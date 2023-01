Play to Earn Games 2023: So verdient man Play 2 Earn Token

Die Welt der Play to Earn Games ist aufregend und voller Chancen. Mit den richtigen Investitionen können Anleger ein gewaltiges Potenzial freisetzen und Renditen erzielen. Anleger können ihr Geld in verschiedene Aspekte des Spiels investieren, wie z.B. in digitale Häuser, virtuelle Gegenstände, Cryptocurrency, Karten und vieles mehr.

Dieser Ansatz erlaubt es Spielern, in einem sicheren, manipulationsfreien, blockchain-basierten Ökosystem zu investieren. Es ist an der Zeit, dass Anleger und Spieler sich auf diese neue Welt der Play to Earn Games einlassen und ein Teil der aufregenden und lukrativen Möglichkeiten werden.

15 Play to Earn Games 2023 auf einem Blick

Meta Masters Guild : Echtzeit-Multiplayer-Strategiespiel in einer 3D-Umgebung

Echtzeit-Multiplayer-Strategiespiel in einer 3D-Umgebung Luckyblock Casino : Basiert auf der Ethereum Blockchain und bringt sichere und transparente Transaktionen und ein einzigartiges Nutzererlebnis mit sich

Basiert auf der Ethereum Blockchain und bringt sichere und transparente Transaktionen und ein einzigartiges Nutzererlebnis mit sich RobotEra : Ein integriertes System, das es den Spielern ermöglicht, Kryptowährung zu verdienen, indem sie ihre Roboter gegen andere Spieler antreten lassen

Ein integriertes System, das es den Spielern ermöglicht, Kryptowährung zu verdienen, indem sie ihre Roboter gegen andere Spieler antreten lassen Calvaria : Kombination aus Blockchain-Technologie und einem spannenden Spieluniversum: Calvaria verwendet die Ethereum-Blockchain, um die Spieler durch ein fantasievolles und dynamisches Spielerlebnis zu führen

Kombination aus Blockchain-Technologie und einem spannenden Spieluniversum: Calvaria verwendet die Ethereum-Blockchain, um die Spieler durch ein fantasievolles und dynamisches Spielerlebnis zu führen Silks : Ein einzigartiges kryptobasiertes Spiel, das Spieler aus aller Welt vereint

Ein einzigartiges kryptobasiertes Spiel, das Spieler aus aller Welt vereint Tamadoge : Tamadoge nutzt die Non-Fungible-Token-Technologie, um einzigartige digitale Charaktere zu erstellen, die auf dem Markt gehandelt und gesammelt werden können

Tamadoge nutzt die Non-Fungible-Token-Technologie, um einzigartige digitale Charaktere zu erstellen, die auf dem Markt gehandelt und gesammelt werden können Battle Infinity : Einzigartiges Spielerlebnis – Durch die Kombination von Action- und Strategiespielen ermöglicht Battle Infinity ein einzigartiges Erlebnis. Es ist ein Spiel, das den Spieler ständig vor neue Herausforderungen stellt

Einzigartiges Spielerlebnis – Durch die Kombination von Action- und Strategiespielen ermöglicht Battle Infinity ein einzigartiges Erlebnis. Es ist ein Spiel, das den Spieler ständig vor neue Herausforderungen stellt Decentraland: Es ist eine einzigartige virtuelle Welt, die auf einer Blockchain basiert. Dadurch können Spieler z.B. Eigentümer ihrer eigenen virtuelle Inseln und Immobilien werden

Es ist eine einzigartige virtuelle Welt, die auf einer Blockchain basiert. Dadurch können Spieler z.B. Eigentümer ihrer eigenen virtuelle Inseln und Immobilien werden Axie Infinity: Axie Infinity wird auf dem Ethereum-Netzwerk ausgeführt, was es Spielern ermöglicht, Echtgeld zu gewinnen, indem sie gegeneinander antreten

Axie Infinity wird auf dem Ethereum-Netzwerk ausgeführt, was es Spielern ermöglicht, Echtgeld zu gewinnen, indem sie gegeneinander antreten The Sandbox: Das Play to Earn Game hat ein belohnungssystem entwickelt, mit dem Spieler für die Teilnahme an Aktivitäten wie Spiele, Quests und Events belohnt werden können

Das Play to Earn Game hat ein belohnungssystem entwickelt, mit dem Spieler für die Teilnahme an Aktivitäten wie Spiele, Quests und Events belohnt werden können Star Atlas: Spannender Strategie- und Abenteuerspielmodus, der Spielern hilft, ihr Können zu verbessern, während sie Kryptowährungen gewinnen

Splinterlands: Durch gewonnene Duelle können Spieler Belohnungen in Form von Kryptowährungen erhalten

Durch gewonnene Duelle können Spieler Belohnungen in Form von Kryptowährungen erhalten Iluvium: Es ist ein 3D Open World Spiel, bei dem Spieler versuchen, das mysteriöse Geheimnis der Welt zu lösen. Spieler können einzigartige Krypto-Belohnungen für ihre Erfolge im Spiel erhalten

Es ist ein 3D Open World Spiel, bei dem Spieler versuchen, das mysteriöse Geheimnis der Welt zu lösen. Spieler können einzigartige Krypto-Belohnungen für ihre Erfolge im Spiel erhalten Alien Worlds: Alien Worlds bietet auch eine innovative Idee: die Decentralized Finance (DeFi) Plattform, mit der Spieler ihre NFTs zu Geld machen können

Alien Worlds bietet auch eine innovative Idee: die Decentralized Finance (DeFi) Plattform, mit der Spieler ihre NFTs zu Geld machen können Forest Knight: Spieler können Echtgeld- und Krypto-Belohnungen gewinnen, indem sie gegen andere Spieler antreten.

