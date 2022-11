Ripple CTO kommentiert den Zusammenbruch von FTX und sagt, dass es bei anderen Börsen wieder passieren

David Schwartz. Source: A video screenshot, Youtube/UNCHAIN Convention

Angesichts des plötzlichen Zusammenbruchs der großen Kryptobörse FTX, der die Märkte auf der ganzen Welt erschüttert, ist David Schwartz, Chief Technology Officer des US-amerikanischen Blockchain-Unternehmens Ripple, der Ansicht, dass nur die Durchsetzung eines Systems automatisierter Kontrollen und Gegenkontrollen verhindern kann, dass verschiedene Krypto-Führungskräfte die Fehler des ehemaligen CEO der Börse, Sam Bankman-Fried, wiederholen.

Der CTO von Ripple ist der Meinung, dass, "wenn man Milliarden von Dollar anderer Leute Geld für unbestimmte Zeit aufbewahrt, die Versuchung, mit diesen Geldern zu spekulieren, unwiderstehlich ist, wenn es keine überprüfbaren Kontrollen gibt, die eine solche Risikobereitschaft praktisch unmöglich machen, wird nichts anderes ausreichen".

Laut Schwartz ist es unwahrscheinlich, dass die Regulierungsaufsicht allein ähnliche Vorfälle verhindern kann.

"Eine Regulierung, die im Nachhinein bestraft, wird es nicht auffangen. Auch die Sorgfaltspflicht der Anleger wird das nicht tun. Natürlich werden viele Leute sagen, dass so etwas passieren könnte und wahrscheinlich auch passiert, aber sie werden mit dem Vorwurf abgeschmettert, FUD zu säen oder ein System zu stören, mit dem Menschen Geld verdienen", so der Manager.

Schwartz kommt zu dem Schluss, dass ohne die Durchsetzung eines Systems, das Krypto-Führungskräfte daran hindert, extrem riskante Investitionsentscheidungen zu treffen, während sie das Geld ihrer Kunden und Investoren verwenden, diese "Art von Dingen immer passieren wird, es sei denn, es kann nicht passieren. Die Verlockung ist unwiderstehlich. Das ist eine der wichtigsten Lektionen von FTX. Aber die meisten Menschen werden sich aktiv dafür entscheiden, diese Lektion nicht zu lernen".

Der Konkurs von FTX und die Rolle, die Bankman-Fried bei der Zerschlagung seines Unternehmens gespielt hat, hat viele führende Persönlichkeiten der Kryptosphäre dazu veranlasst, über die Bedeutung einer transparenten und verantwortungsvollen Führung mit gutem Beispiel nachzudenken.

Unter anderem hat der Mitbegründer von Ethereum (ETH), Vitalik Buterin, vor kurzem die Notwendigkeit erkannt, Regelungen einzuführen, die diejenigen abwehren, die die Blockchain-Technologie für persönliche Vorteile auf Kosten anderer nutzen wollen.

"Die Sache mit der Kryptosphäre ist, dass es eine hohe Varianz gibt, und wenn man eine bestimmte Art von Ruf hat, ist es sehr einfach, versehentlich alle Do Kwons anzuziehen", sagte der Unternehmer in Anspielung auf den höchst umstrittenen Mitbegründer des kollabierten Terra-Stablecoins

"Es ist definitiv wahr, dass ein Land, wenn es nicht klug damit umgeht, leicht als Basis für alle Do Kwon-Leute enden kann. Und das ist nicht unbedingt etwas, das ein Land will", so Buterin.

In der Zwischenzeit gehen die rechtlichen Probleme von Ripple mit der US-Wertpapieraufsichtsbehörde weiter. Anfang dieses Monats hat die Securities and Exchange Commission (SEC) beantragt, die Frist für die Einreichung aller kurzen Antworten zur Unterstützung des Unternehmens bis zum 30. November 2022 zu verlängern.

Die rechtlichen Probleme des Unternehmens mit der SEC haben lange einen Schatten auf die Expansionspläne von Ripple geworfen. Der Fall der amerikanischen Aufsichtsbehörde gegen das Unternehmen konzentriert sich auf den Vorwurf, dass sein Token ein nicht registriertes Wertpapier ist.