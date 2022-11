Mit dieser automatisierten Arbitrage Trading Wallet können Sie Bitcoin, Ether, Dogecoin und SHIB verdienen

Der Markt für digitale Währungen kämpft immer noch damit, dien anhaltenden Bärenmarkt zu überwinden, und Bitcoin-Besitzer wenden sich zinstragenden Wallets zu, da dies der beste Weg ist, um im aktuellen Krypto-Klima einen beständigen Gewinn zu erzielen.

Wallet-Sparpläne bieten zahlreiche Vorteile, wie die Tatsache, dass sie kein Risiko und keine Arbeit mit sich bringen. Wallet-Inhaber müssen nicht die Marktpreise verfolgen und offene Positionen überwachen. Sie können einfach in den Tag hineinleben, während ihr Kapital Zinsen erwirtschaftet, die weit über denen von Banken oder anderen traditionellen Anlagekanälen liegen.

Im Gegensatz zu den meisten anderen Krypto-Investitionsmöglichkeiten bieten Wallet's außerdem passive Gewinne, die sowohl in Bullen- als auch in Bärenmärkten gleich bleiben. Unabhängig davon, ob Bitcoin im Wert sinkt oder nicht, wenn es in einem Sparplan angelegt ist, arbeitet es hart und verdient eine stetige Rendite, während der Wallet-Inhaber darauf wartet, dass der Preis wieder ansteigt.

Krypto-Investitionen ohne Überraschungen

Es gibt viele Wallets auf dem heutigen Markt, aber eine davon wächst schneller als alle anderen.

ArbiSmart ist eine zinstragende Wallet und ein Ökosystem für Krypto-Dienstleistungen. Die 2019 gegründete und in der EU zugelassene Plattform kann himmelhohe Renditen von bis zu 147 % pro Jahr bieten, da sie investierte Mittel verwendet, um automatisierte Krypto-Arbitrage durchzuführen. Dabei handelt es sich um eine Null-Risiko-Strategie, die Erträge aus kurzen Zeitfenstern generiert, in denen ein Krypto-Asset gleichzeitig an verschiedenen Börsen zu unterschiedlichen Preisen verfügbar ist.

Das System von ArbiSmart ist mit 35 Börsen verbunden, wo es Hunderte von Vermögenswerten gleichzeitig überwacht. Der Algorithmus kann eine große Anzahl von Transaktionen in weniger als einer Sekunde ausführen. Sobald er ein Preisgefälle feststellt, kauft er den Vermögenswert zum niedrigsten angebotenen Preis und verkauft ihn dann zum höchsten angebotenen Preis, um einen Gewinn zu erzielen.

Preisunterschiede treten ständig und gleich häufig auf, unabhängig davon, ob sich der Markt im Aufschwung oder im Abschwung befindet, und sie haben eine Reihe gemeinsamer Ursachen, wie z. B. Unterschiede im Handelsvolumen zwischen Börsen unterschiedlicher Größe.

Der genaue Betrag, den ein Wallet-Inhaber aus einem Sparplan verdient, wird durch sein Account Level bestimmt, der auf der Menge an RBIS, dem nativen Token, den er besitzt, basiert.

Um Zinsen zu erhalten, muss ein ArbiSmart-Wallet-Inhaber mindestens 1.000 RBIS besitzen, was ihn auf die Kontostufe "Anfänger 1" bringt.

Je mehr RBIS gehalten werden, desto höher ist die Rendite auf Guthaben in Bitcoin, Euro oder einer anderen unterstützten Währung.

Passive Gewinne aus Sparplänen sind zu 100 % vorhersehbar und selbst wenn der Kryptomarkt plötzlich einbricht, bleibt die Rendite gleich und kann vor der Einzahlung mit dem Gewinnrechner von ArbiSmart ermittelt werden.

Eignung für alle Arten von Krypto-Investoren

Ein weiterer Faktor, der die ArbiSmart-Wallet an die Spitze des Feldes stellt, ist die Auswahl, die sie den Wallet-Besitzern bietet und die es ermöglicht, ein maßgeschneidertes Zuhause für das Kapital des Benutzers zu schaffen.

Die Wallet unterstützt 25 Währungen, darunter beliebte FIAT-Leitwährungen wie USD, EUR und GBP sowie die wichtigsten Kryptowährungen von BTC, ETH und XRP bis hin zu GALA, MANA, APE und SHIB. Die Gelder können jederzeit zinsfrei abgehoben oder in einem Sparplan gesperrt werden.



Die Pläne können für einen kurzen Zeitraum von 1 bis 3 Monaten oder für einen längeren Zeitraum von 2, 3 oder 5 Jahren abgeschlossen werden, wobei der Gewinn umso höher ist, je länger die Ersparnisse gebunden sind.