Was ist Play to Earn? Definition und Erklärung

Play-to-Earn bietet eine neue Perspektive auf das Spielen von Online-Games. Es handelt sich dabei um Blockchain-basierte Spiele, bei denen Gamer für bzw. mit dem Spielen von Online-Games Geld verdienen können.

Play to Earn Spiele sind sehr vielfältig, denn es gibt eine breite Palette von verschiedenen Spielen - von denen einige mehr auf strategischem Denken und Kooperation basieren, während andere mehr auf Geschicklichkeit und Wettbewerb ausgerichtet sind. Der Verdienst erfolgt dabei entweder in Form von spieleigenen Token oder durch den Erhalt bzw. das Erspielen von Non-Fungible Token (NFTs).

Diese Token können dann in der Wallet des Spielers gespeichert und bei Bedarf auch verkauft werden, was ein lukrativer Weg sein kann, um nebenbei etwas Geld zu verdienen. Alles in allem gibt es mehr als einen Grund, warum Play to Earn immer mehr Anhänger findet und eine gute Gelegenheit darstellt, Geld zu verdienen, während man seiner Lieblingsbeschäftigung nachgeht.

Wie funktionieren P2E Games?

Play-to-Earn ist ein Ansatz, bei dem Spieleentwickler ihren Spielern die Möglichkeit bieten, durch das Spielen von Videospielen tatsächlich materielle Belohnungen zu erhalten. Durch diesen Ansatz werden Spieler dazu ermutigt, über längere Zeit am Spiel teilzunehmen und wiederkehrenden Spielen beizutreten, wodurch die Lebensdauer des Spiels verlängert und die Benutzerbindung gestärkt wird.

Eine weitere Idee hinter diesem Ansatz ist, dass Spieler für ihre Leistung belohnt werden und nicht nur für die Investition in das Spiel. Blockchain-Gaming ermöglicht eine partizipative In-Gaming-Economy, bei der Spieler ihre In-Gaming-Assets selbst verwalten und behalten können. Dabei werden native Gaming-Token als natives Austauschmittel in der In-Game-Economy verwendet und Transaktionen können praktisch überall und jederzeit durchgeführt werden.

Es ist erwähnenswert, dass die meisten P2E-Games in der Regel kostenlos sind, aber die Spieler dennoch die Möglichkeit haben, durch das Spielen Einkommen zu erzielen. Während einige P2E Spiele auf öffentlichen Blockchains wie Ethereum oder EOS basieren, sind andere auf proprietären Blockchains wie Tron oder Klaytn aufgebaut.

Spielentwickler selbst finanzieren sich in der Regel über den Verkauf von In-Gaming-Items oder gar Spielkarten und virtuellen Grundstücken als NFTs. Nur so lange die Spielerzahl eines Play to Earn Spieles groß ist, können sowohl Spieler als auch Entwickler von den Vorteilen der Entwicklung und des Spielens profitieren.

Die 15 besten Play to Earn Games im Vergleich

1. Meta Masters Guild

Die Ideen der Meta Masters Guild sind einzigartig und revolutionär. Bei der Entwicklung spielbarer Non Fungible Tokens (NFTs) wird das Konzept auf bereits bekannten Mechanismen aufgebaut, wie etwa auf dem "Proof-of-Stake"-Prinzip.

Die Spieler werden die NFTs in einem eigenen Marketplace kaufen können, in dem es noch viele weitere Items geben wird, die sich speziell an hartgesottene Gamer richten. Mit den Non Fungiblen Token können die Spieler dann im Spiel gegen andere Spieler antreten. Ein Sieg bringt den Spielern Edelsteine ein, die sie im gleichen Marketplace wiederum gegen andere Items eintauschen können.

Je mehr Edelsteine ein Spieler sammelt, desto höher ist sein Level und desto besser sind seine Chancen, neue und aufregende Items zu erhalten. Die Meta Masters Guild ist also mehr als nur ein klassisches Spiel, es ist eine innovative Möglichkeit, in eine neue Welt des Spielens einzutauchen und sein eigenes Gameplay zu kreieren.

