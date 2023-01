Neu freigegebene Emails: Sam Bankman-Fried bat um ein persönliches Treffen mit FTX-CEO John Ray

Source: a video screenshot, U.S. House Committee on Financial Services / YouTube

Sam Bankman-Fried, der in Ungnade gefallene Gründer der inzwischen gescheiterten Kryptowährungsbörse FTX, hat um ein Treffen mit dem neuen FTX-CEO John Ray gebeten.

Am 2. Januar schrieb Bankman-Fried einen E-Mail-Brief an Ray, einen Insolvenzexperten, der die Börse übernahm, nachdem sie im November letzten Jahres Konkurs angemeldet hatte, und bot seine Hilfe in Bezug auf Gelder oder "alles andere" an, wie Bloomberg am Montag berichtete. Er sagte in der E-Mail:

"Ich weiß, dass die Dinge nicht richtig angelaufen sind, aber ich möchte wirklich hilfreich sein - sei es bei den Fonds oder bei irgendetwas anderem."

Der Schritt kam nur einen Tag, bevor der in Ungnade gefallene Krypto-Boss auf nicht schuldig plädierte, Betrug und andere Anschuldigungen zu begehen.

Ray hat SBF und das frühere Management von FTX wegen ihrer völlig unzureichenden Finanz- und anderen Aufzeichnungen kritisiert, was die Rückverfolgung von Geldern erschwert. Letztes Jahr sagte er, FTX sei wegen der "Konzentration der Kontrolle in den Händen einer sehr kleinen Gruppe von sehr unerfahrenen und ungebildeten Personen" zusammengebrochen.

Wie berichtet, hat SBF versucht, einige potenzielle Zeugen seines Prozesses über die verschlüsselte Messaging-Software Signal zu kontaktieren und zu beeinflussen. Letzte Woche sagte die Bundesstaatsanwaltschaft, er habe sich an den "derzeitigen General Counsel von FTX US gewandt, der ein Zeuge im Prozess sein könnte." Der derzeitige Rat für FTX US ist Ryne Miller, der auch ein ehemaliger Partner bei Kirkland & Ellis war.

Abgesehen von Miller hat SBF auch mit "anderen derzeitigen und ehemaligen FTX-Mitarbeitern" Kontakt aufgenommen, heißt es in dem Antrag. Die US-Behörden behaupten, dass der Antrag von SBF auf eine Beeinflussung der Zeugenaussage hindeutet und dass sein Bemühen, seine Beziehung zu Miller zu verbessern, "selbst eine Zeugenbeeinflussung darstellen könnte".

Das US-Justizministerium hat sich auch dagegen ausgesprochen, dass FTX die Anwaltskanzlei Sullivan & Cromwell, die derzeit mit der Untersuchung der Börse betraut ist, unter Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte einstellt. Der Grund dafür ist, dass Miller, Chefsyndikus von FTX US, zuvor acht Jahre lang bei S&C gearbeitet hat. Das DOJ sagte, die Untersuchung würde die Anwaltskanzlei "in die widersprüchliche Lage versetzen, gegen sich selbst und ihren ehemaligen Partner zu ermitteln."

FTX und seine Gruppe von Kryptounternehmen haben Anfang November Konkurs nach Chapter 11 angemeldet. Sam Bankman-Fried, der in Ungnade gefallene Gründer von FTX, wurde später auf den Bahamas verhaftet, nachdem die US-Staatsanwaltschaft formell Strafanzeige gegen ihn erstattet hatte. Er wurde schließlich an die USA ausgeliefert, wo er nach Hinterlegung einer Kaution in Höhe von 250 Millionen Dollar vor einem New Yorker Gericht aus der Haft entlassen wurde.

Gegen SBF wurden acht Anklagen erhoben, darunter Drahtbetrug und Verschwörung durch Missbrauch von Kundengeldern. Er muss sich im Oktober vor einem Bundesgericht verantworten.