Auch die Art und Weise, wie die Zinsen für Sparpläne ausgezahlt werden, ist dem Inhaber der Brieftasche überlassen. Sie werden täglich ausgezahlt und können direkt auf ein verfügbares Guthaben überwiesen werden, das von dem gesperrten Kapital, auf dem sie erwirtschaftet wurden, getrennt ist und von dem sie jederzeit abgehoben werden können. Für einen besseren Zinssatz kann es jeden Tag dem gesperrten Kapital des Sparguthabens hinzugefügt werden, und für den besten Zinssatz von allen kann es in RBIS eingezahlt und für die Dauer des Plans gesperrt werden.

Obwohl Sparguthaben in jeder von ArbiSmart unterstützten Währung eröffnet werden können und Wallet-Inhaber nicht verpflichtet sind, ihr Bitcoin-Kapital in RBIS zu konvertieren, wird ein Guthaben in RBIS eine viel höhere Rendite erzielen als ein Guthaben in jeder anderen unterstützten Währung.

So einfach wie 1,2,3

Sobald sich ein Neueinsteiger bei ArbiSmart registriert hat, kann er innerhalb weniger Minuten über das Dashboard einen Sparplan eröffnen und noch am selben Tag beginnen, Zinsen zu verdienen, indem er 3 einfache Schritte befolgt:

Kaufen Sie ein Minimum von 1.000 RBIS mit ein paar Klicks über die RBIS Management Seite Klicken Sie nun auf die Seite "Einzahlung" und zahlen Sie Kapital in FIAT oder Krypto ein. Gehen Sie auf die Seite "Zinsen verdienen", um die Währung, den Zeitrahmen, den Modus für den Erhalt der täglichen Zinsen und den Einzahlungsbetrag für den Plan auszuwählen, und klicken Sie dann auf BESTÄTIGEN, um den Vorgang abzuschließen.





Erwartetes zukünftiges Wachstum

Ein weiterer Grund, warum ArbiSmart das Potenzial hat, weitaus lukrativer zu sein als andere zinstragende Wallets, ist, dass der native Token, RBIS, ein massives Wachstum erfährt. Selbst wenn große Münzen wie Bitcoin weiterhin fallende Preise verzeichnen, prognostizieren Analysten einen Anstieg auf das 25-fache des aktuellen RBIS-Preises bis Ende 2022.

Dies ist zum Teil darauf zurückzuführen, dass immer mehr Menschen ArbiSmart Wallet nutzen, um sich gegen Marktschwankungen zu schützen. Da RBIS erforderlich ist, um Zinsen zu erhalten, bedeuten mehr Sparpläne eine höhere RBIS-Nachfrage. Da immer mehr RBIS in Sparplänen gebunden und aus dem Verkehr gezogen werden, wird das Angebot, das bereits gedeckelt ist, sinken. Da die Nachfrage das Angebot übersteigt, wird der Tokenpreis in die Höhe schießen.

Ein weiterer wichtiger Grund für den erwarteten Anstieg der Token-Nachfrage in den kommenden Monaten ist, dass ArbiSmart mehrere neue RBIS-Dienstprogramme für die kommenden Wochen und Monate in der Pipeline hat.

Q4 2022: In den nächsten Monaten wird ArbiSmart das Folgende auf den Markt bringen:

Eine mobile Anwendung, mit der Nutzer Kryptowährungen speichern, tauschen und kaufen können

Einen NFT-Marktplatz für den Kauf und Verkauf verschiedener Arten von nicht-fungiblen Token

Eine originelle ArbiSmart NFT-Sammlung

Eine originelle ArbiSmart NFT-Sammlung Ein DeFi-Protokoll, das ein Yield Farming-Programm mit einzigartigen Gamification-Funktionen bietet



Q1 2023: Anfang des neuen Jahres wird ArbiSmart auch einführen:

Eine professionelle Kryptobörse

Ein Play-to-Earn-Metaverse mit RBIS als In-Game-Währung

Jede dieser neuen Ergänzungen des ArbiSmart-Ökosystems erfordert den Besitz von RBIS, und die Nachfrage wird durch die Tatsache, dass alle Dienste miteinander verknüpft sind, noch weiter gesteigert. Zum Beispiel könnte ein ArbiSmart NFT verwendet werden, um den Punktestand eines Spielers im Metaverse zu erhöhen. Außerdem wird es finanziell vorteilhaft sein, Käufe im Ökosystem mit RBIS zu tätigen. So werden zum Beispiel die Gebühren für eine Transaktion an der ArbiSmart-Kryptobörse ermäßigt, wenn die Gebühren in RBIS bezahlt werden.

Da die steigende Popularität der Wallet und all die neuen Dienstprogramme den RBIS-Preis in die Höhe treiben, werden Wallet-Inhaber zusätzlich zu den Gewinnen aus Sparplänen enorme Kapitalgewinne aus dem steigenden Wert des Tokens ziehen.

Für 3 Tage ab der Veröffentlichung dieses Artikels bietet ArbiSmart 1.000 Punkte kostenlos für jeden, der sich anmeldet und einen Sparplan eröffnet. Die Empfänger erhalten automatisch den Status eines Anfängers 1-Kontos und sind berechtigt, Zinsen zu verdienen, ohne RBIS kaufen zu müssen.

Um von diesem begrenzten Angebot zu profitieren, eröffnen Sie jetzt eine Wallet!