2. Lucky Block Casino

Lucky Block Casino ist ein innovatives Online Casino, dass das Spielen von Casino- und Glücksspielen einfacher, schneller und vor allem sicherer macht. Das Casino richtet sich sowohl an Neulinge als auch an erfahrene Spieler, die ihre Fähigkeiten optimieren möchten und bietet eine sichere Umgebung, in der man den Casino- und Glücksspielspaß voll und ganz genießen kann.

Lucky Block Casino verfügt über eine breite Palette an online Slots, Tischspielen, Video Poker und anderen Spielen, die für jeden Spielertyp geeignet sind. Dank des intuitiven Designs hat Lucky Block Casino es geschafft, eine einfache und benutzerfreundliche Umgebung zu schaffen, in der Spieler sich schnell zurechtfinden und sofort loslegen können.

Alle Spiele werden durch ein zufälliges Nummerngenerator-System gesteuert, welches sicherstellt, dass jedes Ergebnis fair und zufällig ist. Lucky Block Casino sorgt außerdem dafür, dass jedem Spieler die gleichen Chancen auf Gewinne eingeräumt werden. Dadurch werden ein gerades Spielfeld und ein faires Spielerlebnis gewährleistet.

3. RobotEra

RobotEra ist eine Plattform, auf der Spieler ihren eigenen Planeten erschaffen und transformieren können. Bei RobotEra werden die Spieler in die Rolle eines Roboters gesetzt, der mit anderen Robotern interagiert, sein eigenes Land aufbaut und am Wachstum der Welt teilnimmt.

Es gibt eine Reihe von Werkzeugen, mit denen die Spieler in diesem Play to Earn Spiel ihren Planeten gestalten und verwalten können. Dazu gehören Ressourcenbeschaffung, das Erstellen von Robotergefährten, das Entwickeln von Gebäuden und vieles mehr. Indem man die Landschaft des Planeten transformiert und neue Gebäude baut, können die Spieler die Welt schrittweise vergrößern und bevölkern.

Zusätzlich zu den Entwicklungswerkzeugen können die Spieler auch Kämpfe für ihr Land führen, Missionen erfüllen, Waren handeln und sogar eine eigene Währung schaffen. Beginnen Sie jetzt Ihre Reise in die Welt von RobotEra und erleben Sie eine neue Ära der Realität und des Fortschritts.

4. Calvaria (RIA)

Das Spiel ist eine klassische Trading Card Game Variante, bei der es um die Sammlung seltener Karten geht und den Kampf gegen andere Spieler. Die Karten werden als NFTs auf der Ethereum Blockchain gespeichert und sind somit einzigartig und nicht kopierbar.

Calvaria (RIA) hat es sich als Ziel gesetzt, die Massenadaption von Kryptowährungen durch eine innovative Kombination aus Blockchain Technologie und einem klassischen Play to Earn Kartenspiel voranzutreiben. Dabei soll eine einfachere Nutzung der Blockchain durch ein sogenanntes „Free to Play“ -System ermöglicht werden.

Diese Variante soll allen Nutzern, unabhängig von ihrem Wissensstand, einen einfachen Einstieg in die dezentrale Blockchainwelt ermöglichen. Die Entwicklung und Veröffentlichung der „Free to Play“ -Variante ist für Anfang 2023 geplant. Das Kartenspiel soll das Spielen und Handeln von Karten mit Echtgeld über die Plattform ermöglichen und durch die Verknüpfung mit der Decentralized Finance (DeFi) ein einzigartiges Play to Earn Erlebnis schaffen.

5. Silks (STT)

Das Entwicklerteam von Silks NFT hat ehrgeizige Pläne, den spannenden Pferderennsport zu verändern und ein ausgeklügeltes Metaverse für digitale Pferderennen zu schaffen. Dieses Metaverse wird hochqualifizierten Pferden und Trainern eine einzigartige Plattform bieten, um gegen andere Pferde anzutreten und sich in einer inspirierenden Welt zu messen.

Einzelne Rennpferde werden bald als NFTs geprägt werden und im Silk Metaverse gegeneinander antreten können. Dies wird die Zuschauer in ein spannendes und interaktives Erlebnis versetzen, bei dem sie nicht nur zusehen können, sondern auch ihre Lieblingspferde anfeuern und unterstützen können.

Darüber hinaus wird es die Zuschauer ermutigen, an der Vermarktung von Rennpferden teilzuhaben, indem sie digitale Pferderennen unterstützen und sogar betreiben. Das Entwicklerteam von Silks NFT ist fest entschlossen, den Pferderennsport auf ein völlig neues Level zu heben und das Metaverse zu einem Muss für jeden Pferderennsportfan zu machen.

6. Tamadoge (TAMA)

Tamadoge (TAMA) ist ein Play to Earn Game, bei dem Spieler sich virtuell um ihre Haustiere kümmern und gleichzeitig Geld damit verdienen können. Hier ist es nicht nötig, ständig zu spielen oder stundenlang vor dem Bildschirm zu sitzen.

