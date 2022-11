RobotEra Kursprognose 2022: ($TARO) Entwicklung 2022 bis 2030

Es gibt großartige Neuigkeiten am derzeit heftig durchgerüttelten Kryptomarkt: Ein neuer Krypto-Pre-Sales ist online und wir haben die RobotEra Prognose bis 2030. Kryptowährungen wie der Bitcoin haben die Finanzwelt zunächst vor unvorstellbare Hürden gestellt.

Erst nach und nach wurde die dezentrale Struktur, auf die Bitcoin aufbaut, angenommen und ihr Potenzial erkannt. DeFi war geboren und hat bis heute den klassischen Finanzmarkt nachhaltig verändert. Mit der dezentralen Technologie der Blockchain und der Tokenisierung von Gegenständen und Personen, um sie im Metaverse abzubilden, ist letztlich auch der Gaming-Markt aufmerksam geworden.

RobotEra Prognose Preis / $TARO Grund 2023 0,040 $ Pre-Sales geht weiter 2024 1,00 $ Akzeptanz von P2E wächst 2025 3,00 $ Zielgruppe nutzt P2E mehr als jemals zuvor 2026 5,00 $ Unabhängige Rollenspiele stark gefragt 2027 8,00 $ NFT-Markt wächst weiter 2028 20,00 $ Blockchain-Games übernehmen weitere Marktanteile 2029 40,00 $ Stablecoins ziehen weiter an 2030 +100,00 $ The Sandbox und OpenSea Marktführer weltweit Nicht verpassen: 0,020 $ Jetzt $Taro kaufen!

Aufbauend auf den Erfolgen von The Sandbox, Roblox, Axie Infinity und Decentraland ist Entwicklern jetzt ein neuer Coup gelungen: RobotEra. Frisch auf dem Markt befindet sich das dezentrale Game im Pre-Sales, genauer gesagt in der 1. Phase. Dass virtuelle Games und das Metaversum stark gefragt sind, beweist auch die Reportage von ran über die Deutsche Sporthilfe, die ihre ersten vier digitalen Sammlerstücke, NFT, präsentiert.

RobotEra Prognose 2023: P2E-Game

Digitale Sammlerstücke sind nur eines der Aspekte beim neuen Play-2-Earn Game RobotEra. Angelehnt an das erfolgreiche Vorbild “The Sandbox” können in der virtuellen Welt Grundstücke gekauft und Gebäude errichtet werden. Aber genau an dieser Stelle geht RobotEra noch einen Schritt weiter, und zwar den entscheidenden Schritt für den zukünftigen Erfolg.

Es kam zunächst zu einem Krieg, bei dem die menschenähnlichen Roboter gewonnen haben. Jetzt kommen die Spieler und Anleger ins Spiel, die zu Roboter werden und sich neue Zivilisationen auf den ehemals so blühenden Planeten aufbauen. Spieler können frei nach ihren Wünschen ein gemeinsames Metaversum aufbauen. In der NFT-Community lassen sich darüber hinaus NFT teilen, tauschen und kaufen.

Zum Pre-Sales geht es hier lang: Jetzt $Taro kaufen!

Eine RobotEra Prognose zu so einem frühen Stadium ist natürlich schwierig. Nehmen wir als Basis für die RobotEra Prognose 2023 den derzeitigen Preis für den Kurs in der ersten Pre-Sales Phase von 0,020 $ und den Token-Preis, der für Phase 2 angekündigt ist, von 0,025 $. Ergänzt wird unsere RobotEra Prognose 2023 durch die bereits erfolgreichen, anderen Krypto-Pre-Sales und Prognosen am Markt, wie Dash 2 Trade Prognose, IMPT Prognose und Calvaria Prognose . Dort wurden innerhalb kürzester Zeit zweistellige Millionenbeträge eingesammelt.

Die RobotEra Prognose 2023: 0,040 $

Was ist RobotEra?

Alles dreht sich um Taro, einen wunderschönen Planeten in einer Galaxie, die gerade von schweren Kämpfen zwischen Ureinwohnern und Robotern erschüttert wird. Während alle anderen umkommen, überleben einige Roboter mit menschlichem Verstand, die jetzt ihre besonderen Fähigkeiten einsetzen, um den zerstörten Planeten wiederherzustellen und noch schöner zu machen, als er jemals zuvor war.

