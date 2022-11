Neue Entwicklung: Sam Bankman-Fried versucht, neues Kapital zu beschaffen, um das FTX-Problem zu lösen

Sam Bankman-Fried. Source: a video screenshot, HBO / YouTube

Der Gründer und ehemalige CEO von FTX, Sam Bankman-Fried, bemüht sich, frisches Kapital zu beschaffen, um die Kunden trotz der Konkursanmeldung zu entschädigen.

In einem kürzlich veröffentlichten Twitter-Beitrag erklärte er, er treffe sich "persönlich" sowohl mit potenziellen Investoren als auch mit Regulierungsbehörden, um für die Kunden zu tun, was sie können. "Und danach die Investoren. Aber zuerst die Kunden", sagte er.

Er lieferte auch einige Zusammenhänge über den plötzlichen Fall von FTX und wie die Krypto-Börse von einem der mächtigsten Akteure in der Branche zu einem 9-Milliarden-Dollar-Loch in seiner Bilanz wurde.

"Vor ein paar Wochen wickelte FTX noch ein Volumen von ~10 Milliarden Dollar pro Tag und Milliarden von Überweisungen ab. Aber die Verschuldung war zu groß - größer als ich dachte. Ein Ansturm auf die Bank und ein Markteinbruch erschöpften die Liquidität. Was kann ich also tun? Liquidität beschaffen, die Kunden entschädigen und neu starten", sagte er.

SBF fügte hinzu, dass das Unternehmen derzeit über weniger als 8 Mrd. USD an liquiden Mitteln, mehr als 5,5 Mrd. USD an semiliquiden Mitteln und weitere 3,5 Mrd. USD an illiquiden Mitteln verfügt. Er versucht also, 9 Mrd. USD aufzubringen, um die 9 Mrd. USD an semiliquiden und illiquiden Vermögenswerten des Unternehmens vorläufig zu decken.

In einem separaten Bericht bestätigte das Wall Street Journal, dass die SBF verzweifelt von einem Investor zum anderen geht, um Gelder aufzutreiben. Dem Bericht zufolge waren die Bemühungen zur Deckung dieses Defizits bisher erfolglos.

Die Spekulationen über den Gesundheitszustand von FTX und Alameda nahmen letzte Woche zu, nachdem Berichte aufgedeckt hatten, dass die Bilanz der Investmentfirma mit FTT-Tokens, dem nativen Token von FTX, beladen ist, der in der letzten Woche um mehr als 90 % gefallen ist.

Am Ende der Woche gab FTX bekannt, dass es in Delaware Konkurs nach Chapter 11 angemeldet hat. Bemerkenswerterweise wurde auch FTX US in das Verfahren einbezogen, obwohl der ehemalige CEO behauptete, dass es der US-Börse gut gehe.

Unternehmen, die unter Konkursschutz stehen, erhalten manchmal Kredite, um den Betrieb aufrechtzuerhalten. Debtor-in-possession"-Finanzierung bedeutet, dass, wenn die Unternehmen überleben, die ersten Mittel, die sie verdienen, in die Rückzahlung dieser Rettungsleine fließen, so das WSJ.

Wie berichtet, hat FTX Kundengelder im Wert von bis zu 10 Milliarden Dollar verliehen, um riskante Wetten der angeschlossenen Handelsfirma Alameda Research zu finanzieren. Da FTX über ein Kundenvermögen von 16 Milliarden Dollar verfügte, hatte die Börse mehr als die Hälfte ihrer Kundengelder verliehen.

Das jüngste Drama um FTX hat die Bühne für einen der schlimmsten Krypto-Preisabstürze des letzten Jahres bereitet. Das Flaggschiff unter den Kryptowährungen wurde in der vergangenen Woche um die 16.000-Dollar-Marke gehandelt, ein Niveau, das seit zwei Jahren nicht mehr erreicht wurde. Der breitere Kryptomarkt ist auch um mindestens 20 % in den letzten 10 Tagen gesunken