Die Spieler können bei Tamadoge virtuelle Haustiere adoptieren und sich um diese kümmern. Sie können das Aussehen ihrer Tamadoges anpassen, sie für Wettbewerbe trainieren und müssen sicherstellen, dass die Tiere mit der richtigen Menge an Futter versorgt werden. Indem Spieler ihre Tamadoges trainieren und sie auf Wettbewerben teilnehmen lassen, können sie TAMA Token gewinnen, die sie dann gegen echtes Geld oder andere digitale Güter eintauschen können.

Durch die Integration der Blockchain-Technologie sind die Haustiere vollständig dezentralisiert, überprüfbar, sicher und einzigartig. Tamadoge ist ein einzigartiges Spiel, das sowohl unterhaltsam als auch lohnenswert ist und das eine echte Bindung zwischen dem Spieler und dem virtuellen Haustier schafft.

7. Battle Infinity (IBAT)

Battle Infinity (IBAT) ist eine einzigartige Gaming Plattform, die sich aus mehreren P2E-Kampfspielen (Play to Earn) zusammensetzt. Jedes Spiel bietet ein einzigartiges und immersives Erlebnis, das es den Spielern ermöglicht, sich mit anderen Spielern auf spannende und unterhaltsame Weise zu messen.

Und das Beste ist, jedes Spiel könnte zu einem zusätzlichen Einkommen führen! Alle Spiele sind in die Metaverse Welt, die IBAT Battle Arena, integriert. In der Arena herrscht immer eine einzigartige Atmosphäre, in der man die virtuelle Welt der Metaverse in ihrem vollen Glanz erleben kann.

Mit Animationen, speziellen Effekten, einer einzigartigen Karte und sogar einem eigenen Soundtrack, die alle durch die Metaverse verbunden sind, bietet die Battle Arena den Spielern ein völlig neues und einzigartiges Erlebnis.

In Battle Infinity spielen und kämpfen Spieler nicht nur, sondern können auch die Welt des Metaversums genießen und erleben - in dem sie miteinander interagieren, den virtuellen Raum der Battle Arena ausfühlen, neue Freunde finden und sogar echte Belohnungen dabei gewinnen können.

8. Decentraland (MANA)

Decentraland ist ein dezentrales, virtuelles Universum, in dem die Nutzer Inhalte und Erfahrungen erstellen und mit anderen Nutzern teilen können. Es handelt sich dabei um ein digitales Ökosystem, in dem sich die Nutzer aufhalten und in dem sie ihre eigenen Inhalte oder Erfahrungen erstellen können.

Es verspricht, die Art und Weise, wie wir im Internet interagieren und wie wir uns gegenseitig verbinden, grundlegend zu verändern. Es könnte eine neue Ära der Interaktion, des Handels und der Unterhaltung einleiten.

Zu den beeindruckendsten Funktionen von Decentraland gehören die Möglichkeiten, virtuelle Güter zu kaufen und zu verkaufen, virtuelle Veranstaltungen zu besuchen, ein digitales Abenteuer zu erleben, virtuelle Galerien zu eröffnen, virtuelle Spielhallen zu betreten und vieles mehr.

Der MANA Token, der es Benutzern ermöglicht, in Decentraland zu bezahlen und als Währung für den Verkauf und Erwerb von Inhalten und Erfahrungen, Gütern und Dienstleistungen verwendet werden kann, liegt zum jetzigen Zeitpunkt bei $0.7094 mit einer Marktkapitalisierung von $1,316,000,060.

9. Axie Infinity (AXS)

Axie Infinity (AXS) nutzt die Blockchain-Technologie, um seinen Spielern eine sichere und transparente Umgebung zu bieten. Als Non Fungible Token (NFT) sind die im Spiel verwendeten Axies einzigartig und unverwechselbar. Dadurch können sie als digitale Collectibles und als ein Investment betrachtet werden.

Spieler können sich ihr eigenes Team von Axies zusammenstellen, diese nach Belieben weiter entwickeln und sie auch handeln. So können sowohl Spieler als auch Investoren ihre eigenen Strategien entwickeln, um ihre Axies optimal zu nutzen.

Die Axies werden dabei immer wieder neu bewertet und können somit Vermögen aufbauen. Axie Infinity bietet Investoren und Spielern die Möglichkeit, in eine neue und aufregenden Wirtschaft zu investieren und dort zu expandieren.

10. The Sandbox (SAND)

The Sandbox ist ein einzigartiges Online-Erlebnis, das völlig neue Wege eröffnet. Während andere Spiele ein einzelnes, von Anfang an bestehendes Universum bieten, stellt The Sandbox eine dynamische, ständig wachsende Online-Erfahrung dar, die dank der Blockchain-Technologie eine einzigartige, dezentralisierte Spielwelt schafft.

Es ist ein Metaversum, in dem Spieler eine Vielzahl verschiedener, interagierender Elemente finden. Es gibt eine Community mit einem eigenen Handelsplatz, ein Videospiel mit einer Vielzahl unterhaltsamer Spiele und ein Tool für die Erstellung eigener Inhalte sowie weiterer Spiele.

