Meta Masters Guild ($MEMAG) kaufen oder nicht ? Wie und Wo $MEMAG kaufen - Unsere Analyse für 2023

Mit Meta Masters Guild startet ein weiteres spannendes Projekt seinen Vorverkauf. Wie der Titel bereits verrät, möchte das Unternehmen die erste Blockchain-basierte Spieleplattform sein. Das dezentral organisierte Ökosystem wird zukünftig eine Vielzahl an Spielen anbieten.

Neben einem eigenen Metaversum wird insbesondere der Meta Masters Guild Token ($MEMAG) als treibende Kraft des Kosmos verstanden. Als Web3 Anwendung erhalten die Teilnehmer die Kompetenz und Macht über ihre erspielten Errungenschaften. Rewards werden in $MEMAG ausbezahlt, dabei dient der Token auch zum Handel der integrierten NFTs. In diesem Artikel erklären wir, wie man den Meta Masters Guild Coin kaufen kann.

Meta Masters Guild Coin kaufen 2023 - Das Wichtigste über $MEMAG in Kürze

Gaming und Umsatz: Im Gaming Bereich werden jährlich mehrere Milliarden Euro umgesetzt. Tendenz – auch aufgrund von Corona – steigend.

Schritt für Schritt zum eigenen Meta Masters Guild Coin - Anleitung zum $MEMAG Kauf:

Erster Schritt: Website aufrufen und Wallet verbinden

Über die Meta Masters Guild Plattform gelangt man über einen Klick auf „Buy Private Sale Tokens Now“ auf der $MEMAG ICO Seite. Hier kann am Presale teilgenommen werden. Im nächsten Schritt muss ein Wallet verbunden werden.

Mit Klick auf „Connect Wallet“ öffnet sich ein weiteres Fenster. Nun entweder „Trust Wallet“ oder „Metamask“ auswählen. Wer keinen der beiden Wallets hat oder kennt, findet hier unseren Metamask Leitfaden.

Wer sich für Metamask entscheidet, klickt das entsprechende Icon an. Anschließend muss das Passwort eingegeben werden. Gewünschtes Wallet auswählen, auf „Weiter“ klicken und anschließend auf „Verbinden“ gehen. Durch diese Aktion werden die entsprechenden Erlaubnisse freigegeben („Siehe Adresse, Kontostand, Aktivität und Einleitung von Transaktionen“)

Sobald die Wallet verbunden ist, verschieden der Button. Stattdessen sind die Zahlungsmöglichkeiten zum MEMAG Kauf eingeblendet:

Buy with ETH (Ether)

Buy with USDT (Tether)

Buy ETH with Card (Ether mit Kreditkarte kaufen, um dann MEMAG zu kaufen)

Zweiter Schritt: Konto aufladen

Um $MEMAG Token kaufen zu können werden ETH benötigt. Wer das Wallet zum ersten Mal nutzt oder aktuell kein Guthaben darauf verwahrt, muss im nächsten Schritt ETH in das Wallet laden.

Dies ist entweder dadurch möglich, ETH von einem anderen Wallet zum Metamask Wallet zu senden. Alternativ kann ETH direkt in der Metamask Anwendung gekauft werden. Ein Kauf ist über verschiedene Partner möglich:

Coinbase Pay

Transak

MoonPay

Wyre

Dritter Schritt: $MEMAG kaufen

Nach der Entscheidung, über welchen Weg der Token gekauft werden soll, öffnet sich ein weiteres Fenster. Wer sich beispielsweise für USDT entscheidet, kann anschließend die Höhe des Betrags eingeben. Die Anzahl der MEMAG Token wird automatisch ausgefüllt. Mit Klick auf „Convert USDT“ öffnet sich die Wallet-Erweiterung (hier Metamask).

Es öffnet sich die verknüpfte Wallet. Hier kann die Gebühr für die Transaktion und der gesamt zu entrichtende Betrag eingesehen werden. Nach Prüfung aller Angaben folgt der Klick auf „Bestätigen“. Es können weitere Bestätigungen notwendig sein.

