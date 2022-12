Roblox Aktienpreis kollabiert: lauert hier eine Chance für das Metaverse Game von RobotEra?

Die Roblox Aktie erlebte in den vergangenen zwei Jahren einen deutlichen Anstieg. Die Nachfrage zog besonders während der Corona-Pandemie deutlich an. Nun befindet sich der Preis jedoch in einer Talfahrt.

Könnte das etwas mit dem neuen Metaverse-Projekt RobotEra zu tun haben? Diese Frage möchten wir mit diesem Artikel beantworten. Außerdem stellen wir Ihnen das neue Roboter- Universum und den Vorverkauf vor.

Das Roblox Metaverse: Eine Erfolgsgeschichte - bisher

Im März 2021 ging Roblox mit dem eigenen Metaverse an die Börse. Die Aktie stieg schnell an und erreichte im November 2021 einen Höchststand von 143,72 USD. Doch nun kollabiert der Preis förmlich. Seit Ende Oktober fällt er immer weiter. Heute, am 18. Dezember fiel er bereits um 60 Prozentpunkte. Damit liegt der Wert eines Roblox Wertpapiers bei 27,62 USD.

Das Roblox Universum ist besonders bei Kindern beliebt. Die Benutzer der Website haben die Möglichkeit einen eigenen Avatar zu erstellen, mit dem sie dann zahlreiche Spiele entdecken können. Dabei sind der Fantasie nur wenige Grenzen gesetzt. Es kann ein Wasserspielplatz erkundet werden, in einem bekannten Themenpark, der virtuell nachgebaut wurde, kann man die neuste Achterbahn ausprobieren, oder man versucht sich als Modell auf dem Laufsteg.

Digitale Währung und Tauschmittel innerhalb des Metaverse ist der Robux. Dieser wurde erst vor kurzem veröffentlicht und ist die erste eigene Kryptowährung der Plattform. Spieler, die mit FIAT Währung Robux kaufen, können sich in der digitalen Welt damit Items oder beispielsweise VIP-Zugänge sichern.

Diese digitalen Güter zu verkaufen, ist das Geschäftsmodell der Entwickler. Der Altersdurchschnitt der Roblox-Nutzer liegt derzeit unter 13. Dennoch scheint das Modell zu funktionieren.

Doch warum sinkt der Aktienpreis seit dieser Woche?

Ein Grund könnten die Verluste sein, die im dritten Quartal entstanden sind. Die durchschnittlichen täglichen Buchungen eines aktiven Nutzers sind im Vergleich zum Vorjahr um 11 % gesunken. Demnach gibt ein Spieler, jeden Tag etwa 11,94 USD in der digitalen Welt aus.

Der Gesamtverlust des Quartals liegt laut den Angaben der Plattform bei 297,8 Millionen USD bzw. 0,50 USD pro Aktie.

Damit dürfte die Frage, warum der Aktienkurs so rapide fällt, geklärt sein. Doch betrachtete man den bisherigen Kursverlauf der Roblox-Aktie, ist es gut möglich, dass sich dieser wieder erholt. Metaversen gelten als Zukunft des Internets. Die Gründer der Plattform haben das Ziel, den Fokus der Benutzer-Gruppe zu verändern.

In Zukunft möchten sie Personen zwischen 17 und 24 Jahren ansprechen. Damit könnte auch die Kauflust der eigenen Währung wieder ansteigen, da diese Altersgruppe in den meisten Fällen bereits über eigenes, bzw. mehr Geld verfügen wird, welches sie in die digitale Welt fließen lassen können.

RobotEra– was könnte der Roblox Zusammenbruch für das Projekt bedeuten

Der Zusammenbruch der Roblox Aktie könnte für ein weiteres Metaverse-Projekt etwas Gutes bedeuten. Der Vorverkauf der RobotEra Token begann vor etwa einem Monat. Hier entsteht derzeit ein neues Metaverse-Projekt, welches sich an die Entwicklung des bereits bekanntes Sandbox- Universum richtet.