Für Spieler bedeutet das, dass eine neue Ära beginnt, in der das gemeinsame Multiversum mit anderen Welten verbunden ist und sich dort Communitys austauschen. Als Ihr eigener Roboter können Sie selbst Spielinhalte erstellen und einzigartige digitale Gegenstände entwickeln. Bezahlt werden solche Gegenstände mit der Kryptowährung TARO. Durch den Einsatz von NFT entstehen Generationen von blühenden Zivilisationen und setzen eine lebenswerte Legende auf TARO fort.

Retten Sie den Planeten Taro und kaufen Sie im Pre-Sales den Token $Taro!

Es gibt einen Plan mit dem Titel “Die letzte Chance” des Wissenschaftlers Prosius, der in der letzten Schlacht des brutalen Krieges umkam. Kurz bevor er starb, konnte er jedoch noch bis dato nicht aktivierte Roboter zum Leben erwecken und setzte damit die Grundlage für ein neue Generationen auf dem Planeten. In RobotEra, einem Play-to-Earn-Game, sind insgesamt sieben Völker beteiligt, die jeweils auf ihrem Planeten leben und jetzt gemeinsam den Planeten Taro wiederbeleben.

Gemeinsam nehmen sie diese große Herausforderung an und geben sich alle Mühe, zusammen neue Generationen und angenehme Lebensbedingungen auf Taro zu schaffen. Der Utility-Token $TARO gibt Spielern den Zugang zur Spielebene und lässt sie in die Welt der Planeten und Roboter eintauchen.

RobotEra Prognose 2024: Der Pre-Sales geht weiter

RobotEra ist ein digitales Rollenspiel, ein Role-Playing Game, (RPG). Diese Spiele sind bei Nutzern überaus beliebt und der Markt wächst kontinuierlich. Abgesehen davon, dass RobotEra auch ein Blockchain-Game und ein P2E-Game ist, ist der Aspekt, dass die Spieler in die Rolle eines Roboters schlüpfen, eines der Erfolgsgarantien des Projektes. Die Sparte der Rollenspiele am PC und der Playstation wurde von Newzoo genauer untersucht und das ist dabei herausgekommen:

Key Facts zum Markt für digitale Rollenspiele wie RobotEra

Rollenspiele liegen am PC auf Platz 3 und bei Spielkonsolen auf Platz 6 der beliebtesten Video-Games

Direkt zum Pre-Sales von RobotEra

Die durchschnittliche Stundenanzahl für Rollenspiele liegt bei 18,8 Stunden pro Monat und damit auf Platz 6

Pro Monat spielen Spieler durchschnittlich 1,43 Rollenspiele

37 % der Spieler von RPGs sind verheiratet

15 % davon arbeiten im Finanzsektor laut AARKI

Im Jahr 2022 wird der Umsatz im Sektor voraussichtlich 76,90 Mrd. $ betragen

Die Wachstumsrate liegt bis 2026 auf über 10 % und Umsatz steigt auf 113,50 Mrd. $

In-App-Käufe sollen bis Ende 2022 über 130 Mio. $ Umsatz erreichen

Die meisten Umsätze für digitale Rollenspiele werden in China generiert

Spieler mögen vorrangig Rollenspielen, in denen sie mit anderen Spielern interagieren können. Das Metaversum ist dafür wie geschaffen und neben mittelalterlichen Fantasy-Themen sind es vor allem Roboter und Multi-Player-Universen mit NFT gefragt. RobotEra ist ein solches Spiel, das alle Aspekte auf einer Plattform vereint und besonders attraktiv für Privatanleger ist, da es den Utility-Token, der Zugang zum Spiel gewährt, jetzt im Pre-Sales anbietet.

Angesichts der Tatsache, dass der gesamte Gaming-Markt stark im Wachstum ist und Analysten aus fast allen Ländern großartige Marktzuwächse und überdurchschnittlich hohe Umsatzzahlen erwarten, lautet unsere RobotEra Prognose 2024: +1,00 $.

Daher schnell für ab 0,020 $ im Pre-Sales einsteigen.

Was ist ein Play-2-Earn-Game?

Das Metaversum zeigt uns regelmäßig die aufregenden Möglichkeiten, die die Blockchain hat. Zusammen mit dem Know-how aus dem Gaming-Sektor, der schon viele Jahre und Jahrzehnte besteht, konnten neue Geschäftsmodelle entwickelt werden. Investoren sind an diesem Markt sehr aktiv und haben 2020 laut DappRadar Investitionen in Höhe von 2,5 Milliarden USD getätigt.

Finanzexperten schätzen das wirtschaftliche Potenzial des dezentralen Metaversums auf einen Markt von mindestens 8 Billionen USD. Außerdem sagt DappRadar vorher, dass 2020 der Umsatz gegenüber dem Vorjahr um 150 % höher lag als 2019. Im März 2022 spielten mehr als 1,22 Millionen Menschen weltweit Play-2-Earn-Games. Das entspricht 52 % der Aktivitäten auf Blockchains.