Es öffnet sich ein Fenster, das anzeigt, dass die Transaktion angestoßen wurde. Der Prozess kann einen Augenblick dauern.

Abschließend erscheint ein weiteres Fenster, welches den Erfolg der Transaktion bestätigt. Um die gekauften Token in der Metamask Wallet zu sehen, muss der $MEMAG Coin in die Wallet aufgenommen werden.

Vierter Schritt: $MEMAG in Wallet aufnehmen

Weiter unten auf der Website können die Details zum MEMAG Token eingesehen werden. Die angegebenen „Token Contract Address“ ist notwendig, um den Coin im Metamask Wallet einzurichten.

Unter dem Reiter „Benutzerdefiniertes Token“ die auf der Meta Masters Guild Website angegebene Contract Adresse unter „Token-Vertragsadresse“ einfügen. Das Tokensymbol, also MEMAG eingeben und auf „Kunden-Token hinzufügen“ klicken. Metamask weist darauf hin, dass beim manuellen Hinzufügen eines Tokens zwingend dem Bereitsteller der Infos getraut werden sollte.

Es kann nun sein, dass der $MEMAG Coin nicht direkt nach dem Kauf und dem Import der Adresse in der Wallet erscheint, da die angestoßene Transaktion vom Ethereum Netzwerk noch nicht bestätigt wurde. Wer nicht warten möchte, kann über einen Klick auf „Beschleunigen“ weitere ETH als Gebühren freigeben und somit den Prozess schneller zum Abschluss bringen.

Was ist Meta Masters Guild?

Der Titel des Blockchain Unternehmens kommt nicht von ungefähr. Als Gilde vereint, möchten die Gründer eine Blockchain basierte Spieleplattform betreiben. Dahinter verbergen sich Überzeugungen, die in ihrer Form der Blockchain Idee gerecht werden. Die Betreiber sind Verfechter von Dezentralität. Sie sind der Überzeugung, dass jeder volle Kontrolle über seine Vermögenswerte haben sollte. Dazu zählt neben Geld auch Kunst und weitere Sammlerstücke.

Hierzu zählen selbstverständlich auch die von einem Gamer erspielten Werte in dem jeweiligen Spiel. Dabei setzt das Entwicklerteam auf die Community. Unter deren Einbindung sollen die Spiele weiter vorangebracht werden. Die Teilnehmer dürfen und sollen Ideen einbringen und ihre Präferenzen teilen. Die aktive Teilnahme wird wiederum durch Rewards in $MEMAG entlohnt.

➡️ Name & Symbol Meta Masters Guild: $MEMAG 🧑🏻‍💼 Gründer von Meta Masters Guild Gabriel – CEO und Gründer, Investor und Geldgeber Gamearound – Die weltweit erste wirklich dezentrale Gaming Blockchain 🌍 Meta Masters Guild Hauptsitz Marshal Islands (Trust Company Complex, Ajeltake Road, Ajeltake Island, Majuro, Marshall Islands, MH96960) 🖥️ Software $MEMAG als ERC-20 Token (Ethereum Netzwerk) 📅 Start von $MEMAG CEX Listing nach Abschluss des Presales (Q2 2023) 🪙 Maximale Umlaufversorgung $MEMAG 1.000.000.000 Token 🔄 Maximalversorgung $MEMAG Token unbegrenzt 💰 Preis 1. Phase Vorverkauf: $0,007 2. Phase Vorverkauf: $0,01 ... weitere Phasen im folgenden Abschnitt Preis zum Listing: $0,023 🚀 Marktkapitalisierung Nicht ausgewiesen, da im Presale 📊 Marktrang Nicht definiert, da im Presale

Da als Gilde organisiert, erhofft sich das Team zukünftig eine engere Zusammenarbeit mit führenden Blockchain Entwicklern. Es sollen Spaß bringende und heißt geliebte Spiele verfügbar sein. Dabei setzt die Plattform auf das Prinzip „Play&Earn“.