Hier werden die Spieler in die Rolle eines Roboters schlüpfen. Diese werden individuell entstehen und wiedererkennbar sein. Mit ihm werden sie die digitale Welt erkunden, Kontakte knüpfen und eigene Häuser errichten können. Sie sollen Spiele spielen, Ressourcen sammeln und große Bauwerke errichten können.

Der Fokus der RobotEra Plattform wird im Vergleich zu Roblox jedoch nicht auf Spielen und Zeitvertreib liegen. Die Entwickler möchten, dass eine Welt entsteht, in der jeder Benutzer Zugang zu zahlreichen Möglichkeiten hat, mit denen er Geld verdienen kann.

RobotEra bietet einen wichtigen Fokus: Play to Earn

Zum einen sollen die Spieler Häuser erbauen, welche im Anschluss vermietet werden können. Dadurch entsteht ein regelmäßiges Einkommen, welches in Form von TARO Token auf der eigenen Wallet landet soll.

Des Weiteren werden die Benutzer auf ihrem eigenen Land Ressourcen anbauen können. Wer sich gut um Pflanzen, Obst und Gemüse kümmert, soll die Ernte im NFT Markt an andere Spieler verkaufen können.

Wer sich dennoch auf integrierte Spiele freut, soll auch hier fündig werden. Spieler können entweder ein eigenes Spiel auf seinem Land erbauen oder andere Anwendungen testen. Auch dabei soll der Play to Earn Mechanismus integriert werden. Die Benutzer werden für einen Sieg mit TARO Token belohnt.

Doch die Entwickler sehen den integrierten Play to Earn Mechanismus nicht nur als eine Art Belohnungssystem. Sie möchten einen Schritt weitergehen und mit RobotEra eine Plattform entstehen lassen, durch die sich Spieler ein echtes Einkommen sichern können, mit dem sie künftig vielleicht sogar ihre Familie ernähren könnten.

Die derzeitige Performance der Roblox Aktie könnte für den RobotEra-Vorverkauf einige Türen öffnen. Sollten Investoren das Vertrauen in das Potenzial der Spiele-Plattform verlieren, ist es gut möglich, dass sie auf das Roboter-Universum zurückgreifen und nun diese Plattform finanziell unterstützen möchten.

Bisher nahm das Projekt bereits 28,8 Millionen USD ein. Ziel des Vorverkaufs ist es, 90 Millionen USD einzunehmen. Das Metaverse soll im nächsten Jahr veröffentlicht werden. Der Presale ist in drei Abschnitte unterteilt. In jedem, steigt der Preis für die TARO Token an.

Schritt 1: Wallet verbinden

Um Kryptowährungen handeln und kaufen zu können, ist für den Benutzer eine Krypto Wallet notwendig. Verbinden Sie im ersten Schritt also Ihre digitale Brieftasche mit der RobotEra Website. Diesen Prozess beginnen Sie über die Schaltfläche „Connect Wallet“.

Schritt 2: Zahlungsmethode wählen

Nun stehen Ihnen zwei Zahlungsmethoden zur Auswahl. Sie können Ihre TARO Token mit USDT oder ETH Münzen bezahlen. Eine Bezahlung über Kreditkarte oder Paypal ist nicht möglich. Wählen Sie eine der angebotenen Möglichkeiten und fahren Sie mit dem Kauf fort.

Schritt 3: Kauf abschließen

Nachdem Sie eine Zahlungsmethode gewählt haben, wird sich ein weiteres Handelsfenster öffnen. Geben Sie hier an, wie viel Token Sie kaufen möchten. Dabei werden Ihnen die anfallenden Gebühren angezeigt. Diese werden sofort verrechnet. Überprüfen Sie Ihre Angaben und bestätigen Sie den Kauf auf der Website über den „Buy now“ Button.

Stimmen Sie dem Kauf nun auch in Ihrer Krypto Wallet zu. Erst dann ist der Kauf erfolgreich abgeschlossen. Die gekauften TARO Token werden Ihnen noch nicht in Ihrer Brieftasche angezeigt. Sie werden sie erst nach dem erfolgreichen Vorverkauf beanspruchen können. Bei einem weiteren Besuch der Website sollte ihnen jedoch die Anzahl der Coins, die sie gekauft haben, angezeigt werden.