Morgan Stanley: P2E-Games bei 8 Billionen USD

Morgan Stanley sagt dem Markt eine große Veränderung voraus, denn die Massenadaption steht kurz bevor. Allein in China soll der Umsatz bei 8 Billionen USD liegen.

Angesichts großer technologischer und regulatorischer Hürden wird es laut dem US-amerikanischen Investmentbanking-Unternehmen zwar noch einige Jahre dauern, bis die Entwicklung wirklich massentauglich ist

Es ist aber schon jetzt klar, dass das Metaversum das mobile Internet durch seine immersiven Erlebnisse nachhaltig verändern und vielleicht sogar verdrängen wird.

Strategische Spiele, zu denen auch Calvaria gehört, stehen bei den Usern besonders weit oben auf der Liste der beliebtesten Genres. Udonis berichtet, mit Bezug auf statista.de, dass in den USA im Jahr 2021 die folgenden Sparten des Gaming-Sektors die höchsten Umsätze verzeichneten:

Puzzle (21,18 %)

RobotERa (0,020 $)

Casino (18,9 %)

Strategiespiele (17,17 %)

Rollenspiele RPG (14,23 %)

Simulationen (10,4 %)

Shooter (5,56 %)

Lifestyle (3,86 %)

Sport (3,4 %)

AR / VR (1,67 %)

Fahrsimulationen (1,6 %)

Arkadespiele (1,34 %)

Kartenspiele (0,62 %)

Wenn Sie mehr über Calvaria wissen möchten, dann empfehlen wir die Calvaria Prognose .

RobotEra Prognose 2025: Rauf auf +3,00 $

Mit dem Konzept von Play-2-Earn bestreitet RobotEra den Weg der beliebtesten Video-Games der Gen Z, den Millennials und der Gen X. Wie die nachfolgende Grafik zeigt, sind es besonders diese drei Zielgruppen, die von RobotEra angesprochen werden. Sie verbringen die meiste Zeit mit dem Spielen von Games und 38 % der Männer dieser Gruppe spielen mehr als 5 x pro Woche Videospiele.

Um die RobotEra Prognose 2025 zu erstellen, haben wir uns auch das Verhalten der Zielgruppe mit Blick auf NFT angesehen. Bybit.com fand heraus, dass es hauptsächlich die Altersgruppe von 18- bis 44-Jährigen ist, die sich für das Traden mit NFT interessiert. Diese Aussage bestätigt auch die Aussagen der oberen Grafik, wonach sich RobotEra wirklich perfekt auf die richtige Zielgruppe ausgerichtet hat.

Dass NFT als Technologie nicht mehr vom Markt verdrängt werden kann, zeigt auch die Befragung der Teilnehmer einer anderen Statistik, in der 40,1 % angaben, schon einmal etwas von NFT gehört zu haben. 13,4 % gaben zusätzlich an, zwar davon gehört zu haben, aber nicht verstanden zu haben, was NFT sind.

Damit sind mehr als die Hälfte der Befragten bereits mit NFT in Kontakt gekommen, was unglaubliche Marktchancen eröffnet. Auch die knapp 50 % derjenigen, die bisher noch nichts von NFT gehört haben, sind als Zielgruppe ideal. Sie lassen sich beispielsweise mit niedrigen Einstiegshürden wie bei RobotEra überzeugen.

Daher lautet unsere RobotEra Prognose 2025: $TARO geht rauf auf über 3,00 $! 🚀

Erinnerung: Pre-Sales bereits ab 0,020 $

Was bedeuten niedrige Einstiegshürden?

Niedrige Einstiegshürden deuten an, dass in diesem Fall die Käufer von Kryptowährungen eine intuitiv bedienbare Oberfläche vorfinden und mit wenigen Klicks den notwendigen Utility-Token TARO kaufen können.

Spielerisch werden Anfänger an das Krypto-Trading herangeführt, in dem sie im Spiel digitale Items mit Coins erwerben können. Auch die NFT-Technologie wird berücksichtigt, bei der Spieler diese später über Marktplätze handeln können.

Die niedrigen Einstiegshürden von RobotEra zeigen sich auch beim Prozess des Token-Kaufs, der denkbar einfach gehalten wurde.

