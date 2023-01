RobotEra könnte der nächste große Metaverse-Coin werden: So kann man jetzt in den Roblox Space investieren

In den vergangenen Jahren nahm die Nachfrage nach Metaversen deutlich zu. Während der Corona-Pandemie explodieren die Nutzerzahlen auf Roblox und Co. förmlich. Aktuell entsteht ein völlig neues Metaverse-Projekt, welches möglicherweise ein gehöriges Potenzial in sich birgt. In diesem Artikel erfahren Sie alles über RobotEra und wie Sie den passenden Token dazu kaufen können.

Metaversen sind beliebter denn je. Kein Wunder, Kinder und Jugendliche verbringen ihre Zeit immer mehr online und treffen Freunde in digitalen Welten. Dabei geben sie ihr Taschengeld gerne mal auch für In-Game-Items aus.

Auch in der Kryptowelt zeigten diese Welten bereits ihr Potenzial. The Sandbox und Decentraland konnten sich in den vergangenen Jahren über Tausende Nutzer freuen. Immer mehr Unternehmen setzen sich mit der Thematik rund um die Metaversen auseinander. In Bezug auf Werbung könnte hier großes Potenzial für Firmen entstehen.

Laut Berichten auf Citivelocity.com geht man davon aus, dass der Markt der Metaversen in Zukunft auf rund 13 Billionen USD steigen könnte. Die Experten könnten sich vorstellen, dass die Anwendungsmöglichkeiten den Plattformen bald deutlich komplexer werden.

„Benutzer sollten zunehmend in der Lage sein, auf eine Vielzahl von Anwendungsfällen zuzugreifen, darunter Handel, Kunst, Medien, Werbung, Gesundheitswesen und soziale Zusammenarbeit. Ein geräteunabhängiges Metaverse wäre über PCs, Spielkonsolen und Smartphones zugänglich, was zu einem großen Ökosystem führen würde.“

RobotEra setzt auf Play to Earn

Derzeit arbeitet ein Entwicklerteam daran, in dieser rentablen Branche Fuß zu fassen. Mit Robotera soll eine digitale Welt entstehen, die „The Sandbox“ ähneln soll. Die Benutzer sollen ihr eigenes Land besitzen und dort Häuser, Hotels, Spiele und wertvolle Gärtnern erbauen können.

Es soll eine Vielzahl an Anwendungsmöglichkeiten bieten, wodurch jeder Spieler etwas finden sollte, mit dem er sich die Zeit vertreiben möchte. Hierbei wird der Fokus auf dem Play to Earn Prinzip liegen. Die Entwickler möchten ihren Anwendern rentable Wege ermöglichen, sich ein kleines oder großes Einkommen zu generieren. Laut ihren Aussagen soll es bald sogar möglich sein, mit RobotEra für den Familienunterhalt zu sorgen.

Dabei sollen die Spieler künftig selbst wählen können, wie sie eTARO Token verdienen möchten. Wer sich auf Immobilien spezialisieren möchte, kann Häuser erbauen und diese im Anschluss vermieten. Spieler, die sich lieber ins Grüne wagen möchten, können auf ihrem eigenen Land wertvolle Bäume züchten oder Pflanzen und Rohstoffe anbauen und diese nach der Ernte im NFT Markt verkaufen.

Doch auch Spiele sollen in der RobotEra Welt nicht zu kurz kommen. Die Benutzer werden die Möglichkeit haben, auf ihrem Land Spiele zu erbauen. Diese können dann, gegen eine Gebühr, von anderen Gamern genutzt werden.

Durch diese zahlreichen Möglichkeiten soll mit RobotEra ein gesundes Ökosystem entstehen, in dem jeder Spieler von anderen Nutzern und seinen Erzeugnissen profitieren kann. Besonders sicher soll dies durch die separate Kryptowährung werden. Der RIA Token wird als Handelsmünze genutzt werden können. Das Belohnungssystem soll jedoch über das eRIA Modell laufen.

Durch die Integration von NFTs und der breiten Möglichkeit, mit RobotEra Geld zu verdienen, erhält das Projekt viel Potenzial. Die zahlreichen Anwendungsmöglichkeiten, die die Entwickler planen könnten das Spielerlebnis in Zukunft abrunden. Sollte das Roboter-Metaverse die Nutzer überzeugen, könnte sich eine nachhaltige Nachfrage nach den Token ergeben. Davon würde auch der TARO Preis profitieren.

