New York State macht mit neuem Gesetzentwurf einen Schritt in Richtung Kryptowährungseinführung

Image Source: Pixabay

Der Staat New York hat einen neuen Gesetzesentwurf angekündigt, der es den Behörden erlauben würde, Kryptowährungen als Zahlungsmittel für Bußgelder, zivilrechtliche Strafen, Steuern, Gebühren und andere vom Staat erhobene Zahlungen zu akzeptieren.

Die am 26. Januar vom demokratischen Abgeordneten Clyde Vanel eingebrachte Gesetzesvorlage A523 der New York State Assembly schlägt Änderungen am aktuellen Finanzgesetz des Staates vor, um die Verwendung von Kryptowährungen bei Zahlungen an staatliche Behörden zu ermöglichen.

Genauer gesagt erlaubt der Gesetzentwurf den staatlichen Behörden, "Vereinbarungen mit Personen zu treffen, um die Akzeptanz von Kryptowährungen als Zahlungsmittel" für verschiedene Arten von Gebühren zu ermöglichen, einschließlich "Bußgelder, zivilrechtliche Strafen, Mieten, Raten, Steuern, Gebühren, Abgaben, Einnahmen, finanzielle Verpflichtungen oder andere Beträge, einschließlich Strafen, Sonderveranlagungen und Zinsen, die den staatlichen Behörden geschuldet werden."

Der Gesetzentwurf definiert "Kryptowährung" als jede Form von digitaler Währung, die durch Verschlüsselungsmethoden gesteuert wird und ohne die Einmischung einer dritten Partei funktioniert. Bitcoin, Ethereum, Litecoin und Bitcoin Cash werden als einige der bekanntesten Kryptowährungen genannt, die als Zahlungsmittel akzeptiert werden könnten, wenn der Gesetzentwurf verabschiedet wird.

Es ist erwähnenswert, dass der Gesetzentwurf den staatlichen Behörden nicht vorschreibt, Kryptowährungen als Zahlungsmittel zu akzeptieren. Andererseits bietet es ihnen die Möglichkeit, solche Zahlungen legal zu akzeptieren, wenn sie damit einverstanden sind.

Das Gesetz, das am Donnerstag angekündigt wurde, wurde zur weiteren Prüfung und für mögliche Änderungen an den Ausschuss für Regierungsgeschäfte der New York State Assembly verwiesen.

In der Zwischenzeit hat die Regierung des Staates New York oft eine harte Haltung gegenüber dem Kryptomarkt eingenommen. Der Staat verabschiedete im vergangenen Jahr ein Gesetz, das fast alle Kryptowährungsminen verbot, und verlangt auch, dass Unternehmen, die in der Kryptowährung tätig sind, sowohl eine BitLicense als auch eine herkömmliche Geldübermittlungslizenz haben.

Vor kurzem veröffentlichte das New York State Department of Financial Services (NYDFS) neue Richtlinien, die von Unternehmen verlangen, ihre eigenen Krypto-Vermögenswerte von denen der Kunden zu trennen. Der Schritt kam nach Berichten, dass es zu einer Vermischung von Geldern zwischen der jetzt bankrotten Kryptowährungsbörse FTX und ihrem Handelsarm Alameda Research kam.

Insbesondere die Regulierung und Umsetzung von Kryptowährungen war nach dem beispiellosen Zusammenbruch von FTX ein heißes Thema. Erst letzte Woche hat das Weiße Haus einen Fahrplan veröffentlicht, in dem die Behörden aufgefordert werden, die Durchsetzung zu verstärken und die Bemühungen zur Regulierung des Kryptosektors zu intensivieren.

Dennoch gibt es auch einige gute Nachrichten. Wie berichtet, sagte der US-Kongressabgeordnete French Hill, er plane, einen progressiven Regulierungsrahmen für digitale Vermögenswerte zu fördern, um sicherzustellen, dass "Amerika der Ort für Innovationen im Bereich Fintech und Blockchain ist."

In einem Bericht Anfang des Monats erklärte das Weltwirtschaftsforum (WEF), dass es glaubt, dass die Blockchain-Technologie weiterhin ein "integraler" Bestandteil der modernen Wirtschaft sein wird. Die Organisation hob die weit verbreiteten Anwendungen von Kryptographie und Blockchain-Technologien hervor und fügte hinzu, dass ihr Einsatz im Finanzdienstleistungssektor bereits beachtlich ist.