Wie kann ich RobotEra kaufen? Anleitung

RobotEra ist im Pre-Sales verfügbar und das erst seit wenigen Tagen. Für Sie als ausgewählter Kundenkreis bedeutet das, Sie kaufen die Token zu einem absoluten Niedrigpreis ein. Mit jeder neuen Phase steigt der Tokenpreis automatisch leicht an, was viele Vorteile für Sie bringt. Schon jetzt könnten Sie also von der Wertsteigerung des TARO profitieren und müssen dafür lediglich die ersten Coins für mindestens 20 USDT kaufen.

Pre-Sales Preis pro TARO Phase 1 0,020 $ Phase 2 0,025 $ Phase 3 0,032 $

Schritt 1: Metamask oder Trustwallet nutzen

Für ein gutes Erlebnis am Desktop ist die MetaMask Wallet zu empfehlen. Mobil sollten Sie auf die Trustwallet zurückgreifen. Beide Wallets sind ideal, da sie alle ERC-20 Token, die auf Ethereum basieren, unterstützen und den Stablecoin USDT führen, an den der $TARO gebunden ist. Oder schnell hier klicken: Jetzt Taro kaufen!

Schritt 2: ETH oder USDT kaufen

In beiden Wallets müssen Sie sich zunächst registrieren und den Anweisungen dort folgen. Sie werden zur Verifizierung aufgefordert, was gesetzlich vorgeschrieben ist und von beiden Anbietern penibel umgesetzt wird. Ohne diese Verifizierung erhalten Sie keine Coins oder können diese nicht zur Auszahlung bringen. ETH oder USDT können beispielsweise bei eToro günstig gekauft werden.

Schritt 3: Wallets verbinden

Sobald Sie die notwendigen USDT oder ETH in der Wallet haben, müssen Sie die Webseite von RobotEra besuchen und dort die Wallets miteinander verbinden. Das geht ganz einfach über das Scannen des QR-Codes auf der Pre-Sales-Webseite.

Schritt 4: Pre-Sales Token anfordern

Sobald alle Pre-Sales ausverkauft sind, erhalten Sie per E-Mail alle notwendigen Informationen, um die Token in Ihre Wallet zu transferieren. Das geschieht automatisch und Sie müssen sich nach dem Anfordern der Token um nichts mehr kümmern.

Jetzt zum RobotEra Presale und Token anfordern!

RobotEra Prognose 2026: Diese Roboter werden siegen!

Aufgeteilt in 7 Roboter-Lager, versuchen die Gruppen einander zu unterstützen, um Taro wieder in bessere Zeiten zu führen. Sie arbeiten mit ihren jeweils einzigartigen Fähigkeiten zusammen.

Mirko Basil, Gründer und CEO von UniX Gaming, drückte es so aus:

„Es war nie Play-to-Earn, es war immer Play-and-Earn. Wir fügen Krypto als Verdienstvehikel zum Spielen hinzu.“

Quelle: https://blockworks.co/news/play-and-earn-is-fixing-gamefi/

Dass Fantasy-Games und NFT bei Spielern beliebt und erfolgreich sind, zeigt auch die Prognose von Valuates.com. Das Unternehmen sagte vorher, dass der globale Gaming-Markt bis 2026 über 389 Milliarden USD wert sein könnte. Im Jahr 2019 lag der weltweite Umsatz bei 192 Milliarden USD. Das entspricht einem Wachstum pro Jahr im Zeitraum 2021 bis 2026 von über 11 %.

Es sind vorwiegend unabhängige Games, die enorm wachsen, wie die oben stehende Grafik von Play-to-Earn.online zeigt. Nach den Plattformen, die die Infrastrukturen bereitstellen, investieren Anleger hauptsächlich in die unabhängigen Video- bzw. Blockchain-Games. Auch Projekte für das Metaverse werden immer häufiger entwickelt und finden das Interesse von großen Investoren wie A16z oder Binance Labs.

Spieleplattformen: 551 Millionen USD, 48,93 %

Unabhängige Games: 287 Millionen USD, 25,5 %

RobotEra: 0,020 $

Besonders MetaMask profitiert laut Blockworks in besonders starkem Maße von den Gaming-Trends, denn die Partnerschaft mit dem Gaming-Entwickler Game7 ebnet den weiteren Weg ins Web 3.0 für die Wallet. Game 7 ist ein Blockchain-basiertes Game mit eigener DAO, die Entwicklern ermöglicht, kryptonative Spiele zu entwickeln. Etwas Ähnliches ist übrigens auch auf RobotEra möglich.

Ein letzter Blick vor der RobotEra Prognose 2026 geht noch zur Fieldwork Studie aus dem Juni 2022. In dieser Umfrage wurden verschiedene Aspekte untersucht, die mit GameFi und P2E-Games im direkten Zusammenhang stehen.