So kann jeder bei The Sandbox aktiv werden und den Spielern eine einzigartige, anpassungsfähige virtuelle Spielwelt bieten. Es ist eine innovative Plattform, die den Spielern ein unvergleichliches Spielerlebnis bietet. Mit The Sandbox können Spieler das Spielerlebnis selbst gestalten und sich eine einzigartige virtuelle Welt erschaffen.

11. Star Atlas (SOL)

Star Atlas ist eine dynamische und vollständig anpassbare Welt, in der Spieler eine Rolle in der Entwicklung der Galaxie spielen können. Es ist ein Multiplayer Online Metaversum, das den Spielern die Möglichkeit bietet, einer von drei galaktischen Fraktionen beizutreten, um deren Fortschritt mitwirkend voranzutreiben.

Star Atlas nutzt die neueste Blockchain Technologie, um ein einzigartiges Spielerlebnis zu bieten. Durch das Eintauchen in die Welt von Star Atlas erhalten die Spieler Zugang zu einer riesigen und dynamischen Galaxie, in der sie eine Vielfalt an einzigartigen Welten und spannenden Abenteuern erleben können.

Dabei können sie einzigartige Ressourcen sammeln und anhand ihrer Beiträge reales Einkommen verdienen. Auf diese Weise wird die virtuelle Welt von Star Atlas zu einem lebendigen Ort, an dem Spieler wirklich in die Welt eintauchen und sie verändern können. Star Atlas (SOL) ist ein einzigartiges interaktives Erlebnis, das Investoren einlädt, eine einzigartige Galaxie zu erkunden und ihren Beitrag zu leisten.

12. Splinterlands

Splinterlands ist ein digitales Trading Card Game, das auf der Hive-Blockchain basiert. Die Spieler können Splinterlands Karten kaufen, sammeln und upgraden. Jede Karte ist ein einzigartiges Non Fungible Token (NFT), das auf der Hive-Blockchain gespeichert wird.

Dies ermöglicht es den Spielern, ihre Karten zu handeln und zu verkaufen, ohne auf die Plattform beschränkt zu sein. Splinterlands bietet mehr als jedes andere Spiel eine echte Dezentralisierung und ist deshalb für Investoren interessant.

Die Karten werden mit steigender Beliebtheit und steigender Nachfrage immer wertvoller, was Investoren eine attraktive Möglichkeit bietet, ihr Vermögen zu vermehren. Außerdem bietet Splinterlands ein innovatives Spielerlebnis, das seinesgleichen sucht. Die aufregenden Spiel-Mechaniken, die taktischen Möglichkeiten und die Kreativität, die das Spiel bietet, machen es zu einem der beliebtesten Spiele auf der Hive-Blockchain.

13. Illuvium (ILV)

lluvium ist ein Open-World-Fantasy-Kampfspiel, das auf der Ethereum-Blockchain basiert. Es ermöglicht es Spielern, in einer epischen Fantasiewelt zu erkunden und zu kämpfen, während sie gleichzeitig die Möglichkeit haben, Non Fungible Token zu sammeln und zu handeln.

Das Spiel wird oft als das erste AAA-Spiel auf Ethereum betrachtet und verspricht eine Mischung aus Kampf, Handel und DeFi. lluvium bietet einzigartige Spielelemente, die auf der Ethereum Blockchain basieren. Spieler können ihre eigenen Charaktere erstellen, Gegenstände sammeln und handeln und Entscheidungen treffen, die das Spiel in Echtzeit beeinflussen.

Dank der Einbindung von DeFi Funktionen, wie beispielsweise dem Handel von Token, können Spieler ihre Gewinne maximieren und auch mit anderen Spielern wetteifern. lluvium ist ein aufregendes Spiel, das Spielern die Möglichkeit gibt, eine fantastische Spielwelt mit verschiedenen Möglichkeiten zu erkunden.

14. Alien Worlds (TLM)

Alien Worlds (TLM) ist ein digitales Universum, das man nicht zuletzt als Investition betrachten kann. Es ist ein Sammelkartenspiel, in dem Spieler die Welt von Alien Worlds erkunden, sich mit anderen Spielern verbinden und Kryptowährungen verdienen können.

In Alien Worlds können Spieler Karten sammeln und gegeneinander antreten, indem sie ihre Karten in spannenden, strategischen Kämpfen einsetzen. Spieler können ihre Karten mit anderen Spielern tauschen oder sie direkt verkaufen. Da die Karten einen Wert haben, der direkt an die Kryptowährung von Alien Worlds gebunden ist, können Nutzer ihren Gewinn über ihre Wallet direkt auf ihr Bankkonto transferieren.

Alien Worlds ist so konzipiert, dass Spieler nicht nur die Welt entdecken, sondern auch von ihr profitieren können. Es bietet eine innovative Art, in Kryptowährungen zu investieren und durch das Spielen zu verdienen. Durch das Sammeln von Karten, das Erforschen der Welt und das Gewinnen von Kämpfen können Spieler ihre TLM Bestände, die eigene Währung in dem Ökosystem, aufbauen.

