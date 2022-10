Die besten Reddit Kryptowährungen 2022 im Vergleich

Vielen ist die Plattform Reddit vor allem wegen Wallstreetbets und anderen Meme Aktien ein Begriff. Jedoch war 2021 das beliebteste Thema der Onlineplattform Reddit Cryptocurrency. Insgesamt wurde der Begriff Crypto 6,6 Millionen mal erwähnt.

Ob nun der Hype allein für ein massives Kurswachstum verantwortlich war, ist schwer festzustellen, jedoch hat zum Beispiel der Kurs von Doge, nachdem er im Subreddit r/dogecoin diskutiert wurde, im Jahresverlauf um mehr als 15000% zugelegt.

Vor diesem Hintergrund soll in diesem Artikel auf die 10 häufigsten empfohlenen Coins auf Reddit eingegangen und deren Wachstumspotenzial für das weitere Jahr 2022 analysiert werden. Zusätzlich werden wir auf drei weitere, häufig auf Reddit empfohlene Alternativen eingehen und uns die besten Subreddits ansehen.

Die 10 am häufigsten empfohlenen Coins auf Reddit in der Übersicht 2022

IMPT – Vielversprechender Coin im Bereich Nachhaltigkeit mit vielen Partnern Tamadoge – Bester Meme Coin mit Utility laut Reddit Luckyblock – Auf Reddit eine der führenden Plattformen im Bereich NFT Wettbewerb Bitcoin – Führende Kryptowährung mit größtem Handelsvolumen Ethereum – Die Nummer eins Blockchain für diverse Anwendungsfälle Shiba Inu – Ein Meme Coin mit einer großen Anhängerschaft auf Reddit Cardano – Die erste Blockchain, welche mit wissenschaftlichen Ansatz erstellt wurde Algorand – Wird in Reddit als Alternative zu Cardano gesehen Polkadot – Blockchain Plattform mit Interoperabilitätsprotokoll Monero – Blockchain mit starkem Fokus auf Anonymität der User

Die besten Kryptowährungen laut Reddit im Vergleich 2022

Bitcoin

Bitcoin ist der mit Abstand bekannteste Coin und laut Coinmarketcap die nach Marktkapitalisierung größte Kryptowährung. Noch immer richten sich die Kurse der meisten Altcoins nach dem Kurs der größten Währung Bitcoin. Steigt der Kurs des Bitcoins, steigen meistens auch die Kurse der Altcoins kurz darauf.

Nach einem Rückgang des Bitcoin Kurses auf knapp 4.700€ im März 2020 konnte sich der Kurs innerhalb eines Jahres auf ca. 51.000€ steigern. Den bisher aktuell höchsten Stand konnte der Bitcoin im November 2021 mit fast 57.000€ erreichen. Anschließend kam, wie auch bei traditionellen Märkten, ein starker Ausverkauf und ein Rückgang auf aktuell 20.000€.

Mit ungefähr 4,6 Millionen Mitgliedern ist der Sub Reddit r/Bitcoin für Bitcoin auch die größte Community für einen einzelnen Coin auf Reddit.

Dank der weltweit großen Akzeptanz bei Unternehmen und institutionellen Anlegern sowie des großen Rückhalts bei Reddit, erwarten Experten und Analysten in den kommenden Jahren ein weiteres Wachstum und auch neue Höchstwerte für den Kurs der weltweit größten Kryptowährung Bitcoin.

Ethereum

Ethereum ist die nach Marktkapitalisierung zweitgrößte Kryptowährung. Im Gegensatz zu Bitcoin, welcher nur zum Senden und versenden von Geld bzw. als Spekulationsobjekt dient, wird Ethereum als Plattform für Entwickler verwendet. Diese können hier verschiedene Applikationen im Bereich NFTs, Smart Contracts oder im dezentralisierten Finanzbereich erstellen.