Interessant ist dabei vordergründig die Aussage, dass 66 % der Befragten Blockchain-Games spielen, um Belohnungen oder einen besonderen Avatar / Charakter (53 %) zu erhalten. Krypto-Gamer geben dabei gerne durchschnittlich mehr Geld aus als herkömmliche Gamer, und zwar haben 76 % der Befragten bereits mindestens 1x in ein Game investiert.

Zuletzt haben wir uns noch in der gleichen Umfrage die Ergebnisse angesehen, warum Krypto-Gamer Blockchain-Games mit Kryptowährungen spielen. 60 % der Krypto-Gamer haben in der von Codaplatform angelegten Studie angegeben, dass sie Zugang zum Krypto-Trading haben und 45 %, dass sie mit den In-Game-Items beim Verkauf Geld verdienen wollen. Im Durchschnitt sind 41 % aller Gamer daran interessiert, mit den Games, die sie spielen, Geld zu verdienen!

Die RobotEra Prognose 2026 lautet: $TARO steigt auf über 5,00 $! 🚀

Wie läuft es gerade am NFT-Markt?

Manche News greifen gerne Berichte auf, in denen es heißt, der NFT-Markt sei am Ende und alles nur ein Hype gewesen. Es ist zweifelsohne so, dass der gesamte Markt gerade eher schwach aufgestellt ist, aber die Zahlen der nachfolgenden Tabelle sollten Kritiker zum Schweigen bringen.

Die Top 5 NFT-Blockchains und ihre aktuellen Kurstrends

Blockchain Transaktionen Steigerung Käufer Steigerung Ethereum 27.659 8,15 % 11.785 - 3,69 % Solana 10.574 12,90 % 5.842 14,30 % Polygon 1.650 12,55 % 1.545 - 4,33 % Ronin 6.148 17,76 % 2.519 48,18 % Cronos 87 155,88 % 28 40,00 %

RobotEra hat gerade eine strategische Kooperation mit OpenSky Finance bekannt gegeben, um das Asset Staking zukünftig auch für TARO möglich zu machen. Assets haben im Web 3.0 eine große Bedeutung und mit der Technologie von RobotEra und OpenSky können Spieler demnächst eigenes Land verwalten und an der Erschaffung neuer Welten teilnehmen. Durch NFT ist es möglich, alles, was sich der Spieler wünscht, zu erschaffen und auf der Plattform abbilden zu können.

Jetzt ins Universum investieren und Taro retten!

Das gemeinsame Multiversum von RobotEra verbindet sich mit anderen Welten und Spieler können mit den Roboter-NFT handeln und in zahlreichen Communitys partizipieren. Auch Yahoo Finance hat schon über den Start von RobotEra berichtet und vergleicht das P2E-Game mit The Sandbox oder Lego.

Die Top NFT Sales sind in den letzten 24h laut intotheblock

Mit der weiteren Grafik von intotheblock wird klar, dass der Markt zwar schwach performt, aber die Handelsvolumen pro Transaktion deutlich zunehmen.

RobotEra Prognose 2027: Einzigartige Roboter als NFT

Jetzt ist es an der Zeit, die Charaktere im RobotEra-Game genauer unter die Lupe zu nehmen. Insgesamt gibt es sieben Gruppen, und zwar Guardian Song, Ω, Justice League, Pioneer, War Academy, Lava und Desire Paradise.

Guardian Song bei RobotEra

Sie sehen es als ihre Pflicht an, Taro zu beschützen und erlauben es niemandem, den Planeten zu entweihen oder zu zerstören. Sie haben das einzige Ziel, die Zivilisation wieder aufzubauen und den vergangenen Wohlstand von Taro wiederherzustellen. Ihre Mitglieder legen Wert auf Verteidigung und ihre Begleiter haben einen höheren Punkte-Bonus integriert.

Ω bei RobotEra

Die Gruppe aus Einzelgängern unterliegt verschiedenen Machtgruppen und sie befürworten den Individualismus. Mit ihren persönlichen Fähigkeiten wollen sie die Richtung der Entwicklung positiv beeinflussen und haben dafür einzigartige Angriffstechniken erlernt.

Justice League bei RobotEra

Diese Roboter stehen für Gerechtigkeit und das Streben nach Fairness. Sie sind zielstrebig, haben einen ausgeprägten Sinn für Gerechtigkeit und tolerieren nicht die kleinste Abweichung vom Weg. Ihre Mitglieder legen Wert auf Moral und ihren Gefährten gewähren sie höhere Punkte für die Gewichtung der Moral.

