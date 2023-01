Neues Move to Earn Projekt nimmt 3 Millionen USD ein: FightOut Vorverkauf geht in die nächste Runde

Der Vorverkauf der neuen Kryptowährung FightOut schreitet weiter voran. Nun wurde ein neuer Meilenstein erreicht: es wurden Token im Wert von 3 Millionen USD verkauft und die erste Verkaufsrunde ist abgeschlossen. Damit nähern sich die Gründer dem ersten Finanzierungsziel. In diesem Artikel erfahren Sie alles über das neue Projekt und wie Sie den vielversprechenden Coin im Presale kaufen können.

Die Nachfrage nach den FGHT Token steigt weiter an. Die Nachrichten über neue Listungen lässt immer mehr Investoren in das Projekt investieren. Auch die positiven Entwicklungen, die der gesamte Kryptomarkt in dieser Woche erlebte, dürften dem FightOut Presale guttun.

Bisher wurden Token im Wert von 3 Millionen USD verkauft. Nun ist das Projekt also nur noch 2 Millionen USD von dem ersten Finanzierungsziel entfernt. Mit dieser Summe möchten die Gründer die App an den Start bringen und eines der 20 geplanten Fitnessstudios eröffnen.

Der FGHT Vorverkauf: Token-Bonus-Programm abgeschlossen

Noch bis vor wenigen Tagen erhielten frühe Investoren die FGHT Token zu einem Kurs von 0,0166 USD. Doch nicht nur der reduzierte Preis lockte die Händler an. In der ersten Phase des Vorverkaufs erhielten die Käufer einen Coin-Bonus. Je nach Investitionssumme konnten frühe Investoren bis zu 50 % Extra-Münzen erhalten. Diese werden jedoch bis zu sechs Monate für den Handel gesperrt sein.

Mit dem Ende der ersten Phase wurde auch diese Sonder-Promotion abgeschlossen. Während der zweiten Stage soll der Preis für die Münzen stetig angehoben werden. Zum Abschluss des Presales soll dieser dann bei 0,0333 USD liegen.

Das Entwicklerteam feiert den Vorverkauf mit einer Giveaway-Aktion, durch die Holder, Token im Wert von 250.000 USD gewinnen können. Mit dieser Marketingaktion könnte das Projekt auch weiterhin von einer erhöhten Aufmerksamkeit in den sozialen Medien profitieren.

Der Handelsstart: FightOut besitzt zwei bestätigte Listungen

Der Presale soll am 31. März beendet werden. Die ersten Listings sollen dann am 5. April stattfinden. Dafür arbeiteten die Entwickler an den wichtigen CEX Listungen.

💡 Cryptonews Lesetipp: FightOut Prognose

Bisher bestätigte LBank und BitForex eine Listung der FGHT Token. Laut Angaben der Entwickler soll die Kryptowährung zunächst am 5. April bei der LBank in den Handel starten. Am 6. April soll er dann auch auf der BitForex Plattform zu finden sein.

Mit diesen zwei bekannten Plattformen sichern sich die Gründer wichtige Partner, die das Publikum für FightOut deutlich vergrößern werden. Da das Team noch etwas Zeit hat, bevor der Handel beginnt, ist es denkbar, dass es noch zwei bis drei weitere Krypto Börsen für sich gewinnen möchte. Denn je mehr Handelsplattformen der Token von sich überzeugen kann, desto mehr Händler werden ihn in Zukunft dort vorfinden.

Doch auch bisher konnten sich die Entwickler über eine stabile Nachfrage freuen. Über die Feiertage und dem Jahreswechsel geschah nicht viel, doch nun scheint das Projekt von einigen Neujahrsvorsätzen profitieren zu können. Denn Fightout möchte demnächst einen besonders wichtigen und gesunden Use-Case anbieten.

Belohnungen durch Sport – Das erwartet die FGHT Nutzer

Die Entwickler von FightOut fokussierten sich auf das Move to Earn Prinzip. Im Vergleich zu anderen Kryptowährungen weiteten sie dieses Verfahren jedoch aus. Hier sollen die Benutzer nicht nur für das Laufen an sich belohnt werden.

Die Investoren sollen durch die FGHT App Zugang zu zahlreichen Video- und Live-Workouts haben. Diese werden unter anderem von ehemaligen MMA Boxerinnen angeleitet. Damit erhält das Projekt zum einen viel Aufmerksamkeit und fährt eine geschickte Marketingstrategie. Zum anderen bietet es seinen Nutzern einen professionellen Anwendungsfall, da die Benutzer von erfahrenen Sportlern eingewiesen werden.

Für jedes Workout sollen die Benutzer also in Form von FGHT Token belohnt werden. Diese werden sie unter anderem im NFT Markt einsetzten können, um ihren Metaverse-Avatar anpassen zu können. Wer die Münzen lieber im „echten Leben“ verwenden möchte, soll diese im FGHT-Fitnessstudio einlösen können, um damit Snacks, Getränke oder die Abonnementsgebühren zahlen zu können.

Eine Einlösung in die eigene Wallet bzw. FIAT-Währung soll nicht möglich sein. Echtes Geld werden die Nutzer durch das Sportangebot also nicht verdienen können. Durch den Anwendungsfall und die Integration der „Nicht-Kryptowelt“ besitzt das FightOut Projekt viel Potenzial. Die Gesundheits- und Fitness-Branche gilt als sehr rentabel.

Immer mehr Menschen verwenden zur Unterstützung eines gesunden Lebensstils, eine App. Sollte der Vorverkauf in der bisherigen Geschwindigkeit voranschreiten, ist es gut möglich, dass das erste Finanzierungsziel von 5 Millionen bereits im Februar erreicht wird.

Investoren, die sich noch den reduzierten Preis und den Token-Bonus sichern möchten, sollten schnell sein. Diese Aktion wird in 3 Tagen beendet. Im folgenden Abschnitt erhalten Trader eine einfache Schritt für Schritt Anleitung, mit der sie in das FightOut Projekt einsteigen können.

Schritt 1: Krypto-Wallet verbinden

Besuchen Sie zunächst die FightOut Website . Verbinden Sie im ersten Schritt Ihre Krypto-Wallet mit der Seite. Nutzen Sie dafür die Schaltfläche „Wallet verbinden“. Nun sehen Sie, welche Zahlungsmittel Ihnen zur Verfügung stehen.

Schritt 2: Zahlungsmethode wählen

Falls Sie bereits im Besitz von Kryptowährung sind, können Sie USDT oder ETH Token als Zahlungsmittel wählen.

Falls Sie auf dem Krypto-Markt neu sind, bietet sich eine Bezahlung über Ihre Kreditkarte an. Wählen Sie nun eine Zahlungsmethode aus und nutzen Sie die dazugehörige Schaltfläche.

Schritt 3: Kauf abschließen

Nun öffnet sich ein Handelsfenster, indem Sie den Kauf abschließen können. Geben Sie hier an, wie viele Token Sie kaufen möchten. Dabei werden Ihnen anfallende Gebühren angezeigt. Überprüfen und bestätigen Sie den Prozess über den Button „Jetzt kaufen“.

Sollten Sie die Zahlungsmethode über Kreditkarte gewählt haben, müssen Sie den Kauf auch in Ihrer Wallet bestätigen.

Die Token werden Ihnen nicht sofort in Ihrer digitalen Brieftasche angezeigt. Erst nach dem Vorverkauf werden Sie eine Anleitung erhalten, wie Sie diese in Anspruch nehmen können. Händler, die den Coin-Bonus nutzen möchten, müssen die Sperrzeit beachten, in der die Münzen für den Handel gesperrt sein werden.