Aus dem „Play2Earn“ Gedanken heraus abgeleitet, sollen die Teilnehmer nicht nur spielen, um zu verdienen, sondern spielen und dabei verdienen. Die Betitelungen bedeuten letztlich das gleiche. Neben einem Staking und dem Handel mit den erworbenen oder erspielten NFTs in dem NFT Game, ist die Einführung eines eigenen Metaversums geplant.

Ein weiteres äußerst interessantes Projekt, welches das Metaversum mit der realen Welt verbindet ist FightOut. Die Idee: die sportliche Aktivität wird getrackt und der Erfolg mit Token vergütet. Der virtuelle Avatar stellt das Abbild der Realität dar, der Sportler kann mit anderen Teilnehmern des Metaversums darüber konkurrieren.

MEMAG Coin Kursentwicklung 2023

Das Meta Masters Guild Projekt befindet sich noch im Aufbau. Der Coin des Ökosystems wird mit MEMAG abgekürzt und kann derzeit im Vorverkauf erworben werden. In der ersten Phase werden 70 Millionen Token veräußert. Der Preis pro Coin liegt derweil bei 0,007 USD.

Nach Abschluss der ersten Runde wird der Verkaufspreis auf 0,01 USD angehoben. Dies entspricht einem Plus von 43 Prozent.

Vorverkaufs Phase Preis Anzahl an Token Angestrebtes Investitionsvolumen Stufe 1 $0,007 70.000.000 $490.000 Stufe 2 $0,010 63.000.000 $630.000 Stufe 3 $0,013 56.000.000 $728.000 Stufe 4 $0,016 49.000.000 $784.000 Stufe 5 $0,019 42.000.000 $798.000 Stufe 6 $0,021 35.000.000 $735.000 Stufe 7 (Listing) $0,023 35.000.000 $805.000 Insgesamt 350.000.000 $4.970.000

Außerdem ist bereits der sogenannte Listing-Preis bekannt. Hierbei handelt es sich um den Preis, den das Projekt vorsieht, wenn der Coin auf klassischen Börsen zum Handel angeboten wird. Der Listing-Preis soll 0,023 USD betragen. Im Vergleich zum derzeitigen Einstiegspreis von 0,007 USD ist dies eine Steigerung um 229 Prozent.

Da es sich bei den angegebenen Werten um eine Anpassung des Kaufpreises handelt, kann nicht direkt von einem Kursanstieg gesprochen werden. Nichtsdestotrotz steckt hier bereits von Beginn an hohes Gewinnpotenzial. Folgende Tabelle zeigt anschaulich, welche Gewinne möglich sind, wenn in Phase 1 investiert und zum Start des Listings verkauft wird:

MEMAG Kauf in Euro Steigerung zwischen 1. Verkaufsphase und Listing MEMAG Verkauf in Euro 50 € 229% 165 € 100 € 229 % 329 € 100 € 229 % 1.645 € 1.000 229% 3.290 €

Ist es sinnvoll, noch in Meta Masters Guild zu investieren? Welche Kryptowährung ist das beste Investment?

Das Metaversum wird im Gaming Bereich eine äußerst bedeutende Rolle einnehmen. Zeigte letztlich auch die Benennung des Facebook, Instagram und WhatsApp Mutterkonzerns zu „Meta“, welche Bedeutung dem Konzept zukommt.

Auch das hier beschriebene Projekt hat eine Abkürzung der Idee im eigenen Namen. Und dies ist auch der Anspruch, der von den Entwicklern verfolgt wird. Die Gründung einer virtuellen Welt, in der Spielern und weiteren Teilnehmern ein breites Angebot geschaffen wird. Von Spielen, über Kunst, zum Handeln und Tauschen.

Auf Basis der NFT Technologie schafft ein Blockchain-basiertes NFT Projekt jedoch das, was zentrale Unternehmen wie Instagram und Co. eher vermeiden möchten: Die Macht und den Besitz des Ökosystems und deren „Güter“ an die Spieler abgeben.