Auf Reddit wurde hier verstärkt über die Vor- und Nachteile des Proof of Work Algorithmus diskutiert. Die Sicherheit des Netzwerkes wird hierbei, wie bei Bitcoin, über das Lösen komplizierter mathematischer Gleichungen sichergestellt. Ein großer Kritikpunkt an Ethereum waren bisher die hohen Netzwerkgebühren für das Ausführen einer Transaktion. Am 15. September diesen Jahres wurde der Algorithmus auf Proof of Stake geändert, welcher die hohen Netzwerkgebühren senken sollte.

Als Folge dessen wird Ethereum ein „Triple Halving Event“ durchlaufen, welches laut Experten und Reddit Usern das Angebot an Ethereum Coins um bis zu 80% verringern soll. Dies könnte den Preis mittelfristig auf bis zu 5000$ steigen lassen.

Shiba Inu

Der Shiba Inu Coin ist mit dem Dogecoin der bekannteste Meme Coin im Bereich Cryptocurrency auf Reddit. Der Subreddit für Shiba Inu hat über 470.000 Mitglieder und führte so 2021 zu einem regelrechten Hype auf Reddit und damit auch zu massiven Kursgewinnen.

Im Gegensatz zu Dogecoin will sich Shiba Inu jedoch auf dem Markt auch als ein Meme Coin mit diversen Anwendungsfeldern positionieren. So werden mehr und mehr Projekte im SHIB Ökosystem entwickelt, wie 2021 über die Einführung von ShibaSwap. Hierbei handelt es sich um eine dezentrale Börse, ähnlich wie dYdX oder Uniswap, welche auf der Ethereum Blockchain basieren. Zusätzlich zu der Möglichkeit, Tokens zu tauschen, bietet die Exchange aber auch einen NFT Marktplatz und einen Staking Mechanismus an.

Für die Zukunft liegt der Fokus der Entwicklung bei Shiba Inu laut den Entwicklern im Metaverse Bereich. Hier soll ein eigenes Metaverse, das Oshiverse mit Schwerpunkt auf Krypto – Gaming und NFTs gelegt werden. Hierfür konnte sogar der bekannte Spieleentwickler William David Volk gewonnen werden.

Gerade das Metaverse bietet noch riesiges Wachstumspotential und somit bieten sich auch für den vielseitigen Shiba Inu Coin großes Potential für die Zukunft.

Damit stehen die Chancen gut, in naher Zukunft wieder alte Höchststände zu sehen. Experten sehen sogar voraus, dass der Shiba Inu einen Wert von 0,00015 $ erzielen könnte, wenn der Coin den Massenmarkt erreicht.

Cardano

Cardano liegt aktuell nach Marktkapitalisierung auf Platz 8 aller Kryptowährungen. Der Kurs des hauseigenen Tokens ADA liegt bei Erstellung dieses Artikels aktuell bei 0.432825 $.

Cardano ist wie Ethereum eine dezentrale Proof of Stake Blockchain. Sie wurde als effizientere Alternative zu Proof of Work Blockchains wie Bitcoin entwickelt. Die Skalierbarkeit, Interoperabilität und Nachhaltigkeit sind dem Proof of Work Algorithmus deutlich überlegen.

Cardano feierte am 28. September sein fünfjähriges Jubiläum . Am 22. September kam das letzte große Update mit der Vasil Hardfork erfolgreich an den Start. Die Entwicklung der Blockchain ist in fünf große Zeitabschnitte untereilt, wobei mit dem Vasil Update die letzte Phase der derzeitigen Basho Ära ein Ende findet.

Der Gründer von Cardano hat jüngst den Beginn der nächsten Ära namens Voltaire bekannt gegeben. Hiermit soll der Weg für die vollständige Dezentralisierung der Blockchain bereitet werden. Nach dem vorherigen Alonzo Update im September 2021 laufen auch Smart Contracts über die Cardano Blockchain.

