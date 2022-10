Milliardär & Coinbase CEO hat gerade diese Krypto-Vorhersage gemacht - wird sie eintreten?

Brian Armstrong. Source: a video screenshot, CNBC / YouTube

Der CEO von Coinbase, Brian Armstrong, hat prognostiziert, dass Bitcoin in den nächsten fünf bis zehn Jahren zu einem ernstzunehmenden Fluchtobjekt werden wird.

In einer Episode des Podcasts Around the Block von Coinbase mit dem Titel "The State of Crypto and Where It's Headed with Pomp" (Der Zustand von Krypto und wohin es mit Pomp geht) sagte er, dass die Marktkapitalisierung des Flaggschiffs unter den Kryptowährungen noch nicht groß genug ist, um als ernstzunehmendes Flucht-zu-Sicherheits-Asset zu dienen.

Das könnte sich jedoch in den nächsten fünf bis zehn Jahren ändern, wenn die Kryptowirtschaft zu einem "signifikanten Anteil der Weltwirtschaft" heranwächst. Erst dann könnte Bitcoin wie digitales Gold behandelt werden, in dem Sinne, dass die Menschen in Sicherheit flüchten, wenn die Dinge schlecht laufen.

"Ich denke, wir werden sehen, dass sich das mit der Zeit ändern wird. Ich könnte mir vorstellen, dass die Menschen in den nächsten fünf oder zehn Jahren, wenn die Kryptowirtschaft wirklich einen größeren Anteil am globalen BIP ausmacht, tatsächlich in Bitcoin als eine Art 'neues Gold' fliehen werden, wenn man so will, aber das ist noch nicht passiert", sagte der Milliardär.

Armstrong merkte an, dass er die Chancen überschätzt habe, dass Bitcoin im aktuellen makroökonomischen Umfeld als Absicherung gegen die Inflation dienen könnte. "Ich dachte, dass Bitcoin in einem solchen Umfeld mehr Aufmerksamkeit erregen würde, aber es sieht so aus, als ob wir ein wenig zu früh dran sind", sagte er.

Bitcoin versagt als Absicherung gegen Inflation

Bitcoin konnte im Jahr 2021 immer mehr an Wert gewinnen, als die Inflation in Schwung zu kommen begann. Sogar einige prominente Banken und hochkarätige Investoren vertraten die Theorie, dass Bitcoin eine Absicherung gegen die Inflation darstellt.

So sagte Paul Tudor Jones, amerikanischer Milliardär und Hedgefondsmanager, Mitte Oktober 2021 gegenüber CNBC, dass er Bitcoin für eine bessere Absicherung gegen die Inflation hält als Gold. "Ich würde es im Moment gegenüber Gold bevorzugen. Es gibt ganz klar einen Platz für Krypto. Es ist klar, dass sie im Moment das Rennen gegen Gold gewinnen", sagte er.

In ähnlicher Weise sagten die Strategen von JPMorgan Ende Oktober letzten Jahres, dass die Inflationssorgen die Rallye von Bitcoin antreiben. "Wir glauben, dass die Wahrnehmung von Bitcoin als besserer Inflationsschutz als Gold der Hauptgrund für den aktuellen Aufschwung ist, der seit September eine Umschichtung weg von Gold-ETFs hin zu Bitcoin-Fonds ausgelöst hat", so die Strategen in einer Notiz.

Allerdings konnte die führende Kryptowährung ihren Aufwärtstrend im Jahr 2022 trotz der Rekordinflationszahlen nicht fortsetzen. Stattdessen weitete der Coin seine Verluste aus, als immer mehr Zentralbanken begannen, die Zinssätze zu erhöhen, um die Inflation einzudämmen.