Das Potenzial der Branche ist unvorstellbar groß. Gleichzeitig sehen sich die Betreiber und Entwickler der Metaversen und Metaverse Coins massiver Konkurrenz ausgesetzt. Nicht nur von den klassisch zentral organisierten Unternehmen (Facebook, Instagram, WhatsApp usw.), sondern auch im Blockchain-Bereich steigt das Angebot und es existieren bereits etablierte Projekte (Decentraland, Sandbox).

Wo kann man MEMAG kaufen und verkaufen?

Verkaufen kann man den Token des Meta Masters Guild Projekt (noch) nicht. Das Projekt befindet sich im Aufbau und die Coins also im Presale. Erst zum Zeitpunkt des Listing an zentralen oder dezentralen Börsen ist ein Verkauf des Tokens möglich. Da der Listing-Preis auf 0,023 USD festgelegt werden soll, ist ein Verkauf zu diesem Kurs dann möglich.

Wer MEMAG Coins kaufen möchte, muss dies über die Plattform selbst tun. Eine ausführliche Anleitung dafür, finden Sie im oberen Teil dieses Artikels.

Einen etwas anders gewichteten Schwerpunkt hat das sich ebenso im Aufbau befindende Projekt C+Charge. Hier geht es beim Kaufen und Verkaufen um den Handel mit Emissionsgutschriften, sogenannten CO2-Zertifikaten. Die Gründer möchten diesen Handel demokratisieren und die Blockchain-Technologie im Bereich E-Mobilität etabilieren.

MEMAG Kaufen mit Paypal und alternativen Zahlungsmethoden

Grundsätzlich besteht keine Möglichkeit MEMAG Coins direkt über Paypal zu kaufen. Denn wie auf der Seite des Projekts erklärt wird, ist ein Kauf entweder über andere Kryptowährungen bzw. Altcoins (ETH, USDT) oder über Kreditkarte möglich.

Wer trotzdem sein Paypal Konto für den MEMAG Kauf nutzen möchte, muss einen Umweg über eToro machen. Hier ist es möglich Kryptowährungen über Paypal zu kaufen. Der Interessent müsste sich ETH oder USDT über eToro kaufen, anschließend die Coins beispielsweise an seine Metamask-Wallet schicken. Die hier „geparkten“ Coins könnten anschließend für den MEMAG Kauf herangezogen werden.

Der deutlich einfachere, aber mit höheren Gebühren verbundene Weg, ist der MEMAG-Kauf per Kreditkarte. Meta Masters Guild bietet in Kooperation mit dem Anbieter Transak die Möglichkeit, MEMAG per Kreditkarte zu kaufen.

Dabei erwirbt der Käufer im ersten Schritt beispielsweise ETH, um anschließend MEMAG zu kaufen und die Gebühren für das Netzwerk zu entrichten. Für den ETH-Kauf per Kreditkarte fallen hier bei einem 1.000 € Investment bereits rund 56 € an Gebühren an.

MEMAG im Wallet aufbewahren

Beim Token des Meta Masters Guild Projekts handelt es sich um einen ERC-20 Coin. Das Ökosystem läuft also über die Blockchain von Ethereum. Daher ist für den Kauf auch ETH oder USDT notwendig. Um den Kauf durchführen zu können, ist die Verknüpfung zu einer Web3 Wallet notwendig. Hier empfehlen wir die führende Anwendung von Metamask.

Nach Abwicklung des Kaufs erwirbt man das Recht an den erworbenen Coins. Über die Contract-Adresse kann der MEMAG Token in das Metamask Wallet importiert werden. Die Coins werden spätestens zum Kauf auf die verbundene Walletadresse geschickt.

Grundsätzlich wäre die Nutzung einer anderen Wallet möglich, solange diese auf dem ERC-20 Standard beruht, also kompatibel zur Ethereum Blockchain ist.

Hat MEMAG Potenzial in der Kryptowelt?

Die Konkurrenz in der aufstrebenden Branche der Metaversen und der vielversprechenden Kryptowährungen schläft nicht. Doch befindet sich das Konzept grundsätzlich noch im Bereich „Early Adopters“. Soll heißen: Nerds bewegen sich zwar bereits seit längeren in den virtuellen Parallelwelten, doch glaubt man den Voraussichten, werden irgendwann wohl so ziemlich alle Gamer in einer solchen Welt unterwegs sein.