Alle Items, wie Häuser, Länder, Charaktere und Items werden auf NTFs basieren. Demnach werden sie in den Besitz der Spieler übergehen. Das Entwicklerteam ist von dem Nutzen der non fungiblen Token überzeugt und zeigt dies in einem Twitter Post.

NFTs erzeugten in den vergangenen zwei Jahren einen Hype. Immer mehr Kryptowährungen und Games möchten diese in ihr Ökosystem integrieren. Sie machen das Erlebnis rund um die Coins individueller und sicherer.

Eine digitale Welt in Roboter-Design

Die Entwickler beschreiben ihr Metaverse als „Sandbox-ähnliches“ Projekt. Dennoch wird es sich in einem Faktor sehr von anderen unterscheiden. Die Welt und ihre Spieler sollen in Form von Robotern erscheinen.

Jeder Spieler erhält zu Beginn einen NFT basierten Roboter. Nutzer, die sich kein persönliches Modell kaufen möchten, erhalten einen Standard-Robo. Dieser wird zum Spielcharakter der Gamer und wird sie von nun an durch die Welt begleiten.

Zum Spielstart werden sich die Roboter-Gamer außerdem für einen Kontinent entscheiden, auf dem sie leben möchten. Es soll sieben verschiedene geben, die alle eine persönliche Geschichte und ein individuelles Design aufweisen.

Der RobotEra Vorverkauf beginnt und nimmt 320.000 USD ein

Der Presale der TARO Token begann bereits vor einigen Wochen. Über die Feiertage zeigte sich bisher keine sehr große Nachfrage. Dennoch wurden bereits Coins im Wert von 320.000 USD verkauft.

Der Vorverkauf ist in drei Phasen unterteilt. Die erste Stage ist bereits zu über 20 % abgeschlossen. In den künftigen Abschnitten werden sich die Preise wie folgt anheben:

1. Stage: 90,000,000 – USD 0.020

2. Stage: 90,000,000 – USD 0.025

3. Stage: 90,000,000 – USD 0.032

Sollte der Presale erfolgreich abgeschlossen werden, würde das Projekt also 6,9 Millionen USD einnehmen. Investoren, die besonders früh in das Projekt investieren möchten und den reduzierten Vorverkaufspreis nutzen wollen erhalten im folgenden Abschnitt eine einfache Schritt für Schritt Anleitung.

TARO Token kaufen: Eine Schritt für Schritt Anleitung

Schritt 1: Krypto-Wallet verbinden

Für den Kauf der TARO Token ist eine Kryptowallet notwendig. Hier sichern Sie Ihre Kryptowährungen nach dem Einkauf. Eine Wallet ist eine digitale Brieftasche für Online-Währungen. Sollten Sie noch keine besitzen, installieren Sie diese in Ihrem Browser. Dieser Prozess ist in nur wenigen Minuten abgeschlossen.

Verbinden Sie nun die RobotEra Website mit Ihrer Krypto-Wallet über den Button „Connect Wallet“. Nur so ist ein Kauf möglich.

Schritt 2: USDT oder ETH aufladen

Sie werden die TARO Token mit USDT oder ETH Münzen kaufen können. Sollten Sie keine dieser Coins besitzen, laden Sie Ihre Wallet im Vorfeld mit der nötigen Anzahl an Münzen auf.

Eine Bezahlung über Kreditkarte ist derzeit nicht möglich. Wählen Sie im Anschluss eine der Zahlungswege und fahren Sie mit dem Kauf fort.

Schritt 3: Kauf abschließen

Sobald Sie sich für einen Zahlungsweg entschieden haben, wird sich ein Handelsfenster öffnen. Geben Sie hier an, wie viele Token Sie kaufen möchten. Überprüfen Sie Ihre Angaben und bestätigen Sie diese im Anschluss über die Schaltfläche „Buy Now“. Nun ist Ihr Kauf abgeschlossen.

Nach einem erfolgreichen Vorverkauf werden Sie die Token für sich beanspruchen können. Erst dann werden Sie Ihnen in Ihrer Wallet angezeigt.