New Yorks oberste Finanzaufsichtsbehörde fordert Unternehmen auf, Krypto-Assets der Kunden von den eigenen zu trennen

Image Source: Pixabay

Die oberste Finanzaufsichtsbehörde New Yorks plant die Veröffentlichung neuer Richtlinien, die Unternehmen dazu verpflichten, ihre eigenen Krypto-Vermögenswerte von denen ihrer Kunden zu trennen.

Das New York State Department of Financial Services (NYDFS) wird auch von staatlich regulierten Unternehmen verlangen, dass sie offenlegen, wie sie die digitale Währung ihrer Kunden verwalten, berichtete Reuters am Montag unter Berufung auf Adrienne Harris, die Superintendentin des NYDFS.

"Es kommt zur rechten Zeit, aber um ehrlich zu sein, war dies etwas, das wir schon vor FTX auf unserer politischen Roadmap hatten", sagte Harris.

Der Schritt kommt inmitten von Berichten, dass es eine Vermischung von Geldern zwischen der jetzt bankrotten Kryptowährungsbörse FTX und ihrem Handelsarm Alameda Research gab. Alameda war in der Lage, Kundengelder von FTX heimlich durch eine Hintertür zu verwenden, die es ermöglichte, das Darlehen unter dem Radar von Investoren, Mitarbeitern und Wirtschaftsprüfern zu fliegen.

John Ray III, der neue CEO der zusammengebrochenen Krypto-Börse FTX, hat ebenfalls behauptet, dass FTX und Alameda Research die Gelder der Nutzer vermischt haben, so dass die Quant-Trading-Firma das Geld der FTX-Kunden verwenden und riskante Finanzwetten eingehen konnte.

Die jüngste Richtlinie ist eine in einer Reihe von kryptobezogenen Richtlinien, die die NYDFS im vergangenen Jahr herausgegeben hat. Harris zufolge hat die NYDFS-Einheit für virtuelle Währungen fast 50 Mitarbeiter und arbeitet daran, weitere einzustellen.

New York gehört zu den wenigen Staaten, die von Unternehmen, die sowohl Fiat-Währungen als auch virtuelle Währungen übertragen, sowohl eine BitLicense als auch eine herkömmliche Geldtransmitter-Lizenz verlangen. Der Staat verlangt außerdem, dass sich die Unternehmen Prüfungen unterziehen, um sicherzustellen, dass sie den Anforderungen entsprechen und die Vorschriften zur Kundenkenntnis und Geldwäschebekämpfung einhalten. Harris sagte:

"Während ich nie so verwegen wäre zu sagen, dass kein New Yorker in all dem geschädigt wird, denke ich, dass es sehr fair ist zu sagen, dass die New Yorker aufgrund des Rahmens, den wir haben, besser dran sind als alle anderen im Land."

FTX und seine Gruppe von Kryptounternehmen haben Anfang November Konkurs nach Chapter 11 angemeldet. Sam Bankman-Fried, der in Ungnade gefallene Gründer von FTX, wurde später auf den Bahamas verhaftet, nachdem die US-Staatsanwaltschaft formell Strafanzeige gegen ihn erstattet hatte. Er wurde schließlich an die USA ausgeliefert, wo er nach Hinterlegung einer Kaution in Höhe von 250 Millionen Dollar vor einem New Yorker Gericht aus der Haft entlassen wurde.

Der Southern District of New York, der gegen Bankman-Fried und den Zusammenbruch von FTX und seiner Schwesterfirma Alameda ermittelt, hat SBF wegen acht Straftaten angeklagt, darunter Betrug durch Überweisung und Verschwörung durch Missbrauch von Kundengeldern.

Nach neuesten Informationen ist es FTX gelungen, mehr als 5 Milliarden Dollar an Bargeld und liquiden Mitteln zurückzugewinnen, die zur Rückzahlung an die Gläubiger verwendet werden können. Es ist jedoch "noch nicht klar", wie hoch der Vergleichsfonds für die FTX-Gläubiger sein wird, so ein FTX-Berater.