Entscheidend wird sein, wie benutzerfreundlich die Plattform sein wird und mit welchem Interesse die Teilnehmer den Inhalten nachkommen. Also ob die Spiele und die weiteren Features Anklang finden. Dies lässt sich heute noch nicht mit absoluter Sicherheit prognostizieren.

Klar ist, dass in der Vergangenheit bereits einige vergleichbare Projekte teils massive Kurssprünge erlebt haben. Trotz dem zurückliegenden „Krypto-Winter“ 2022 konnte beispielsweise der Meme Coin des Blockchain Spiels von Tamadoge zwischenzeitlich ein Kursplus von 1.700 Prozent verzeichnen.

Es ist nicht auszuschließen, dass MEMAG in einem sich insgesamt erholenden Marktumfeld ähnliche oder sogar noch höhere Kursanstiege verzeichnen könnte.

MEMAG Trading - Sollte man den Meta Masters Guild Token langfristig halten oder kurzfristig handeln?

Grundsätzlich sind bei diesem Projekt beide Trading-Strategien denkbar. Wer bereits in Phase 1 des Presales investiert und bereits zum Stichtag des Listings verkauft, kann – wie oben gezeigt – kurzfristig bereits Gewinne von 229% verbuchen. Ob der Coin nach dem Coin Launch bzw. nach dem Listing im Kurs ansteigen oder fallen wird, kann derzeit nicht gesagt werden.

Alternativ besteht die Möglichkeit, den MEMAG Token in Phase 1 für 0,007 USD zu kaufen und anschließend einen größeren Zeitraum verstreichen zu lassen. Wer das nötige Kleingeld übrig hat und bereit ist auch zwei, drei oder auch fünf Jahre zu warten, könnte bereits mit wenig Einsatz, viel gewinnen. Insgesamt planen die Entwickler 1 Milliarde MEMAG Token in den Umlauf zu bringen.

Projekte mit ähnlichem „Circulating Supply“ sind das Theta Network und das Flow Projekt. Die Coins rangieren aktuell bei rund 0,85 USD, hatten aber auch schon Allzeithochs bei 12 und 45 USD. Sollte MEMAG einen ähnlichen Erfolg erzielen können wären das bei 100 Euro Einsatz:

Einsatz Kaufpreis MEMAG Phase 1 im Presale Möglicher Kurs Gewinn $100 $0,007 $0,85 $12.143 $100 $0,007 $12,00 $171.429 $100 $0,007 $45,00 $642.857

Ein risikobereiter Anleger mit langem Anlagehorizont kann hier also mit wenig Mitteln und bestmöglichen liegenden Rahmenbedingen ein Vermögen machen.

Großes Potenzial bieten auch zwei weitere Projekte auf die wir an dieser Stelle hinweisen möchten. FightOut verbindet die reale Sportwelt mit dem Metaversum und ist in seiner Form und Idee bisher einzigartig.

C+Charge könnte in Zeiten des Klimawandels eine wichtige und bedeutende Rolle einnehmen. Die Investoren können einen positiven Beitrag zur Klimarettung leisten. Weitere interessante bzw. neue Kryptowährungen für das aktuelle Jahr gibt es in unserem gleichnamigen Artikel.

MEMAG kaufen oder nicht? Unsere Vor- & Nachteile Analyse

Wie dieser Artikel zeigen soll, ist das Potenzial des Projekts gut. Unklar ist, wie sich Meta Masters Guild gegen die Konkurrenz behaupten kann.

Zudem sei an dieser Stelle gesagt, dass der Markt der Kryptowährungen mit Erstellung dieses Artikels noch immer nicht reglementiert ist, was grundsätzlich auch immer zum Totalverlust des Investments führen kann. Trotzdem möchten wir die Vorteile und Nachteile gegenüberstellen, um eine mögliche Investitionsentscheidung zu erleichtern.