Smart Contracts öffnen auch den Bereich für den Defi Bereich und bieten hier für den Kurs des ADA Tokens noch viel Potential nach oben. Mittelfristig könnte der Kurs des ADA Tokens nach dem Bärenmarkt leicht alte Höchststände von 3,10$ wieder erobern und sogar ein neues Allzeithoch von bis zu 5$ bilden.

Algorand

Algorand ist eine relativ neue Kryptowährung und wurde im April 2019 releast. Wie die meisten Kryptowährungen hatte Algorand seinen Höchststand im November 2021. Seitdem ist der Kurs des Coins um ca. 86% gefallen, jedoch hat dieser gerade daher jetzt laut vieler Reddit Nutzern enorme Wachstumsmöglichkeiten.

Algorand versucht das sogenannte „Blockchain Trilemma“ zu lösen. Der Lösungsansatz ist die Verwendung eines Proof of Stake Algorithmus, welcher nicht nur den Validierern eine Belohnung in Form der Stakes, sondern auch die Token Besitzer auszahlt.

Mit Algorand sollen die Merkmale Schnelligkeit und wenig benötigte Rechenleistung mehrerer etablierter Blockchains kopiert und miteinander kombiniert werden. Ein Hauptziel ist dabei die Klimaneutralität, wozu kürzlich eine Partnerschaft mit dem spanischen Unternehmen ClimateTrade abgeschlossen wurde.

Insgesamt sieht die Zukunft für den ALGO Token, welcher sich gerade bei $0,35 befindet, sobald sich der Gesamtmarkt wieder erholt, positiv aus. Die meisten Experten erwarten, dass der Coin dann wieder den alten Höchststand von 2,37$ erreicht und bis 2025 sich noch weiter positiv entwickeln wird und ein neues Allzeithoch bilden wird. Der Analyst WalletInvestors zum Beispiel geht von einem Kurs von bis zu 5,93$ im Jahr 2025 aus.

Polkadot (DOT)

DOT, der native Token von Polkadot wird hauptsächlich positiv auf Reddit diskutiert und die meisten User sehen die Kryptowährung als ein gutes Investment. Polkadot ist ein skalierbares heterogenes Multi Chain Netzwerk mit dem Ziel, die drei Probleme Interoperabilität, Skalierbarkeit sowie die Sicherheit zu lösen.

Im Gegensatz zu anderen klassischen Blockchains wie Ethereum oder Bitcoin, welche einen gewissen Grad an Generalisierung benötigen, bietet Polkadot eine Relay Chain, auf der eine Vielzahl anderer Datenstrukturen gehostet werden kann. Diese Parachains ermöglichen es Entwicklern, Anwendungen für spezielle Zwecke aufzubauen und diese mit der Relay Chain zu verbinden und zu kommunizieren.

Diese Parachain Methode ist unter den Kryptowährungen ein Alleinstellungsmerkmal und sollte den Kurs von Polkadot von aktuell 6.37 $ in naher Zukunft leicht wieder auf den alten Höchststand von 54.98 $ bringen. Der durchschnittlich zu erreichende Preis von DOT kann laut Analysten 2025 84$ erreichen.

Monero (XMR)

Von allen Privacy Coins wird Monero auf Reddit am meisten empfohlen. Grundsätzlich ist Monero eine dezentrale Blockchain-Lösung mit starkem Fokus auf die Privatsphäre und Anonymität ihrer Nutzer. Monero wurde 2014 gegründet und konnte seine Marktkapitalisierung von 2.2 Mio. € auf zeitweise fast 7 B. € steigern.

Das Monero Netzwerk verwendet Stealth Adressen und Ringsignaturen, um die durchgeführten Transaktionen stark zu verschleiern und zu vermischen mit dem Ziel, ein Nachzuverfolgen der Geldströme via Blockchainanalyse praktisch unmöglich zu machen. Nach einem Abverkauf im ersten und zweiten Quartal 2021 von 450 $, liegt der aktuelle Preis von Monero bei 147.5 $.