Es gibt viele Möglichkeiten, TLM zu verdienen und den Wert der Investition zu steigern. Alien Worlds ist eine interessante neue Investitionsmöglichkeit, die eine Kombination aus Spielen, Sammeln und Investieren bietet.

15. Forest Knight (KNIGHT)

Forest Knight (KNIGHT) ist ein Blockchain-basiertes, browserbasiertes Strategiespiel, das auf dem Ethereum-Netzwerk basiert. Es ist ein einzigartiges Spielerlebnis, das es ermöglicht, ein bezahltes Spieleerlebnis mit dem Potenzial zur Wertschöpfung zu kombinieren.

Das Spiel ist in einer Fantasywelt angesiedelt und bietet den Spielern eine Reihe von unterschiedlichen Herausforderungen, bei denen sie ihre Fähigkeiten als Strategen unter Beweis stellen müssen. Ziel des Spiels ist es, ein mächtiger Krieger zu werden, der auf seine eigene Strategie und Kampftechniken setzt.

Um das Spiel zu meistern, müssen die Spieler eine Kombination aus Erfahrung, Taktik und Ressourcenmanagement beherrschen. Außerdem wird ein unterhaltsames Echtgeld Belohnungssystem angeboten, das die Spieler dazu anregt, mehr zu spielen. Forest Knight folgt dem Free-to-Play-Modell, bei dem Spieler kein Geld ausgeben müssen, um vorankommen zu können.

Stattdessen können sie ihre Spielcharaktere durch das Sammeln von Erfahrungspunkten, das Beschaffen von Ressourcen oder das Erfüllen von Quests verbessern. Players können in Forest Knight auch mit anderen Spielern Wettbewerbe ausfechten und die Gewinne durch Smart Contracts ausgezahlt bekommen. Mit Forest Knight erhalten Spieler die Möglichkeit, sich über Blockchain-Technologie in einem Strategiespiel zu verbessern und gleichzeitig echtes Geld zu verdienen.

Ranking Play To Earn NFT Play to Earn Coin Play to Earn Rewards Play to Earn Features Meta Masters Guild Meta Masters Guild ist ein idealer Einstieg für alle, die das Metaverse einmal ausprobieren möchten. MEMAG Belohnungen im Spiel (Gems) können in MEMAG-Token umgewandelt werden, in denen Sie seltene spielbare NFTs kaufen oder Ihre Token einsetzen können, um eine monatliche Rendite zu erzielen. Yield Farming,, Staking, Liquidity Mining, deflationäres Element Lucky Block Casino Mit den Gewinnchancen immer im Rücken kann jeder Teilnehmer ein Gewinner sein. Erschwingliche Preise und Jackpots erwarten Sie. Außerdem wird ein Teil des eingesammelten Kapitals an gemeinnützige Zwecke gespendet. LBLOCK Gewinnmöglichkeiten im täglichen Jackpot sowie bei Giveaway Verlosungen und zudem noch tägliche NFT Verlosungen. Spannende Zukunftspläne, Potenzial für passives Einkommen, Deflationäres Element RobotEra RobotEra ist ein idealer Einstieg für alle, die das Metaverse einmal ausprobieren möchten. TARO Spieler können durch das Spielen von Arcade Games Belohnungen bekommen. Eine globale Karte, auf der die Spieler ihren Roboter im Spiel bewegen und auf Missionen schicken können Calvaria Bei Calvaria werden Karten als NFTs vergeben. Auf diese Weise können Spieler nicht nur ihr Spielerlebnis steigern, sondern auch Geld verdienen, indem sie hochwertige Gaming-Items auf Marktplätzen handeln. Da Spieler hier eine Wahl zwischen einem Investment- und einem Gaming Ansatz haben, verspricht jedes Modell Renditen. eRIA Sieger von Gaming-Turnieren erhalten als Belohnung eRIA Token. Um Token im Spiel zu verdienen, ist es notwendig, einen NFT-Kartensatz zu kaufen. 10% des Erlöses werden in den Einsatzpool geschickt und der restliche Betrag in den Preispool. Silks Mit Silks ist ein Meilenstein erreicht worden, und drei Welten konnten miteinander verbunden werden. DeFi, Gaming und die Realität sind hier vereint worden. STT/SLK Inhalte kreieren, Pferderennen gewinnen und Quests erledigen, um Belohnungen zu erhalten. Yield Farming,, Staking, Liquidity Mining, deflationäres Element Tamadoge Im Tamaverse von Tamadge können Shiba Inu-Haustiere ihren Wert durch NFTs steigern. Um sich gesund zu entwickeln, bedarf es wie im wahren Leben der Zuwendung eines Besitzers, der sie füttert und erzieht. TAMA Spieler können durch das Spielen von Arcade Games Belohnungen in Form von Tama Punkten verdienen. 65% der Einnahmen aus In-Game-Käufen werden an den gemeinsamen Tamadoge-Pool weitergegeben. Darüber hinaus werden 5% der TAMA Coins endgültig verbrannt. Battle Infinity Mit Battle Infinity werden Fantasy Spielcharaktere mithilfe von NTFs und verschiedenen Gegenständen kreiert. IBAT NFTs bieten die Möglichkeit, Spieler mit Seltenheitsgrad zu erschaffen. Zudem bieten sich Nutzern auch attraktive Staking-Möglichkeiten, die ihnen die Chance auf lukrative Auszahlungen bieten. Die IBAT Premier League stellt ihren Nutzern eine Reihe interessanter Anwendungen mit Gewinnaussichten in Form des IBAT Tokens zur Verfügung. Decentraland Die Möglichkeiten, eigene Welten zu erschaffen, sind schier unendlich. MANA Aufgabenbelohnungen, Inhaltserstellung, Handel mit digitalen Gütern und Avataren. Yield Farming,, Staking, Liquidity Mining, deflationäres Element Axie Infinity Axie Infinity ist ein Pionier im Play to Earn Sektor und eines der führenden Gaming Projekte. Es begeistert täglich mehr Menschen weltweit und ist eine eindrucksvolle Größe in der Monsterzucht. AXS Belohnungen durch die Vollendung von Quests, Aufgaben oder dem Kampf gegen andere Spieler. Außerdem können Sie Monstern züchten und NFTs handeln. Yield Farming,, Staking, Liquidity Mining, deflationäres Element The Sandbox Mit Play to Earn Sandbox digitale Inhalte erstellen und diese dann monetarisieren. SAND Erstellen von Inhalten, Belohnungen durch die Erfüllung von Quests, Missionen und Arbeitsaufgaben. Yield Farming,, Staking, Liquidity Mining, deflationäres Element



