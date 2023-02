Milliardär Michael Saylor antwortet auf Charlie Mungers Kritik an Bitcoin - das hat er gesagt

Source: A video screenshot, Youtube/Bitcoin Magazine

Michael Saylor, Mitbegründer und ehemaliger CEO von MicroStrategy, hat sich zu Charlie Mungers Kritik an Bitcoin geäußert und behauptet, er habe sich nicht die Zeit genommen, Bitcoin zu verstehen.

In einem Interview mit CNBC am Freitag sagte Saylor, er habe "Verständnis" für Mungers Kritik an dem breiteren Kryptomarkt und merkte an, dass Tausende von Altcoins kaum mehr als Möglichkeiten zum "Glücksspiel" seien. Er argumentierte jedoch, dass die rechte Hand von Warren Buffett eine andere Meinung über Bitcoin gehabt hätte, wenn er es studiert hätte.

"Wenn er ein Wirtschaftsführer in Südamerika oder Afrika oder Asien wäre und 100 Stunden damit verbracht hätte, das Problem zu studieren, wäre er positiver gegenüber Bitcoin eingestellt als ich", erklärte Saylor und fügte hinzu:

"Die westlichen Eliten hatten nicht die Zeit zu studieren ... aber ich habe noch nie jemanden mit einem Anreiz getroffen, der im Rest der Welt lebt und einige Zeit damit verbracht hat, darüber nachzudenken, der nicht begeistert von bitcoin war."

Die Äußerungen kamen nach Mungers Meinungsäußerung für das Wall Street Journal, in der er ein generelles Verbot von Kryptowährungen forderte. Unter dem Titel "Why America Should Ban Crypto" (Warum Amerika Kryptowährungen verbieten sollte) argumentierte der Artikel, dass es sich bei einer Kryptowährung um einen "Glücksspielvertrag" handelt, und forderte die Regulierungsbehörden auf, zu handeln und einen Regulierungsrahmen einzuführen.

"Eine Kryptowährung ist keine Währung, keine Ware und kein Wertpapier. Stattdessen handelt es sich um einen Glücksspielvertrag mit einem fast 100-prozentigen Vorteil für das Haus, der in einem Land abgeschlossen wird, in dem Glücksspielverträge traditionell nur von Staaten reguliert werden, die in ihrer Laxheit miteinander konkurrieren", so Munger in der Stellungnahme.

Dies ist nicht das erste Mal, dass sich Munger gegen digitale Vermögenswerte wendet. Zuvor hatte er gesagt, dass der Handel mit Kryptowährungen "einfach nur Wahnsinn" sei und nannte Bitcoin "eine schlechte Kombination aus Betrug und Wahnvorstellungen", die gut für Kidnapper sei.

Auch Warren Buffett, der Vorsitzende und CEO von Berkshire Hathaway, teilt die Meinung seines Freundes Munger, wenn es um Kryptowährungen geht, und bezeichnete Bitcoin im Jahr 2018 als "Rattengift im Quadrat".

In der Zwischenzeit ist Michael Saylors große Wette auf Bitcoin nicht wie erwartet gelaufen, da das Unternehmen einen massiven Verlust für das vierte Quartal des letzten Jahres gemeldet hat. Der Nettoverlust von MicroStrategy für das vierte Quartal belief sich auf 249,7 Millionen US-Dollar, wobei die Zahl durch einen Verlust von 197,6 Millionen US-Dollar aus der Bitcoin-Investitionsstrategie des Unternehmens deutlich nach unten gezogen wurde.

In dem Interview mit CNBC sagte Saylor jedoch, dass er weiterhin optimistisch auf Bitcoin setzt. Er teilt auch mehr Details über die Pläne von MicroStrategy zur Entwicklung von Lightning-Unternehmenssoftware mit. "Microstrategy entwickelt derzeit MicroStrategy Lightning, unser eigenes Lightning-Angebot für Unternehmen", sagte er und fügte hinzu: