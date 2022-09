Opfer des TerraUSD UST Einsturzes melden sich zu Wort - wird Do Kwon verhaftet werden?

Die Opfer des Zusammenbruchs des Terra-Ökosystems, bei dem über 60 Milliarden Dollar an Anlegergeldern verloren gingen, haben sich zu Wort gemeldet und gefordert, dass Do Kwon und mit ihm verbundene Unternehmen vor Gericht gestellt werden.

In einem Twitter-Thread teilte "FatManTerra", ein pseudonymer Finanzinvestor, der über die Situation bei Terra informiert, zahlreiche Geschichten über die Erfahrungen der Opfer des Zusammenbruchs.

In mehreren Fällen gaben die Opfer an, dass sie, selbst wenn sie Zweifel an ihren Investitionen hatten, ihre Positionen aufgrund der Zusicherungen von Kwon nicht aufgaben. Eine dieser Zusicherungen, die häufig erwähnt wurde, war sein Tweet, in dem er die Gemeinschaft aufforderte, "ruhig zu bleiben", da er "mehr Kapital einsetzen" wolle, um die Bindung der UST an 1 $ aufrechtzuerhalten.

Er behauptete auch, dass Kwon, TFL und LFG während des Debakels "Hunderte von Millionen Dollar durch die in betrügerischer Weise erzeugte Liquidität abhoben, indem sie Kleinanleger in ein 'Sparprodukt' lockten." Der Analyst wies darauf hin, dass jede dieser Geschichten nicht nur auf verlorene Ersparnisse, sondern auch auf verlorene Menschenleben, verlorene Zeit und verlorene Beziehungen hinweist.

FatManTerra bezeichnete die traurigen Geschichten als Do Kwons Vermächtnis des Betrugs und forderte den Krypto-Gründer auf, sich seinem Haftbefehl und den Gerichtsverfahren zu stellen.

"Die Gefallenen werden nicht vergessen werden. Ich, wir, werden alles in unserer Macht stehende tun, um Do Kwon vor Gericht zu bringen. Wir fordern ihn auf, sich zu melden und sich den Haftbefehlen und Gerichtsverfahren zu stellen. Wenn Do Kwon wieder frei ist, um zu betrügen, dann gibt es keine Gerechtigkeit in der Kryptowirtschaft", schrieb FatManTerra.

Do Kwon und Terra-Führungskräfte beteuern weiterhin ihre Unschuld

FatManTerra ist eine wichtige Person in der Sammelklage, die Investoren in den USA gegen Terraform Labs (TFL), Jump Crypto, Jump Trading LLC, Republic Capital, Republic Maximal LLC, Tribe Capital, DeFinance Capital, GSR Markets Limited und Three Arrows Capital Ptd Ltd. (zusammen die "Luna Foundation Guard"), sowie die Einzelbeklagten Nicholas Platias und Do Kwon.

Die Anleger werden von den US-amerikanischen Anwälten Scott+Scott vertreten. Vor kurzem hat sich eine Gruppe von Terra-Investoren aus Indien der Klage angeschlossen.

Inmitten der Anschuldigungen haben Do Kwon und mit dem Debakel verbundene Unternehmen, darunter TFL und Luna Foundation Guard (LFG), behauptet, dass bei dem Absturz kein Betrug begangen wurde. In einer kürzlich abgegebenen Erklärung bezeichnete Kwon die Berichte über den Fall als "Fehlinformationen".

In ähnlicher Weise erklärte TFL gegenüber dem Wall Street Journal, dass es das Vorgehen der südkoreanischen Staatsanwaltschaft gegen das Unternehmen und seine Führungskräfte für übertrieben halte, da Luna rechtlich gesehen kein Wertpapier sei und daher nicht unter das südkoreanische Kapitalmarktgesetz falle.