Sollten keine zu starken Regulierungen von Regierungen bezüglich Privacy Coins auferlegt werden, gehen Analysten und Nutzer auf Reddit von einem mittelfristigen Kurs der Kryptowährung Monero von bis zu 650 $ aus.

Dogecoin (DOGE)

Dogecoin ist wohl den meisten Menschen ein Begriff, nachdem der Kurs dieser Währung im Jahr 2021 durch Elon Musk stark in die Höhe getrieben wurde. Die meisten Nutzer auf Reddit bevorzugen Dogecoin als ersten richtigen Memecoin gegenüber Shiba Inu.

Gerade diese Verbindung von Elon Musk und Dogecoin führte auf Reddit zu vielen Anhängern für die Meme-Währung. Ursprünglich entsprachen 1050 Dogecoin circa 1 $, was einem Kurs von 0,0009 $ entspricht. Zeitweise stieg der Kurs der Währung jedoch auf bis zu 0.70 $; um dann wieder auf einen aktuellen Kurs von 0.06 $ zu fallen.

Im Gegensatz zu anderen Meme Coins, wie Shiba Inu wird Dogecoin jedoch von einigen großen Unternehmen als Zahlungsmittel neben anderen Kryptowährungen wie Bitcoin akzeptiert. So kann man bereits mit der benötigten Menge Doge entweder einen Tesla kaufen oder im Fanshop der Dallas Mavericks auf eine Shopping Tour gehen.

Auch wenn Dogecoin auf Reddit eine große Fanbase hat, kann für eine Prognose nicht außer Acht gelassen werden, dass DOGE nicht im Bereich Smart Contracts, Gaming, Defi oder NFTs aktiv ist und somit nur die Funktion als Zahlungsmittel oder Spekulationsobjekt übrig bleibt. In einem erneuten Bullenmarkt kann jedoch durch einen Hype gut wieder alte Höchststände von 0.7 $ erreicht werden und langfristig könnte der Kurs, wenn sich alte Zyklen wiederholen, auf bis zu 20 $ steigen.

Binance Coin (BNB)

Auch der Binance Coin, der native Token der Krypto Handelsplattform Binance wird auf Reddit von vielen Nutzern gelobt. Bei dem Binance Coin handelt es sich um einen sogenannten Utility Token, welcher als Zahlungsmittel für die Gebühren der dazugehörigen Kryptobörse fungiert.

Binance ist hierbei eine der größten und am meisten genutzten Börsen weltweit. Mittlerweile wird der Binance Token jedoch auch als Zahlungsmittel für andere Güter neben dem reinen Gebrauch für die Trading Gebühren bei Binance akzeptiert.

Bei Erstellung dieses Artikels lag der Kurs von BNB bei 288,76 § pro Token. Der derzeitige Preis ist also weit von seinem Allzeithoch von fast 700 $ entfernt.

Dies liegt aber wohl eher am Gesamtmarktumfeld und nicht an BNB. Der Token selbst ist inflationär. Sollte also weiterhin das Interesse an Kryptowährungen und dem Handel dieser steigen - und damit auch die Nutzerzahlen von Binance - ist die Prognose für BNB durchaus positiv.

Luckyblock (LB)

Ein Coin, welcher von vielen Nutzern als zukunftsfähig angesehen wird, ist LuckyBlock, eine relativ neue Cryptocurrency, welche erst im November 2021 auf den Markt kam. Der Subreddit für Lucky Block zählt mittlerweile bereits über 6500 Mitglieder.

Obwohl die Kryptowährung erst so jung ist, konnte sie bereits den Rekord der schnellsten Marktkapitalisierung von 1 Milliarde aufstellen. Die neue Kryptowährung versucht hierbei Transparenz und Sicherheit für den Glückspielmarkt zu bringen.

Es handelt sich bei Luckyblock um ein Token, welches auf der Binance Smart Chain gehostet wird. Nutzer können hierauf Lotterie Tickets kaufen, um bei Jackpot Verlosungen teilzunehmen und Preise zu gewinnen. Die Preise werden hierbei in der eigenen Währung LBLOCK ausgeschüttet. Der erste Preispool belief sich auf 2 Millionen $.

Auch die NFTs von LBLOCK werden auf Reddit diskutiert und könnten ein ausschlaggebendes Argument sein, jetzt bei diesen niedrigen Preisen in eine Kryptowährung mit einer so guten Zukunftsaussicht zu investieren. Analysten prognostizieren einen Kurs von 0.04 $ pro Coin für das Jahr 2025 bei einem derzeitigen Kurs von 0.0002 $.

Die besten Krypto Alternativen im Oktober 2022: IMPT, Tamadoge & Battle Infinity

IMPT

Nachhaltigkeit und die Bekämpfung des Klimawandels stehen bei immer mehr Institutionen, Unternehmen und Menschen im Fokus. Auch im Bereich Geldanlage und Investitionen gibt es mittlerweile einige Initiativen und Fonds hierzu.

Im Cryptocurrency Bereich gibt es hier bisher noch nicht viel Auswahl, jedoch ist IMPT ein grüner NFT Marktplatz, auf welchem die Nutzer Emissionsgutschriften kaufen, verkaufen und handeln können.

Für das Handeln von Emissionsgutschriften zur Reduzierung ihres eigenen CO2 Abdrucks sollen die Nutzer NFTs erhalten. Die IMPT Coins befinden sich derzeit in einem ersten Vorverkauf für einen Preis von ca. 0.025 $ pro Token.

Nachhaltigkeit und die Bekämpfung des Klimawandels sind so aktuelle und wichtige Themen, dass sich IMPT zu einem Top Pick auf Reddit und für die Geldanlage entwickeln kann.

Tamadoge

Vielen Kryptoinvestoren und Interessierten ist wohl Axie Infinity ein Begriff. Wer jedoch den Hype und massiven Preisanstieg der Kryptowährung des Play To Earn Spiels verpasst hat, hat hier die Gelegenheit in ein neues Play To Earn Spiel einzusteigen, welches vielleicht das nächste Axie Infinity sein wird.

In Tamadoge sammelt und züchtet man virtuelle Hunde, welche sich tauschen lassen oder welche man gegeneinander in Kämpfen antreten lassen kann. Benutzer erhalten als Belohnung dafür den TAMA Token.

Die TAMA Kryptowährung ist derzeit nur im Vorverkauf verfügbar und erfordert ein Mindestinvestment von 1000 TAMA (derzeitiger Kurs ca. 0.09 $). Da die Währung inflationär ist und von Anfang an ein Token Burn integriert ist, besteht hier großes Potential für einen Wertzuwachs.

Battle Infinity

Der IBAT Token ist laut Reddit derzeit einer der besten Kryptowährungen, welche man derzeit kaufen kann. Das Play To Earn Spiel ist eine Metaverse Umgebung mit NFTs. Nutzer können Teams zusammenstellen und gegen andere Teams in Ligen antreten lassen. Belohnungen für Siege in der Liga erhält der Nutzer in Form des IBAT Tokens, die hauseigene Währung von Battle Infinity.

Der Vorverkauf wurde in Rekordzeit abgeschlossen und der Token ist derzeit nur über Pancake Swap zu erhalten. Der aktuelle Kurs liegt bei 0.002 $ und hat mittelfirstig noch Potenzial nach oben.

Die wichtigsten Reddit-Seiten über Kryptowährungen

r/satoshibets

Dieser Subreddit bietet hochwertige Inhalte, von Spezialisten sowie von Nutzern, welche auf kleine noch unbekannte Projekte hinweisen. Hier werden verschiedene neue Projekte im Kryptospace vorgestellt und ihr Potential und Nutzen diskutiert.

r/saroshibets dient als Quelle, um sich über neue Tokens und Launchdates zu informieren und vielleicht in einen neuen Hype Token zu investieren bevor dieser exponentiell wächst.

r/cryptocurrency

Zusätzlich zu der Vorstellung von neuen Kryptoprojekten diskutieren hier Spezialisten auch allgemein über den hoch volatilen Markt und geben so tiefer gehende Einblicke in die Kryptowelt.

Nicht umsonst ist dieser Subreddit mit 5.5 Millionen Mitgliedern einer der größten im Kryptospace. Wir empfehlen diesen Subreddit um ein allgemeines Verständnis für das Marktumfeld zu erlangen und um neue Projekte kennen zu lernen.

r/bitcoin

Bitcoin als allererste Kryptowährung genießt immer noch großes Vertrauen unter den Reddit Nutzern. Hier wird über den Nutzen und Wert der Währung diskutiert und spekuliert.

Zusätzlich gibt es noch häufiger Einblicke und Diskussionen über unser derzeitiges Finanzsystem und wie Bitcoin als Nummer 1 der Kryptowährungen die Probleme dessen lösen kann. Hier werden sämtliche Fragen zu Bitcoin sowie seiner weltweiten Akzeptanz beantwortet. Auch wer Hilfe bei der Auswahl der passenden Wallets benötigt was wird hier fündig.

R/DeFi

Eines der derzeit wichtigsten Anwendungsfelder von Kryptowährungen ist der Defi Bereich. In diesem Subreddit werden dezentrale Finanzen diskutiert.

Die knapp 100.000 Nutzer sprechen hier über wichtige Informationen, Anwendungsbeispiele und diverse Projekte im Defi Bereich. Des Weiteren gibt es hier öfters Umfragen zu offenen Finanzsystemen. Bei Fragen zu neuen Defi Projekten und Trends ist man in diesem Subreddit richtig aufgehoben.

R/Binance

Die nach Volumen mit Abstand größte Krypto Börse hat auf Reddit auch ihren eigenen Subreddit.

Hier finden Interessenten Diskussionen zu Updates und Anleitungen zum Krypto Handel auf der eigenen Börse sowie Informationen zur hauseigenen Kryptowährung Binance Coin. Zur Zeit nehmen hier mehr als 700.000 Nutzer teil.

Wo kann man Krypto kaufen? Broker- und Börsenvergleich

Capital.com

Capital.com ist nicht nur eine Krypto Börse, auf welcher die Nutzer mehr als 480 verschiedene Kryptowährungen handeln können, sondern auch der Handel mit Rohstoffen, Aktien, Fiat Währungen und CFDs ist möglich.

Einsteigern in das Trading bietet Capital.com vollkommen kostenlose Online Kurse zu verschiedenen Themen, welche das Trading betreffen. Auch die Gebühren für den Handel sind im Vergleich zu Wettbewerbern sehr günstig. Das Unternehmen hat ca. 100 Mitarbeiter angestellt und liegt mit seinem Sitz in Zypern innerhalb der Europäischen Union.

Wer eine große Auswahl an handelbaren Assets mit hohen Sicherheitsstandards möchte, ist bei Capital.com an der richtigen Adresse.

eToro

eToro bietet ein breites Spektrum an verschiedenen Vermögenswerten an. Unter anderem sind 3031 Aktien, 76 Kryptowährungen und 264 ETFs gelistet. Wer diverse verschiedene Anlageklassen auf einer einzelnen Plattform kaufen und handeln möchte, findet bei eToro genau dies.

Der Anbieter geht zudem sehr transparent mit seiner Kostenstruktur um, welche direkt auf der Webseite einsehbar ist. Auf der Webseite findet man weiterhin kostenlose Analysen und die eToro Akademie, um das 1 x 1 des Tradings zu erlernen.

Besonders für Anfänger ist die Plattform sehr zu empfehlen, da sie ein Demokonto bietet, in dem ohne Verluste das Traden geübt werden kann.

Wie erkennt man seriöse Krypto Reddit Tipps?

Großer Subreddit: Der Vorteil von Reddit ist sein Feedbacksystem. Viele Nutzer können den Post lesen und nach oben voten.

Der Vorteil von Reddit ist sein Feedbacksystem. Viele Nutzer können den Post lesen und nach oben voten. Nur solide Posts als Quelle nutzen: Einige Nutzer versuchen auf Reddit nur einen gewissen Hype für ein Projekt zu erzeugen, um dann mit möglichst viel Gewinn auszusteigen. Wenn solide Projekte auf Reddit vorgestellt werden, gibt es meistens auch einen Link zu dem Whitepaper oder der Webseite des Projekts.

Einige Nutzer versuchen auf Reddit nur einen gewissen Hype für ein Projekt zu erzeugen, um dann mit möglichst viel Gewinn auszusteigen. Wenn solide Projekte auf Reddit vorgestellt werden, gibt es meistens auch einen Link zu dem Whitepaper oder der Webseite des Projekts. Mit anderen Quellen überprüfen: Man sollte, auch wenn man in den von uns empfohlenen Subreddits unterwegs ist, die gelesenen Informationen immer mit anderen Quellen gegenchecken und die Inhalte überprüfen.

Man sollte, auch wenn man in den von uns empfohlenen Subreddits unterwegs ist, die gelesenen Informationen immer mit anderen Quellen gegenchecken und die Inhalte überprüfen. Zusätzlich zu Reddit können andere Social Media Quellen wie Twitter als Absicherung herangezogen werden. Der von uns empfohlene Coin IMPT ist zum Beispiel dort vertreten. Hier bietet sich unter anderem auch die Möglichkeit, direkt mit dem Team der jeweiligen Währung in Verbindung zu treten und seine Fragen öffentlich zu stellen.

Reddit Krypto News: Reddit veröffentlicht eigene NFT Kollektion - Collectible Avatars

Reddit hat mittlerweile einen eigenen Marktplatz für NFTs. Die erste Kollektion sind die Collectible Avatars, welche auf Polygon laufen, einer Layer 2 Solution für die Ethereum Blockchain.

Die NFTs handeln für einen Preis von 10 – 100 $ und sind nur in Fiat Währung und nicht in Kryptowährung zu bezahlen. Das Ziel von Reddit ist es, sich hier zu einem Ökosystem zu entwickeln, welches den Nutzern von Reddit ermöglicht, ihren Lebensunterhalt über die Plattform zu bestreiten.

Reddit Cryptocurrency Erfahrungen & Unsere Empfehlungen

Das Reddit Online Forum ist der größte Treffpunkt für Analysten und Krypto-Interessenten. Hier können Nutzer - egal wie weit fortgeschritten das Wissen ist - miteinander diskutieren und neue Krypto Projekte entdecken.

Eine Kryptowährung, welche zur Zeit massiv auf Reddit diskutiert wird, ist unser empfohlener Coin IMPT. Der Kampf gegen den Klimawandel beschäftigt Politiker, Unternehmen und Privatpersonen gleichermaßen und IMPT versucht hier anzusetzen und den Kampf gegen den Klimawandel zu unterstützen.

Dies wird auch auf Reddit hervorgehoben und damit auch über das enorme Potenzial. Welches IMPT hat diskutiert.

FAQs

Welche Kryptowährungen empfehlen Reddit-User?

Zu den am meisten empfohlenen Kryptowährungen auf Reddit gehören zur Zeit IMPT und Tamadoge, da beide Coins ein innovaties Konzept verfolgen

Was sind die besten Krypto Subreddits?

Die besten Krypto Subreddits sind r/cryptocurrency, r/Bitcoin, r/DeFi und r/Binance.