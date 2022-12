Sam Bankman-Fried auf den Bahamas nach offizieller Benachrichtigung durch die Vereinigten Staaten verhaftet

Image source: Pixabay

Sam Bankman-Fried, der in Ungnade gefallene Gründer der inzwischen bankrotten Kryptobörse FTX, wurde auf den Bahamas verhaftet, nachdem die US-Staatsanwaltschaft formell Strafanzeige gegen ihn erstattet hatte.

Laut einer Erklärung der Regierung der Bahamas wurde SBF am Montag verhaftet, nachdem "die Vereinigten Staaten formell mitgeteilt haben, dass sie Strafanzeige gegen SBF erstattet haben und wahrscheinlich seine Auslieferung beantragen werden".

Die Regierung der Bahamas erklärte, dass sie ein Auslieferungsersuchen der US-Regierung "umgehend" bearbeiten werde.

Der Southern District of New York, der gegen Bankman-Fried und den Zusammenbruch von FTX und seiner Schwesterfirma Alameda ermittelt, bestätigte seine Verhaftung auf Twitter.

"Heute Abend haben die bahamaischen Behörden Samuel Bankman-Fried auf Ersuchen der US-Regierung verhaftet, basierend auf einer versiegelten Anklageschrift, die vom SDNY eingereicht wurde", twitterte US-Anwalt Damian Williams. "Wir erwarten, dass wir morgen früh die Entsiegelung der Anklageschrift beantragen und werden dann mehr dazu sagen können."

Kurz nachdem die Verhaftung von SBF bekannt wurde, teilte der offizielle Twitter-Account der Securities and Exchange Commission mit, dass sie die Strafverfolgungsbehörden für die "Sicherstellung der Verhaftung" von SBF loben und dass sie separate Anklagen in Bezug auf Bankman-Frieds "Verstöße gegen die Wertpapiergesetze" genehmigt haben, die am Dienstag öffentlich eingereicht werden sollen.

Wie berichtet, sollte SBF heute an einer Anhörung des Ausschusses des US-Repräsentantenhauses teilnehmen und über den Zusammenbruch seines Kryptoimperiums aussagen. Nach seiner Verhaftung wird der Krypto-Boss jedoch nicht an der Anhörung teilnehmen können.

In einer Erklärung sagte die Vorsitzende des Finanzdienstleistungsausschusses, Maxine Waters, dass sie enttäuscht sei, dass SBF nicht an der morgigen Anhörung teilnehmen werde.

"Obwohl Herr Bankman-Fried zur Rechenschaft gezogen werden muss, verdient es die amerikanische Öffentlichkeit, direkt von Herrn Bankman-Fried über die Handlungen zu hören, die über eine Million Menschen geschädigt und die hart verdienten Lebensersparnisse so vieler Menschen vernichtet haben", sagte sie. "Die Öffentlichkeit hat sehnlichst darauf gewartet, diese Antworten unter Eid vor dem Kongress zu erhalten, und der Zeitpunkt dieser Verhaftung verwehrt der Öffentlichkeit diese Gelegenheit."

Waters fügte hinzu, dass der Ausschuss noch den neuen CEO der Börse, John Ray III, anhören werde, einen Konkursexperten, der zuvor die Folgen des kollabierten Energieriesen Enron beaufsichtigt hatte.

SBF, der die BBC vor kurzem in seine Villa auf den Bahamas einlud, sagte den Medien, er hoffe, ein neues Unternehmen zu gründen und genug Geld zu verdienen, um die Opfer des Zusammenbruchs zu entschädigen.

Er wies auch Betrugsvorwürfe zurück und sagte: "Ich habe nicht wissentlich einen Betrug begangen, ich glaube nicht, dass ich einen Betrug begangen habe, ich wollte nicht, dass das alles passiert. Ich war sicherlich nicht annähernd so kompetent, wie ich dachte, dass ich es war.