses aus beiden Parteien Gesetzesentwürfe vorgelegt, die die Kryptoindustrie gerne verabschiedet sehen würde.

Wie berichtet, haben sich die US-Senatoren Patrick Toomey und Kyrsten Sinema Ende Juli zusammengetan, um die Befreiung von der Steuerpflicht für Krypto-Nutzer voranzutreiben, die kleine Investitionen oder Käufe von jeweils bis zu 50 US-Dollar tätigen.