Welche Play to Earn Spiele gibt es?

Abenteuer P2E Games

Abenteuer Play to Earn Games sind Spielerlebnisse, bei denen Spieler in einer interaktiven 3D Welt spielen und durch die Erfüllung bestimmter Aufgaben und Herausforderungen Echtgeld-Belohnungen verdienen können. Diese Spiele bieten eine Mischung aus Storytelling, sozialen Interaktionen und quälenden Herausforderungen. Beispiele für Abenteuer P2E Spiele sind Crypto Space Commander, The Sandbox oder auch Cryptopop.

Kartenspiele P2E Games

Kartenspiele P2E Games bieten Spielern die Möglichkeit, verschiedene Karten zu sammeln, sie zu leveln und danach gegen andere Spieler anzutreten. Durch gewonnene Kämpfe können Spieler Belohnungen wie Erfahrungspunkte, virtuelle Güter und sogar Kryptowährungen erhalten. Ein gutes Beispiel für ein Kartenspiel P2E Game ist Splinterlands, bei dem Spieler Karten sammeln und gegeneinander antreten, um Erfahrungspunkte und Belohnungen zu erhalten.

Virtuelle Welt P2E Games

Virtuelle Welt Play to Earn Games sind Spiele, bei denen die Spieler eine virtuelle Welt erkunden und dabei Belohnungen sammeln. Beispiele für solche Spiele sind Decentraland oder auch das beliebte Spiel Axie Infinity. In diesen Spielen erhalten die Spieler Punkte, wenn sie bestimmte Aufgaben erledigen, wie zum Beispiel das Entdecken bestimmter Orte in der virtuellen Welt. Die Punkte können dann in Token, andere Währungen oder Gegenstände eingetauscht werden.

Chancen und Herausforderungen von Play to Earn Spiele

Play to Earn Spiele bieten Spielern eine einzigartige Spielerfahrung, mit der sie zum Beispiel echte Vermögenswerte digital erhalten können. Es gibt mehrere Vorteile und Nachteile, die man beim Spielen von Play to Earn Spielen jedoch berücksichtigen sollte.

Vorteile:

Spieler können beim Spielen digitales Vermögen verdienen, ohne Investitionen oder Risiken

Spieler können Belohnungen für die Teilnahme, das Erreichen bestimmter Meilensteine oder das Erreichen von Zielen verdienen

Spieler können ihre digitalen Vermögenswerte jederzeit handeln und verkaufen, was ihnen die Möglichkeit gibt, weitere Gewinne zu erzielen

Spieler können bei der Teilnahme an der Community Ranglisten aufsteigen, wodurch sie Boni und andere Belohnungen erhalten

Nachteile:

Play to Earn Spiele können sehr zeitaufwändig sein und benötigen viel Engagement, um maximale Belohnungen zu erhalten

Die Regeln für Play to Earn Spiele können kompliziert sein. Spieler müssen zum Teil ein hohes Maß an technischer Fähigkeit mitbringen, um die volle Leistung des Spiels zu Nutzen

Spieler können ihre digitalen Vermögenswerte verlieren, wenn sie nicht sorgfältig genug handeln

Spieler können auch durch die Teilnahme an Play to Earn Spielen Opfer von Betrug oder Cyberkriminalität werden

Kann man mit NFT Games Geld verdienen?