Pioneer bei RobotEra

Das sind die Pioniere der Roboter-Gemeinschaft. Sie befürworten eine kontinuierliche Entwicklung und Expansion, mit dem Ziel, die Ressourcen vom Planet Taro zu integrieren. Sie haben für das Erreichen ihrer Ziele eine langfristige Roadmap erstellt. Zu ihren treibenden Kräften gehören das Meer und die Sterne. Sie legen Wert auf Angriff sowie Geschwindigkeit und verteilen an ihre Anhänger extra Punkte.

War Academy bei RobotEra

Diese Roboter sind von Wissen und Technologie fasziniert, sie erforschen für ihr Leben gern das Unbekannte. Das Einzige, was sie wirklich beeindrucken kann, ist, wie sie “ihre Festplatte” füllen können. Aber man sollte diese Roboter nicht unterschätzen, denn sie sind trotzdem eine Kriegsgruppe und legen Wert auf Gefährten mit ebenso besonderen Fähigkeiten.

Lava bei RobotEra

Sie durchbrechen die Grenzen der Zivilisation und vollbringen echte Wunder. Lava glauben, dass jeder mutig sein sollte und sich der neuen Realität auf dem Planeten Taro stellen muss. Sie stellen sich jeden Schwierigkeiten und gelten als überaus geschickt im Kampf. Daher müssen ihre Mitglieder ebenso Wert auf Angriffe legen und nicht den ersten Schritt im Zweikampf scheuen.

Desire Paradise bei RobotEra

Es wird angenommen, dass sieben Emotionen und sechs Wünsche der wertvollste Reichtum ist, den Gott den Menschen hinterlassen hat. Doch diese Gruppe versucht, die Last der auferlegten Bürde loszuwerden und in tief verborgene Wünsche einzutauchen, um dort ihr eigenes kleines Universum zu erreichen und unendliche Macht zu erlangen. Moral steht für sie ganz oben auf den gewünschten Eigenschaften ihrer Begleiter.

Hier gehts direkt zu den NFT

Die Begleiter der Roboter

Treue Partner und fleißige Helfer, so könnten die Gefährten beschrieben werden. Sie sind mit unterschiedlichen Fähigkeiten und Attributen ausgestattet und können beispielsweise zum Einsammeln von Rohstoffen oder dem Abbau von Mineralien eingesetzt werden. Sie errichten Fabriken und haben stets eine eigene Seele. Diese spiegelt der NFT wider, der gegen Einkommen verkauft werden kann. Sie erhalten diese NFT im Spiel als Belohnungen.

Bei so viel spannendem Game-Play in einem einzigen Spiel, kann die RobotEra Prognose 2027 nur weiter hochgehen und wir legen uns auf 1 $TARO = 8,00 $ fest! 🚀

Wie kann man bei RobotEra Geld verdienen?

Eine Kurs-Prognose ist grundsätzlich stark davon abhängig, welchen Mehrwert die Anwender in dem Projekt sehen. Ein schönes Spiel allein mag für einige reichen. Als Privatinvestor aber schaut man genauer hin, wenn man in ein frühes Projekt einsteigt. Bei RobotEra kann man nicht nur ein interessantes P2E-Game spielen, sondern auch beträchtliche Einnahmen generieren, indem man im Spiel unter anderem heilige Bäume kultiviert, Token stakt, NFT verkauft oder Werbung macht.

Die Entwickler haben genauestens darauf geachtet, nicht nur den Spielern ein Erlebnis zu bieten, sondern sie auch für den Wiederaufbau von Taro zu belohnen. Dies geschieht über RobotEra NFT, die als digitale Assets in Form von ERC-1155 Standards für die Begleiter der Roboter und als ERC-721 Tokenstandard für den Aufbau von Land bzw. Kontinenten realisiert werden. Um die Knappheit von NFT sicherzustellen, werden diese Token und ihr maximaler Bestand in einem Smart Contract definiert und entsprechend begrenzt.

TARO verdienen RobotEra: Play-to-Earn NFT handeln ✅ TARO staken ✅ Veranstaltungen ✅ Mining ✅ Landverwaltung ✅ Transaktionen ✅ Hier entlang zum Pre-Sales 🚀

Wie funktionieren die RobotEra NFT?