Vorteile MEMAG Kauf Nachteile MEMAG Kauf Plattform möchte verschiedene Spiele anbieten, was Gamer bindet

„Play-and-Earn“ (P&E) als Erweiterung der „Play-to-Earn“ (P2E) Idee

Staking möglich

Hohe Kurse möglich, somit große Gewinnaussichten

Team wurde per CoinSniper verifiziert

Das Projekt wurde von SolidProof auditiert

Somit ernstzunehmender Hintergrund Nicht alle Token sind nach dem Listing verfügbar, da geblockt

Erfolg von Entwicklung abhängig, da im Projekt im Aufbau unsichere Meta Masters Guild Prognose

Kryptowährungen sind weiterhin nicht reguliert

Somit besteht beim Investment die Möglichkeit des Totalverlusts

Große Konkurrenz

Wer in eine möglicherweise weniger risikoreiches Projekt investieren möchte, kann sich informieren, welche Kryptowährungen kaufen und welche lohnenswert sein können.

Meta Masters Guild kaufen – unser Fazit:

Die Idee des Projekts trifft den Nerv der Zeit. Das Metaversum wird gerade in der Gaming Branche wohl schon bald, alles alt Bekannte auf den Kopf stellen. Der Gedanke, den Spielern das Recht über ihre erspielten Items zu geben und zudem den Teilnehmern die Möglichkeit zu eröffnen, die Plattform und deren Entwicklung mitzugestalten, zeigt die Einmaligkeit der Blockchain-Technologie.

Da Meta Masters Guild auf eben diese Aspekte setzt, hat das Projekt durchaus Potenzial. Neben einem gewinnbringenden Investment sollten Interessierte aber auch den Nutzen und den Zweck der Blockchain-basierten Metaversums für sich erkunden. Die virtuelle Welt stellt unvorstellbare Möglichkeiten bereit.

„Do your own research“ (also „mach deine eigene Recherche) ist in einem derart spekulativen Anlagebereich unbedingt von Nöten. Denn wo hohe Gewinne möglich sind, sind auch hohe Verluste denkbar. Wer aktuell das notwendige Kleingeld über hat, kann sich sicher mit einem kleineren Betrag am Projekt beteiligen. Wer weiß, was die Zukunft in diesem Bereich bringen wird.

Meta Masters Guild Coin kaufen: FAQs

Was ist Meta Masters Guild?

Meta Masters Guild ist ein Blockchain-basiertes Metaversum. Darauf aufbauend bietet die Plattform verschiedene Spiele und den Handel mit NFTs an. Der Token des Ökosystems wird mit MEMAG abgekürzt.

Wie kann man MEMAG kaufen?

Das Meta Masters Guild Projekt befindet sich im Aufbau. Der Token kann im Presale direkt über die Website gekauft werden. Es bedarf einer Web3 Wallet und ETH oder USDT zum Kauf der MEMAG Coins.

Wird der MEMAG Wert künftig steigen?

Wer bereits im frühzeitig im Vorverkauf MEMAG Coins kauft, kann mit absoluter Sicherheit davon ausgehen, dass der Wert des Tokens steigen wird. In der ersten Phase des Presale kostet ein MEMAG 0,007 USD. Zum Zeitpunkt des Listings, ist ein Preis von 0,023 USD vorgesehen.

Kann ich mein Bitcoin Wallet auch für MEMAG nutzen?

Der MEMAG Token beruht auf dem ERC-20 Standard von Ethereum. Ein reines BTC-Wallet bietet sich zum Halten des Tokens nicht an. Vielmehr sollte man hier auf Web3 Wallets wie Metamask setzen.

Wie finde ich den Meta Masters Guild Coin bei einem Exchange?

Mit Erstellung des Artikels ist dies nicht möglich, da sich das Projekt im Vorverkauf befindet. Für das zweite Quartal 2023 ist ein Listing auf zentralen und dezentralen Börsen geplant. Dann wird MEMAG auch außerhalb der eigenen Website gekauft werden können.