NFT Games sind heutzutage ein heißes Thema. Nicht nur Spieler, sondern auch Investoren erkennen die Potenziale und Möglichkeiten, die sich durch diese neue Technologie eröffnen. Aber kann man wirklich mit NFT basierten Spielen Geld verdienen? Die Antwort ist ja. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie Spieler und Investoren davon profitieren können.

Zum einen können Spieler Einnahmen erzielen, indem sie durch das Spielen von Play to Earn Spielen Belohnungen erhalten. Zum Beispiel kann man in Spielen wie Gods Unchained oder Splinterlands Kryptowährungen wie Ether oder ERC-20 Token erhalten. Diese Token können dann auf einer Krypto Börse gehandelt werden.

Zum anderen können Investoren durch den Kauf und Verkauf von NFTs an Wert gewinnen. In NFT Spielen können verschiedene Arten von Tokens, wie zum Beispiel Karten, gekauft und verkauft werden. Diese Karten können einen beträchtlichen Wert besitzen und zu einem Gewinn führen, wenn sie zu einem späteren Zeitpunkt für mehr verkauft werden. Kurz gesagt, ja, man kann mit NFT Games Geld verdienen, wenn man die richtige Strategie hat.

Wo kann man Play to Earn Games spielen? IOS & Android

Play to Earn Games sind eine beliebte Möglichkeit, um Geld zu verdienen, indem man ein Spiel spielt. Die Idee dahinter ist, dass man durch das Spielen eines Spieles echte Krypto Belohnungen gewinnen kann. Diese Belohnungen können dann zu echtem Geld umgewandelt werden, welches man dann problemlos auf sein Bankkonto auszahlen lassen kann.

Und wie findet man solche Spiele? Eine schnelle Suche in den App-Stores (iOS und Android) liefert hunderte Ergebnisse für Play to Earn Games. Apple und Google bieten eine ganze Reihe solcher Spiele in ihren App Stores an, obwohl die meisten davon auf der Blockchain Technologie basieren. Die Spiele sind anfangs kostenlos, aber es gibt auch In App Käufe, mit denen man noch mehr Belohnungen und Upgrades herausholen kann.

Man kann also in den App-Stores nach Play to Earn Games suchen und eines finden, das zu einem passt. Aber man sollte vor einem Kauf die Bewertungen anderer Spieler lesen und auch die Spielregeln sorgfältig durchlesen. So kann man sicherstellen, dass man ein Spiel findet, das einem gefällt und man gleichzeitig eine gute Chance hat, mit dem Spielen Geld zu verdienen.

Fazit

Play to Earn Games bieten viel Unterhaltung und einzigartige Möglichkeiten, das Online Spielerlebnis zu personalisieren und sogar zu monetarisieren. Es ist aufregend zu sehen, wie sich diese Szene in den letzten Jahren entwickelt hat.

Wahrscheinlich erwarten uns auch in den kommenden Jahren noch viele spannende Spiele und Projekte. Wenn man an Play to Earn Gaming interessiert ist, haben wir noch eine klare Empfehlung: MEMAG oder auch Meta Masters Guild, ist ein Spiel, das wir Ihnen ans Herz legen möchten.

Dieses Spiel ist zwar noch in der Entwicklung, aber die Beta Version ist bereits jetzt erhältlich und hält viele spannende Szenen bereit. Meta Masters Guild ist also mehr als nur ein klassisches Spiel, es ist eine innovative Möglichkeit, in eine neue Welt des Spielens einzutauchen und sein eigenes Gameplay zu kreieren.

FAQ

Was ist Play 2 Earn?

Play-to-Earn bietet eine neue Perspektive auf das Spielen von Online-Games. Es handelt sich dabei um Blockchain-basierte Spiele, bei denen Gamer für bzw. mit dem Spielen von Online-Games Geld verdienen können.

Wie viel verdient man mit Play To Earn?

Je besser man spielt, desto mehr Geld kann man verdienen. Es gibt keine Garantie für ein Einkommen, aber viele andere Spieler haben bewiesen, dass Einnahmen möglich sind. Einige Spieler sind sogar in der Lage, durch Play To Earn ein vollwertiges Einkommen zu generieren.

Welche NFT Games lohnen sich?

MEMAG ist eines der neuesten NFT Games auf dem Markt und ein echtes Highlight, wenn es um Play to Earn Spiele geht. Bei MEMAG muss man als Spieler magische Kreaturen sammeln, deren Stärke anhand ihrer Einzelteile und ihrer Einzigartigkeit ermittelt wird. Zudem kann man über bestimmte Missionen spezielle kosmetische oder äußerst wertvolle Teile für deine Kreaturen erhalten.

Was sind Play-to-earn-Spiele?

Play 2 Earn Spiele sind eine Art von Spielen, die es Spielern ermöglichen, während des Spielens Geld zu verdienen. Im Gegensatz zu klassischen Videospielen, bei denen Spieler nach dem Erreichen eines Zieles das Spiel fortführen, zahlen Play to Earn Spiele die Spieler für das Erreichen bestimmter Ziele innerhalb des Spiels aus.