Robot NFT

Jeder Spieler in RobotEra wird durch einen digitalen Robotercharakter repräsentiert. Diese digitalen Identitäten verwenden die Spieler, wenn sie sich zum ersten Mal in das Spiel-Metaverse einloggen. Die Identitätsinformationen sind stets einzigartig und in einem 3D-Avatar für die Reise zum Planeten Taro hinterlegt. Spieler, die keinen RobotEra NFT kaufen möchten, haben die Möglichkeit, über ein Zufallsprinzip ausgewählt zu werden und eine Standard-Identität für das Roboter-Universum zu erhalten.

Land NFT

Auf Taro gibt es sieben verschiedene Arten von Land, das unterschiedliche Topografien aufweist und über individuelle Ressourcen verfügt. Spieler können diese frei erschaffen und erkunden. Um ein Grundstück auf Taro kaufen zu können, benötigen die Spieler zunächst einen Roboter Avatar. Die Ländereien werden über Airdrops ausgegeben oder sind zum Kauf verfügbar.

Sie sind das eigene Universum, die eigene kleine Welt, das Land, in dem die Spieler genau das tun, was sie möchten. Eine Welt, die nur ihnen gehört und sie Häuser bauen, Rohstoffe abbauen und Roboter-Gefährten erstellen können.

Roboter-Gefährten NFT

Die Begleiter der Roboter haben eine wichtige Aufgabe und sind eine wertvolle Hilfe auf dem Planeten Taro. Sie helfen den Robotern beim Überleben in der neuen Welt und erledigen wichtige Aufgaben des täglichen Lebens. Die Begleiter werden von den Spielern im Spiel erstellt und sind ein einzigartiges Kunstwerk, mit individuellem Stil, der personalisiert und angepasst werden kann.

Als NFT können die Begleiter der Roboter gehandelt werden, was für zusätzliche Einnahmen sorgt. Auch die vom Spieler erstellen Gebäude generieren entsprechende NFT, die auf dem RobotEra-Marktplatz gehandelt werden können.

RobotEra Prognose 2028: Die Besonderheiten des P2E-Games

Innerhalb des Metaversums rund um den Planeten Taro gibt es eine Vielzahl an Funktionen, Charakteren, Eigenschaften und Aufgaben für die Spieler. Aber jeder Spieler kann auch ein Entwickler sein, denn die Plattform bietet benutzerdefinierte Tools, um digitale Assets innerhalb des Spiel zu erstellen. Die Entwicklung erfolgt dabei ohne Codierung, Spieler müssen lediglich die $TARO-Token halten, um an den unterschiedlichsten Battles teilzunehmen.

Die native Währung des Projektes ist der Utility-Token, der auf dem Ethereum-Netzwerk basiert. Mit ihm betreten Spieler die Welt des Blockchain-Games, das nicht nur das P2E-Konzept, sondern auch das Player-vs-Player Konzept verfolgt.

Der Pre-Sales ist in drei Phasen aufgeteilt, die Tokenomics übersichtlich und fair gestaltet. Der Token wird von Gamern, Entwicklern und Publishern im gesamten Ökosystem von RobotEra verwendet. Für die RobotEra Prognose 2028 haben wir auch berücksichtigt, dass die Entwickler des Projektes die Tokenverteilung inklusive der zukünftigen DAO und der Veröffentlichung des Token auf dezentralen Handelsplattformen integriert hat. Das ist sehr vorausschauend und wird selten von Entwicklern zu einem so frühen Zeitpunkt in der Entwicklung berücksichtigt.

Sie suchen weitere Investitionsmöglichkeiten? Wie wäre es mit umweltfreundlichen Kryptowährungen?

RobotEra Prognose 2028: 20,00 $ 🚀

Tokenverteilung RobotEra

Menge in Millionen Anteil Preis Kapital in Millionen Institutionelle Investoren 36 2 % 0,12 $ Pre-Sales Phase 1 90 5 % 0,020 $ 1,80 $ Pre-Sales Phase 2 90 5 % 0,025 $ 2,25 $ Pre-Sales Phase 3 90 5 % 0,033 $ 2,88 $ Team 180 10 % Berater 54 3 % Belohnungen P2E 450 25 % DAO 594 33 % DEX Liquidität 54 3 % ECO Fund 162 9 % Gesamt 100 %

RobotEra Prognose 2029: Stärke des Stablecoins USDT

Weltweit gibt es schätzungsweise über 300 Millionen Krypto-Trader, so sieht es zumindest diese Webseite. Das entspricht mehr als 3,9 % der Weltbevölkerung. Die meisten Trader finden sich in Indien, gefolgt von den USA, Nigeria, Vietnam und Großbritannien. Die meisten Trader pro Kontinent befinden sich in Asien, gefolgt von Europa mit 38 Millionen Tradern.

Die EU hat besonders die Stablecoins im Blick, da ihre rechtliche Beurteilung noch nicht abschließend geklärt ist. Aber die Verantwortlichen haben erkannt, dass Stablecoins im Ökosystem der Kryptowährungen eine besondere Rolle zukommt. Der größte Stablecoin ist Tether, der an den Kurs des US-Dollars gebunden ist. Stablecoins dienen allgemein als Bindeglied zwischen Fiat und Kryptowährungen und erlauben es Tradern, Coins einfach und schnell gegen Fiat zu tauschen.

EU: Die Verwendung von Stablecoins innerhalb des Krypto-Asset-Ökosystems hat sich in den letzten Jahren vervielfacht.

Quelle: https://www.ecb.europa.eu/pub/financial-stability/macroprudential-bulletin/html/ecb.mpbu202207_2~836f682ed7.en.html

Angetrieben von der Stärke des USDT zog das durchschnittliche vierteljährliche Handelsvolumen im Jahr 2021 von Stablecoins (2,96 Billionen USD) fast gleichauf mit dem Handelsvolumen von US-Aktien an der New Yorker Börse (3,12 Billionen USD). An der Hälfte der Transaktionen ist Tether beteiligt.

Die überzeugenden Leistungen von Stablecoins wie Tether haben dazu geführt, dass trotz der hohen Dynamik am Markt die Marktkapitalisierung aller Kryptowährungen wieder auf 2 Billionen USD gestiegen ist, so Cryptorank .

Selbst die FTX-Pleite konnte den Stablecoins wie USDT nicht schaden, denn innerhalb der letzten 30 Tage stieg das gesamte Handelsvolumen um über 192 %, allen voran der USDT.

Da der neue Krypto-Pre-Sales von RobotEra am USDT ausgerichtet ist, haben Anleger den großen Vorteil, dass die Risiken der Volatilität gemindert sind. Ebenso sind andere Coin-Launch häufig an Stablecoins gebunden. Das hat natürlich auch seine Gründe, denn wie das aktuelle Kurs-Chart von USDT zu EUR zeigt, ist der Kurs überaus robust gegen Spannungen am Krypto-Markt.

Derzeit sind die Nachrichten kaum eingegangen und sind sie schon wieder veraltet, die FTX-Pleite hält Anleger in Atem. Doch der Stablecoin steigt gegen Abend weit nach oben. Daher lautet unsere RobotEra Prognose 2029: +40 $ pro $TARO möglich.

RobotEra Prognose 2030: Großartige Aussichten

Im Jahr 2022 hatte die NFT-Plattform OpenSea über 1 Million Nutzer und verzeichnete mehr als 121,7 Millionen Aufrufe. Sie gehört damit zu den Top 500 Most Visited Websites im Alexa-Ranking. Interessierte können dort über 80 Millionen NFT handeln. Der Großteil der Kunden ist aus den USA, mit 23 %. Der Umsatz im Jahr 2021 lag bei 365 Millionen US-Dollar und das jährliche Handelsvolumen lag bei ca. 2 Milliarden US-Dollar laut earthweb .

Dies sind nur einige wichtige Zahlen aus der Branche, die belegen, wie einzigartig das Potenzial von RobotEra ist. Auch die Übersicht der Key Metrics und die Zahlen zum Preis zeigen laut crypto.com deutlich, dass Spiele wie The Sandbox enorme Fangemeinden rund um den Globus aufgebaut haben.

Die RobotEra Prognose 2030: 🚀 +100,00 $

FAQs: Häufig gestellte Fragen zur RobotEra Prognose 2030

Wo kann ich RobotEra kaufen?

Derzeit ist der Token $TARO von RobotEra im Pre-Sales erhältlich und kann ausschließlich über den oben stehenden Link gekauft werden.

Wie kann ich RobotEra kaufen?

RobotEra bietet mit MetaMask oder der Trustwallet ein schnelles Verfahren zur Registrierung, Aufladung und Tausch gegen ETH oder USDT. Mit einem dieser beiden Kryptowährungen kaufen Sie ganz einfach Taro über die Pre-Sales-Webseite und fordern Ihre Token an.

Wie ist die RobotEra Prognose 2050?

Da die RobotEra Prognose 2030 schon bei über 100,00 $ steht, gehen wir für die RobotEra Prognose 2050 von über 200,000 $ und mehr aus.

Ist RobotEra GameFi?

Ja, als Play-to-Earn-Game gehört RobotEra zu den führenden Blockchain-Games und kombiniert spielerisch Gaming und Trading von Kryptowährungen.